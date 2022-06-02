Splashtop On-Demand Support 与 Spiceworks IT 帮助台集成

MSP 和 IT 人员可以在 Spiceworks Help Desk 内轻松启动 Splashtop 高性能远程支持会话

加州圣何塞 - 2016年3月30日 - Splashtop Inc.是高性能跨设备远程访问、支持和协作的全球领导者，宣布将Splashtop按需支持（SOS）解决方案与Spiceworks整合。 Spiceworks是一个免费的社区，供IT和MSP聚集在一起分享知识，Spiceworks提供免费的系统管理和库存解决方案，有一个集成的服务台。 这种整合使IT技术人员能够很容易地从服务台票据中启动一个远程控制会话。

通过简单地安装新的 Splashtop 插件并购买 Splashtop On-Demand Support (SOS) 许可证，Spiceworks 帮助台用户可以享受：

具有成本效益的解决方案，价格远远低于其他同类方案，每名技术人员每年仅需 CN¥1,400

一流的远程访问性能，零滞后

跨任何网络无缝连接

强大的安全性 – 带有 256 位 AES 加密的 TLS

文件传输

聊天

会话录制

超过 500 万 IT 专业人员使用 Spiceworks 彼此共享最佳实践，管理技术基础结构并提供客户支持。

Splashtop Remote Support 产品还与不同的远程监控和管理 (RMM) 和专业服务自动化 (PSA) 解决方案很好地集成在一起，使 IT 和 MSP 能够更有效地为客户提供服务。

"Splashtop首席执行官Mark Lee说："超过三万名MSP和IT人员已经采用Splashtop远程支持解决方案。 "许多Spiceworks用户要求与Spiceworks免费帮助台整合，我们很高兴能实现我们的承诺，不断为客户增加价值。"

Spiceworks的Splashtop插件已在Spiceworks应用中心发布：https://community.spiceworks.com/appcenter/app/plugin_1918 。

了解更多信息并注册免费试用Splashtop On-Demand Support（SOS）：https://www.splashtop.com/sos