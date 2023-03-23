2023年居家远程办公的五大软件工具

不能到办公室工作？通过合适的软件工具，即使居家办公，也能保持高效。

技术不断发展，居家办公（WFH）越来越普遍。现在，员工可以在生病、照顾家人或办差事时在家远程办公。

虽然居家办公选项是个非常关键的优势，但重要的是要使用合适的软件工具，以确保即使远程办公，你也能达成目标。

因意外情况导致长时间无法在办公室时，尤其如此。这种情况也会波及个人或整个公司，正如我们在新冠疫情期间看到的那样。

以下是保持高效远程办公所需的5种软件工具：

项目管理

实时通信

合作

团队监控和管理

远程访问

居家办公软件工具推荐

项目管理

如果要同时处理多个项目，这些项目涉及负责不同工作的多个利益相关者，这时可能很难井然有序地完成工作。居家办公可能就更难做到井然有序。

项目管理工具通过在线仪表板实时跟踪项目路线图。 这意味着，即使你在远程工作，你仍然知道分配给你的任务需要完成，以及项目中其他任务的状态如何。

主流项目管理工具包括 ProofHub、Trello、monday.com、Workfront 等。

实时通信

谈到团队保持最新状态，您还需要确保所有沟通渠道都是开放的并且易于访问。可访问性部分特别重要，因为如果在家办公的人错过了重要的对话，而他们无法访问所讨论的内容，那么他们将落在后面。

实时通信工具允许整个团队在相关群组内发布消息，因此远程工作人员可以轻松参与对话，或者在之前忙碌时追踪过去的消息。 其他工具使您可以像通过互联网托管的电话或视频聊天面对面一样说话。

主流实时通信工具包括 Slack、Skype、Zoom 等。

合作

当多人共同处理一项任务时，当有人在远程工作时，几乎不可能进行协作。 协作软件允许远程工作人员为共享文件做出贡献，因此他们仍然可以与团队实时合作。

主流协作工具包括 Google Drive、Microsoft Teams、Confluence 等。

团队监控和管理

这是给组长的。如果您需要居家办公，或者您的团队成员正在居家办公，那么重要的是，您仍然必须确保团队中的每个人都参与其中并做出贡献。

有一些工具可以让你调查团队的参与度以及他们对工作的感受。 还有一些工具可以通过跟踪键盘、鼠标、应用程序和其他使用指标来让您知道团队的活跃程度。 这些工具可以帮助您保持团队的积极性，同时还会在团队成员落后时提醒您。

团队监控和管理软件工具包括 Hubstaff、Officevibe 和 JotForm。

远程访问软件

您是否曾经需要访问工作计算机上的重要文件或应用程序，却因为不在办公室而运气不佳？

远程访问软件使您可以随时访问您的工作计算机。 您可以在家中访问工作计算机，并像坐在计算机前一样使用它。 打开任何文件并在工作计算机上使用任何应用程序，同时从任何其他设备远程进入。

居家办公远程访问工具推荐：Splashtop Business Access。

此外，Splashtop 提供批量许可远程访问折扣，帮助整个团队实现居家办公。

使用 Splashtop 远程访问在家办公

“Splashtop 非常实惠、简单、可快速安装在您的计算机上，而且无论您身在何处，都可以轻松&安全地远程访问您的企业桌面。 我非常感谢 Splashtop 的远程服务，让我的生活更轻松！” -克里斯汀·格雷，Grayd-A Metal Fabrictors

Splashtop Business Access 是非常值得信赖的远程访问软件。Splashtop 在全球有2000万用户，其优势包括：

即使在正常工作时间之后，也可以随时安全地远程访问您的工作计算机。

使用任意 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备访问其他 Windows、Mac 和 Linux 计算机。

提高工作效率的工具允许您在计算机之间传输文件、远程打印文档、共享屏幕等。

在家中高效工作，就像在办公室亲自使用计算机一样。

管理您的 Splashtop 帐户下的多个用户和计算机。

想试一试吗？ 你现在可以免费试用 Splashtop。 在几分钟内轻松设置您的工作计算机，然后今晚在家中远程访问它！ 无需信用卡或承诺即可开始免费试用。

免费试用

“无论身在何处，我都可以访问我的工作桌面，充满信心地工作。 为我提供了融合工作和个人生活所需的灵活性。” — Bobby Bottom，集成电气

其他资源