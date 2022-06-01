Splashtop为MSP和IT专业人员启动Splashtop On-Demand Support（SOS）

简单、快速且经济高效的替代 TeamViewer、LogMeIn Rescue、Cisco WebEx 和Citrix GotoAssist 的工具；免费用于非商业用途

加州圣何塞 - 2015年12月9日 - Splashtop Inc.是跨设备远程访问、支持和协作领域的全球领导者，宣布Splashtop On-Demand Support (SOS) ，这是一个针对MSP和IT专业人员寻找成本效益高、同类最佳远程支持解决方案的优化解决方案。 由于对现有远程支持解决方案不断攀升的更新价格和不充分的客户服务感到不满，MSP和IT人员现在可以迁移到Splashtop按需支持（SOS），享受以下好处。

具有成本效益的解决方案，价格远远低于其他同类方案，每名技术人员每年仅需 CN¥1,400

快速 - Splashtop 以其零延迟高性能而闻名

简单的临时性的有人值守解决方案，无需用户进行任何安装

跨任何网络无缝连接

强大的安全性 – TLS 和 256 位 AES 加密

内置文件传输

Splashtop On-Demand Support 还与不同的远程监视和管理 (RMM)、专业服务自动化 (PSA) 和帮助台解决方案很好地集成在一起。使 IT 和 MSP 更加有效地服务于其客户。

“2 万多名 MSP 和 IT 人士已经采用 Splashtop Business 和 Splashtop Business for Remote Support。”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说，“许多人要求 ad-hoc 的按需远程支持功能，现在我们很高兴提供 SOS。”

通过预安装 Splashtop Streamer（代理），IT 和 MSP 已经使用 Splashtop Business 和 Splashtop Business for Remote Support 支持数百万台无人值守计算机。现在，Splashtop On-Demand Support (SOS) 使 IT 和 MSP 可以轻松地按需远程支持客户，而无需预先安装任何Splashtop Streamer（代理）。现在，Splashtop 为无人值守和有人值守的远程支持服务提供了完整的集成解决方案。

Splashtop on-Demand Support 对于非商业用途是免费的。

了解更多信息并注册免费试用：https://www.splashtop.com/sos