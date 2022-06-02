Splashtop与Bitdefender合作，为IT和MSP提供行业领先的端点安全
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借助 Splashtop Remote Support，IT 和 MSP 现在可以轻松利用尖端的 Bitdefender 端点安全技术来保护客户端点
[加利福尼亚州圣何塞 - 2019 年 4 月 2 日 -] 远程访问、协作和远程支持解决方案领域全球领导者 Splashtop 已与全球网络安全和防病毒软件领导者 Bitdefender 合作。Bitdefender 防恶意软件安全工具现已与 Splashtop Remote Support 完全集成，使 IT 和 MSP 能够使用业界领先的端点安全技术保护其托管计算机。
通过 Splashtop Remote Support 和 Bitdefender 反恶意软件安全工具集成，Splashtop Remote Support 用户将能够从 Splashtop 控制台中无缝管理 Bitdefender 技术并将其部署到其端点。一旦部署，Bitdefender 技术将通过最新的反恶意软件、反病毒和其他强大的安全功能来确保端点安全。Splashtop Remote Support 用户可以随时在 Splashtop 控制台中查看其托管计算机的保护状态。
“我们很高兴与 Bitdefender 合作，为我们的客户提供顶级的端点安全解决方案，”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说。“管理和监控端点安全性对于 MSP 和 IT 团队的成功至关重要，我们与 Bitdefender 的合作伙伴关系确保我们可以向客户提供此服务。”
Splashtop Remote Support 专为 MSP 和 IT 支持团队设计，使他们能够监视、管理和远程访问其客户的计算机和服务器。除了提供远程支持和维护之外，MSP 还需要确保其客户的端点不受网络威胁的侵害。攻击可能会永久损害 MSP 的声誉，并花费数千或数百万美元进行修复。与 Bitdefender 技术的集成为 Splashtop Remote Support 用户提供了强大的解决方案，可提供当今环境中必需的高级别安全性。
“Bitdefender MSP 安全套件提供了具有统一管理和单一代理的完整端点解决方案，”Bitdefender 技术许可副总裁 Jose Lopez 说。“借助可调优机器学习、检测、调查和响应，MSP 现在可以采用多租户，多层级模型来应对复杂威胁。”
可用性
Bitdefender与Splashtop远程支持的整合现已可用。 Splashtop远程支持的客户可以通过Splashtop控制台购买和部署Bitdefender技术。 关于Splashtop远程支持的更多信息和免费试用，可登录https://www.splashtop.com/remote-support 。 关于Splashtop远程支持与Bitdefender技术整合的更多信息，请访问https://www.splashtop.com/endpoint-security-bitdefender 。
关于Splashtop
Splashtop Inc.总部设在硅谷，提供最具价值和同类最佳的远程计算机访问和协作解决方案。 Splashtop远程桌面服务使人们能够从任何设备、任何地方访问他们的应用程序和数据。 Splashtop远程支持服务使IT和MSP能够支持计算机、移动、工业设备和物联网（IoT）。 Splashtop按需支持解决方案使支持和服务台团队能够远程访问计算机以及iOS和Android设备，以提供支持。 Splashtop的协作服务，包括Mirroring360和Classroom，实现了有效的屏幕共享，一对多，跨设备。 超过2000万用户享受Splashtop产品。 了解更多信息：https://www.splashtop.com 。
关于比特梵德
比特梵德是全球网络安全和防病毒软件的领导者，在150多个国家保护着5亿多套系统。 自2001年以来，比特梵德不断创新，为人们、家庭、企业及其设备、网络和云服务提供获奖的安全产品和威胁情报。 今天，比特梵德也是首选供应商，在全球超过38%的安�全解决方案中使用。 比德文被业界所认可，被供应商所尊重，被我们的客户所传颂，比德文是您可以信赖和依靠的网络安全公司。 www.bitdefender.com 。