Splashtop在日本推出Splashtop KK
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
Splashtop将以其Splashtop Pro产品开拓日本中小企业和企业市场
2012年3月12日--加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop Inc ，跨设备计算领域的全球领导者，今天宣布在日本东京开设子公司，为其Splashtop Pro产品线提供销售和支持。
Splashtop Pro 专为企业 IT、服务提供商和系统集成商而设计，可在 30 分钟内使带有平板电脑的移动工作人员受益。借助 Splashtop Pro，IT 可以通过易于使用的基于云的 Web 控制台安全地管理和监视移动和计算机设备。 IT 部门可以部署和设置策略，使移动员工可以使用个人、私有和公共云，无论它们是在物理机上还是在虚拟机上运行。
Splashtop Pro利用Splashtop屡获殊荣的远程桌面技术，使用户能够创建一个个人云，直接从PC或Mac上访问文件、应用程序，以及查看和收听内容，而不需要在不同设备之间同步或复制文件或应用程序。
今天，超过600万的平板电脑和智能手机用户享受Splashtop移动应用程序。 Splashtop远程桌面是2011年日本排名第11位的iPad付费应用和排名第一的iPad商业应用。
"在日本开设新的分公司将使Splashtop迅速发展其日本客户群，并在这个重要地区扩大业务。 同时，Splashtop在日本的正式存在强调了我们对日本合作伙伴和企业用户的承诺，"Splashtop的CEO Mark Lee说。
Splashtop的移动解决方案副总裁Jin Koh将负责其日本业务。 "Jin Koh说："Splashtop Pro正被日本的系统集成商迅速采用和部署，为他们的客户群提供远程桌面和虚拟桌面解决方案。 "我们的目标是在促成日本的移动劳动力方面发挥重要作用"。
日本是一个重要的移动应用市场，因为移动设备的广泛采用和应用的惊人增长速度。 例如，根据AppAnnie的数据，2011年，日本的iPad和iPhone应用程序的下载量增加了98%，收入增加了88%。
Splashtop K.K的新办公室位于日本中央商务区东京丸之内的中心。
关于Splashtop远程桌面
Splashtop远程桌面 ，消除了在设备间传输、转换或同步文件和多媒体的需要。 重要的工作文件和办公应用程序，如Outlook、PowerPoint、Excel和Word，都可以轻松访问。 个人娱乐的内容，包括电影、音乐、照片甚至3D游戏，也可以远程欣赏。 Splashtop远程桌面用户可以通过互联网或局域网连接设备。
关于 Splashtop
Splashtop希望通过提供一流的跨设备计算体验（桥接平板电脑，电话，计算机和电视）来触及人们的生活。 Splashtop的产品已在惠普，联想，戴尔，宏碁，索尼，华硕，英特尔和其他合作伙伴的超过1亿台设备上出货。 Splashtop远程桌面和白板是Apple App Store，Google Play，HP App Catalog，BlackBerry App World和Amazon Appstore for Android上60多个国家/地区中最畅销的应用程序，它为数百万移动用户提供了高性能，交互式访问他们所喜爱的功能的方式，从而使他们高兴应用程序，媒体内容和文件随时随地。
对于需要在设备和云服务之间进行安全、可管理的连接的企业来说，Splashtop Pro就是答案。 有了Splashtop Pro，IT和服务提供商可以在30分钟内 "调动 "他们的平板电脑劳动力。 用户可以在他们的设备上享受消费者级别的体验，同时满足企业的安全和合规要求。
Splashtop 产品受到用户的高度��评价，并获得了许多久负盛名的奖项 - 《电脑世界》“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖、《笔记本电脑杂志》“2011 年 CES 最佳应用程序/软件”奖和“2012 年 CES 最佳移动应用程序”奖，并且是 2011 年 Apple App Store Rewind 排名第 20 的最受欢迎应用程序。Splashtop 总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。
媒体联系：
Splashtop公关团队
有用链接：
Splashtop Home:https://www.splashtop.com
Splashtop Pro:https://www.splashtop.com/pro