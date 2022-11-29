Splashtop 荣获 TrustRadius 颁发的“2022年度最佳软件奖”

Splashtop 安全远程访问与支持解决方案收到了用户的一致好评，荣获 TrustRadius 颁发的“2022年度最佳软件奖”。

加利福尼亚州CUPERTINO--2022年11月2日-- Splashtop ，作为简化和精简随时随地工作的解决方案的领导者，今天宣布它被全球十大软件审查平台之一的TrustRadius评为2022年最佳软件名单奖得主。 今年，Splashtop通过TrustRadius赢得了几个基于功绩的奖项，包括最高评价、解决方案领导者、最佳价值和最佳功能集。

TrustRadius 研究部副总裁 Megan Headley 称：“Splashtop 荣获‘2022年度最佳软件奖’，因为它非常适合各种细分市场，包括不同规模的企业。这些奖项的评选直接基于客户反馈。Splashtop 在各个领域的客户都强调了其 SOS 访问功能，因为该功能可以帮助远程技术员访问有人值守和无人值守的设备。”

以下是经过验证的Splashtop客户 在TrustRadius上的评价。

“我们整个公司都在用 Splashtop，这样就能利用我们已有的 CRM、音乐系统以及活动现场使用的电脑。Splashtop 非常安全，我们能远程访问数据，确保公司顺利高效地运作。这款软件简单易用，可以切换帐户以访问不同工作站，操作非常简单。”Cutting Edge 娱乐公司总经理（娱乐业，11-50名员工）

“我们利用 Splashtop 支持不断增长的混合办公（远程办公+现场办公）团队。使用 Splashtop 的是我们的 IT 部门，他们同时负责管理这个软件。我们可以在家里或其他分行远程协助员工，减少驾驶时间和停工时间。通过 Splashtop，我们甚至能判断并修复远程平板电脑和手机出现的问题。” 信息技术管理员（银行公司，51-200名员工）

“Splashtop 的优势在于，所有数据都存储在个人网络，而不是存储在出差用的笔记本电脑上。良好的网络卫生包括多个层面，Splashtop 是我们确保公司内部和客户端安全的关键。” ATC 科技公司技术顾问（信息技术服务业，1-10名员工）。

“我们的 IT 部门使用 Splashtop 远程控制学校的所有设备，以支持最终用户。这样就可以远程控制用户设备，解决这些设备上的问题。远程控制能为我们节省大量时间。我们也不用在校园里跑来跑去，不用亲自上机操作。如果部署方案出现故障，也能使用这款远程软件进行补丁更新。” 美国圣胡安学院用户服务架构师（教育管理业，501-1000名员工）

Splashtop 首席执行官 Mark Lee 表示：“非常感谢用户群体对我们的推荐，也非常感谢 TrustRadius 对我们的认可。能够提供对用户友好的产品和高质量客户体验，让我们感到非常自豪。”

优化的远程用户体验

Splashtop 将用户与计算机、应用程序和帐户相连接，不会受到地域限制，不仅简单易用、价格合理，而且非常安全。用户可以享受随处办公所需的高性能和多功能，包括 4k 高清质量，实时快速的连接，高达60帧的帧率等。

安全的多功能平台

IT服务台团队 和管理服务提供商 ，可以通过多合一远程访问和支持平台 ，轻松管理和支持分布式团队，该平台可用于云和内部。 Splashtop为安全的远程工作提供了更多可能性，简化了连接工作流程，提高了服务台技术人员和终端用户的效率。 Splashtop使安全成为远程访问的基本组成部分，它具有加密连接和基于权限的计算机和应用程序访问。

简单清晰的合同和定价

Splashtop提供透明、直接的合同，定价明确，没有意外的费率上涨。 当用户需要帮助时，他们可以享受Splashtop无与伦比的客户服务--通过电子邮件、聊天和实时电话支持--来帮助解决问题并快速恢复工作。

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关于 Splashtop

Splashtop是简化和精简随时随地工作的解决方案的领导者。 它的灵活工作、学习和IT支持的解决方案提供了一种体验，就像在现场机器前一样快速、简单和安全。 Splashtop以60fps的4k质量提供高性能；先进的安全功能和合规性；所有设备和操作系统的访问和支持的一个应用程序；以及直接与专家联系的即时全球支持。 全球有3000多万用户，包括85%的财富500强企业的用户在使用Splashtop产品。 辉煌网

关于 TrustRadius

TrustRadius是最值得信赖的研究和审查平台，为企业领导人寻找和选择适合他们需要的软件。 各个行业的决策者都依赖TrustRadius提供的经过验证的、基于同行的指导和研究。 供应商通过丰富的评论来讲述他们独特的故事，吸引并转化高意向买家。 每年有超过1200万访客在Trustradius.com上创建和参与高质量的评论内容和数据 。 TrustRadius总部位于德克萨斯州奥斯汀，由成功的企业家创立，并得到了Mayfield Fund、LiveOak Venture Partners和Next Coast Ventures的支持。