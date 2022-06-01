Splashtop推出针对Microsoft Windows 10优化的课堂辅助
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
使教师可以随时随地即时注释 Windows 10 平板电脑屏幕并将其共享到许多学生的设备
加州圣何塞 - 2016年6月20日 - Splashtop Inc.，跨设备计算和协作的全球领导者，宣布Splashtop Classroom Assist for Microsoft Universal Windows Platform（UWP）。 Splashtop Classroom Assist可将任何Windows 10平板电脑或可转换的笔记本变成移动互动白板。 教师可以在房间里自由走动，完全控制内容，而不像传统的交互式白板那样被束缚在教室的前面。 此外，教师可以即时将Windows 10设备屏幕无线分享给所有学生设备。 支持的Windows 10功能包括Cortana，使教师能够使用语音命令来控制会议和各种注释功能。
“Windows 10 平板电脑正在成为功能强大的教育工具，提供手写笔支持以及 Cortana 语音控制。”Splashtop 首席执行官及联合创始人 Mark Lee 说，“通过在许多学区采用 1:1 倡议，针对 Windows 10 进行了优化的 Splashtop Classroom Assist 可增强整体学习体验。”
微软公司 Windows 营销高级总监 Craig Dewar 说：“Splashtop 致力于在 Windows 10 UWP 平台上进行构建，为支持学生学习而感到兴奋。Splashtop 支持我们致力于对学生学习产生积极影响的重点，并且我们随时随地为所有人学习的教育愿景。”
通过使用 Splashtop Classroom Assist，教师可以：
掌控一切
从教室的四个角落进行教学 – 单独或全班与学生互动
在任何东西上作注释
使用手势或手写笔画图以及使用不同颜色和大小的笔、荧光笔、形状和文本工具在现有内容或空白、条纹或图形背景上突出显示
拍摄屏幕截图并保存到画廊供以后使用，或通过电子邮件发给学生、家长或同事
提高班级参与度
使用聚光灯& 屏幕阴影工具来集中注意力
即时导入和分享班级工作表
将会议记录为视频，以便以后回放
以无线方式将设备屏幕分享给所有学生的设备
通过Cortana发布语音命令
Windows 应用商店已推出适用于 Windows 10 的全新 Splashtop Classroom Assist 应用。Splashtop Classroom 起价为¥180/年。
了解 Splashtop Classroom Assist 如何转变学校和课堂：https://www.splashtop.com/classroom
Splashtop Classroom 视频：https://www.youtube.com/watch?v=p5q5uaVIOkA
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
关于Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏幕生产力和协作体验，连接智能手机、平板电脑、电脑、电视和云。 Splashtop远程桌面服务 使人们能够通过移动设备访问和控制他们喜爱的应用程序、文件和数据。 超过1800万人从应用商店下载了Splashtop产品，包括惠普、联想、戴尔、宏基、索尼、华硕、东芝、AMD、英特尔和其他公司在内的制造伙伴已在超过1亿台设备上交付了Splashtop。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“2012年 CES 最佳展品”奖，并成功入围“2013年北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 通过 MDM/MAM 合作伙伴及其他经销商分销。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。有关更多信息，请访问网站 www.splashtop.cn
所有品牌名称和产品名称都是其各自公司的商标或注册商标。
媒体联系人
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com