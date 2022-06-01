Splashtop为MSP和IT专业人员启动Splashtop On-Demand Support（SOS）
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
简单、快速且经济高效的替代 TeamViewer、LogMeIn Rescue、Cisco WebEx 和Citrix GotoAssist 的工具；免费用于非商业用途
加州圣何塞 - 2015年12月9日 - Splashtop Inc.是跨设备远程访问、支持和协作领域的全球领导者，宣布Splashtop On-Demand Support (SOS) ，这是一个针对MSP和IT专业人员寻找成本效益高、同类最佳远程支持解决方案的优化解决方案。 由于对现有远程支持解决方案不断攀升的更新价格和不充分的客户服务感到不满，MSP和IT人员现在可以迁移到Splashtop按需支持（SOS），享受以下好处。
具有成本效益的解决方案，价格远远低于其他同类方案，每名技术人员每年仅需¥1,400
快速 - Splashtop 以其零延迟高性能而闻名
简单的临时性的有人值守解决方案，无需用户进行任何安装
跨任何网络无缝连接
强大的安全性 – TLS 和 256 位 AES 加密
内置文件传输
Splashtop On-Demand Support 还与不同的远程监视和管理 (RMM)、专业服务自动化 (PSA) 和帮助台解决方案很好地集成在一起。使 IT 和 MSP 更加有效地服务于其客户。
“2 万多名 MSP 和 IT 人士已经采用 Splashtop Business 和 Splashtop Business for Remote Support。”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说，“许多人要求 ad-hoc 的按需远程支持功能，现在我们很高兴提供 SOS。”
通过预安��装 Splashtop Streamer（代理），IT 和 MSP 已经使用 Splashtop Business 和 Splashtop Business for Remote Support 支持数百万台无人值守计算机。现在，Splashtop On-Demand Support (SOS) 使 IT 和 MSP 可以轻松地按需远程支持客户，而无需预先安装任何Splashtop Streamer（代理）。现在，Splashtop 为无人值守和有人值守的远程支持服务提供了完整的集成解决方案。
Splashtop on-Demand Support 对于非商业用途是免费的。
了解更多信息并注册免费试用：https://www.splashtop.com/sos
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
关于Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏幕生产力、支持和协作体验，连接智能手机、平板电脑、电脑、电视和云。 Splashtop远程桌面服务 使人们能够通过移动设备访问和控制他们喜爱的应用程序、文件和数据。 像Splashtop Classroom和Mirroring360这样的协作产品能够在设备间实现有效的1对多屏幕共享。 超过1800万人从应用商店下载了Splashtop产品，包括惠普、联想、戴尔、宏基、索尼、华硕、东芝、AMD、英特尔和其他公司在内的制造伙伴已在超过1亿台设备上交付了Splashtop。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“CES 最佳展品”奖，并成功入围“北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 通过 MDM/MAM 合作伙伴及其他经销商分销。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。更多信息请访问网站 https://www.splashtop.com
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