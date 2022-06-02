Splashtop On-Demand Support 与 Spiceworks IT 帮助台集成
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
MSP 和 IT 可以从 Spiceworks 帮助台轻松启动 Splashtop 高性能远程支持会话
加州圣何塞 - 2016年3月30日 - Splashtop Inc.是高性能跨设备远程访问、支持和协作的全球领导者，宣布将Splashtop按需支持（SOS）解决方案与Spiceworks整合。 Spiceworks是一个免费的社区，供IT和MSP聚集在一起分享知识，Spiceworks提供免费的系统管理和库存解决方案，有一个集成的服务台。 这种整合使IT技术人员能够很容易地从服务台票据中启动一个远程控制会话。
通过简单地安装新的 Splashtop 插件并购买 Splashtop On-Demand Support (SOS) 许可证，Spiceworks 帮助台用户可以享受：
具有成本效益的解决方案，价格远远低于其他同类方案，每名技术人员每年仅需¥1,400
一流的远程访问性能，零滞后
跨任何网络无缝连接
强大的安全性 – 带有 256 位 AES 加密的 TLS
文件传输
聊天
会话录制
超过 500 万 IT 专业人员使用 Spiceworks 彼此共享最佳实践，管理技术基础结构并提供客户支持。
Splashtop Remote Support 产品还与不同的远程监控和管理 (RMM) 和专业服务自动化 (PSA) 解决方案很好地集成在一起，使 IT 和 MSP 能够更有效地为客户提供服务。
"Splashtop首席执行官Mark Lee说："超过三万名MSP和IT人员已经采用Splashtop远程支持解决方案。 "许多Spiceworks用户要求与Spiceworks免费帮助台整合，我们很高兴能实现我们的承诺，不断为客户增加价值。"
Splashtop 插件已发布在 Spiceworks 应用中心： https://community.spiceworks.com/appcenter/app/plugin_1918.
了解更多信息并注册免费试用Splashtop On-Demand Support（SOS）：https://www.splashtop.com/sos
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关于Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏幕生产力、支持和协作体验，连接智能手机、平板电脑、电脑、电视和云。 Splashtop远程桌面服务 使人们能够通过移动设备访问和控制他们喜爱的应用程序、文件和数据。 像Splashtop Classroom和Mirroring360这样的协作产品能够在设备间实现有效的1对多屏幕共享。 超过1800万人从应用商店下载了Splashtop产品，包括惠普、联想、戴尔、宏基、索尼、华硕、东芝、AMD、英特尔和其他公司在内的制造伙伴已在超过1亿台设备上交付了Splashtop。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“CES 最佳展品”奖，并成功入围“北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 通过 MDM/MAM 合作伙伴及其他经销商分销。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。有关更多信息，请访问网站 www.splashtop.cn
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