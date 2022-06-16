Splashtop提供免费60天远程访问软件以应对冠状病毒COVID-19爆发
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*现在，最初遭受重创的亚洲国家的冠状病毒情况已经改善，60天的试验计划已经结束，新的试验将是7天。
加州圣何塞，2020年2月14日--远程访问、协作和远程支持解决方案的全球领导者Splashtop Inc.正在向受冠状病毒影响的国家的企业和个人提供免费远程访问。 新加坡、中国、香港、台湾和澳门的居民如果注册了Splashtop Business Access的免费试用，将获得延长的60天免费试用期，这样他们就可以在疫情爆发期间远程工作。 其他国家的居民将免费获得 7 天。
更多信息请访问网站：https://www.splashtop.com/free-remote-access-work-from-home-coronavirus
在香港，公务员、银行职员、律师和其他许多私营部门雇员被要求在家工作以最大程度地减少病毒的威胁。其他组织和企业正在遵循这一趋势。
在家工作需要各种工具 ，以共享屏幕，管理时间表/任务，并共享数据，如文件，这是许多企业缺乏的基础设施。
为了帮助受冠状病毒感染的地区，Splashtop为60天免费提供企业远程访问解决方案，适用于新加坡，中国的企业和个人用户。
Splashtop Business Access允许用户从他们的智能手机、平板电脑或其他电脑连接到Windows PC和Mac - 就像他们坐在工作电脑前一样。 Splashtop Business Access还提供远程访问拖放文件传输和屏幕共享。
"我们对我们在亚洲的员工、朋友和家人的健康深表关切。 这就是为什么我们要将我们的技术提供给��那些受这种可怕疾病影响的人。 我们希望并鼓励我们行业的其他供应商也能这样做。 我们祈祷这一疫情将很快得到控制"。 - 马克-李，Splashtop的CEO
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