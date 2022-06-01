Splashtop推出针对Microsoft Windows 10优化的课堂辅助

使教师可以随时随地即时注释 Windows 10 平板电脑屏幕并将其共享到许多学生的设备

加州圣何塞 - 2016年6月20日 - Splashtop Inc.，跨设备计算和协作的全球领导者，宣布Splashtop Classroom Assist for Microsoft Universal Windows Platform（UWP）。 Splashtop Classroom Assist可将任何Windows 10平板电脑或可转换的笔记本变成移动互动白板。 教师可以在房间里自由走动，完全控制内容，而不像传统的交互式白板那样被束缚在教室的前面。 此外，教师可以即时将Windows 10设备屏幕无线分享给所有学生设备。 支持的Windows 10功能包括Cortana，使教师能够使用语音命令来控制会议和各种注释功能。

“Windows 10 平板电脑正在成为功能强大的教育工具，提供手写笔支持以及 Cortana 语音控制。”Splashtop 首席执行官及联合创始人 Mark Lee 说，“通过在许多学区采用 1:1 倡议，针对 Windows 10 进行了优化的 Splashtop Classroom Assist 可增强整体学习体验。”

微软公司 Windows 营销高级总监 Craig Dewar 说：“Splashtop 致力于在 Windows 10 UWP 平台上进行构建，为支持学生学习而感到兴奋。Splashtop 支持我们致力于对学生学习产生积极影响的重点，并且我们随时随地为所有人学习的教育愿景。”

通过使用 Splashtop Classroom Assist，教师可以：

掌控一切 从教室的四个角落进行教学 – 单独或全班与学生互动

在任何东西上作注释 使用手势或手写笔画图以及使用不同颜色和大小的笔、荧光笔、形状和文本工具在现有内容或空白、条纹或图形背景上突出显示 拍摄屏幕截图并保存到画廊供以后使用，或通过电子邮件发给学生、家长或同事

提高班级参与度 使用聚光灯& 屏幕阴影工具来集中注意力 即时导入和分享班级工作表 将会议记录为视频，以便以后回放

以无线方式将设备屏幕分享给所有学生的设备

通过Cortana发布语音命令

Windows 应用商店已推出适用于 Windows 10 的全新 Splashtop Classroom Assist 应用。Splashtop Classroom 起价为 CN¥210 /年。