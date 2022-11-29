Splashtop 荣获 TrustRadius 颁发的“2022年度最佳软件奖”
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Splashtop 安全远程访问与支持解决方案收到了用户的一致好评，荣获 TrustRadius 颁发的“2022年度最佳软件奖”。
加利福尼亚州CUPERTINO--2022年11月2日-- Splashtop ，作为简化和精简随时随地工作的解决方案的领导者，今天宣布它被全球十大软件审查平台之一的TrustRadius评为2022年最佳软件名单奖得主。 今年，Splashtop通过TrustRadius赢得了几个基于功绩的奖项，包括最高评价、解决方案领导者、最佳价值和最佳功能集。
TrustRadius 研究部副总裁 Megan Headley 称：“Splashtop 荣获‘2022年度最佳软件奖’，因为它非常适合各种细分市场，包括不同规模的企业。这些奖项的评选直接基于客户反馈。Splashtop 在各个领域的客户都强调了其 SOS 访问功能，因为该功能可以帮助远程技术员访问有人值守和无人值守的设备。”
以下是经过验证的Splashtop客户 在TrustRadius上的评价。
“我们整个公司都在用 Splashtop，这样就能利用我们已有的 CRM、音乐系统以及活动现场使用的电脑。Splashtop 非常安全，我们能远程访问数据，确保公司顺利高效地运作。这款软件简单易用，可以切换帐户以访问不同工作站，操作非常简单。”Cutting Edge 娱乐公司总经理（娱乐业，11-50名员工）
“我们利用 Splashtop 支持不断增长的混合办公（远程办公+现场办公）团队。使用 Splashtop 的是我们的 IT �部门，他们同时负责管理这个软件。我们可以在家里或其他分行远程协助员工，减少驾驶时间和停工时间。通过 Splashtop，我们甚至能判断并修复远程平板电脑和手机出现的问题。”信息技术管理员（银行公司，51-200名员工）
“Splashtop 的优势在于，所有数据都存储在个人网络，而不是存储在出差用的笔记本电脑上。良好的网络卫生包括多个层面，Splashtop 是我们确保公司内部和客户端安全的关键。”ATC 科技公司技术顾问（信息技术服务业，1-10名员工）。
“我们的 IT 部门使用 Splashtop 远程控制学校的所有设备，以支持最终用户。这样就可以远程控制用户设备，解决这些设备上的问题。远程控制能为我们节省大量时间。我们也不用在校园里跑来跑去，不用亲自上机操作。如果部署方案出现故障，也能使用这款远程软件进行补丁更新。”美国圣胡安学院用户服务架构师（教育管理业，501-1000名员工）
Splashtop 首席执行官 Mark Lee 表示：“非常感谢用户群体对我们的推荐，也非常感谢 TrustRadius 对我们的认可。能够提供对用户友好的产品和高质量客户体验，让我们感到非常自豪。”
优化的远程用户体验
Splashtop 将用户与计算机、应用程序和帐户相连接，不会受到地域限制，不仅简单易用、价格合理，而且非常安全。用户可以享受随处办公所需的高性能和多功能，包括 4k 高清质量，实时快速的连接，高达60帧的帧率等。
安全的多功能平台
IT 帮助台团队和托管服务提供商可借助这款适用于云和本地部署的一体化远程访问和支持平台，轻松管理并支持分布式团队。Splashtop 让安全远程办公拥有更多可能，通过简化连接工作流程并提升帮助台技术人员和最终用户的工作效率。Splashtop 将安全性作为远程访问的基础组成部分，提供加密连接以及基于权限的计算机和应用程序访问。
简单清晰的合同和定价
Splashtop 的合同透明清晰，定价明确，决不会突然上调价格。用户需要帮助时，可以通过电子邮件、在线聊天以及实时电话支持随时联系 Splashtop 的客户服务，帮助解决问题，快速恢复正常办公。
如需了解更多关于 Splashtop 的远程访问与支持解决方案的信息，请访问 Splashtop.com 或在 TrustRadius 上查看评论。
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，其针对弹性办公、弹性学习和 IT 支持的解决方案可提供真实的"面对面体验"，就像现场设备一样快速、简单且安全。Splashtop 具备 4k 分辨率 60fps 的高性能以及各种高级安全功能和合规性，可访问并支持所有设备和操作系统，在全球都可以即时联系我们的专业技术员，是一款全功能、多场景、高性能软件应用。Splashtop 的全球用户超过3000万，其中包括85%的世界500强企业。Splashtop.cn
关于 TrustRadius
TrustRadius 是最值得信赖的研究与审查平台，可供企业领导者寻找并选择符合其需求的软件。各行各业的决策者都会参考 TrustRadius 平台上经过验证的同行指导和研究。供应商通过用户丰富的评论讲述自己独特的故事，从而吸引并转化高意向买家。每年有1200多万访问者在 Trustradius.com 创建并参与高质量评论内容和数据。TrustRadius 总部位于德克萨斯州奥斯汀，由多名成功企业家创立，已得到 Mayfield Fund、LiveOak Venture Partners 和 Next Coast Ventures 的支持。