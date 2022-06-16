Splashtop 推出用于远程技术支持的增强现实功能
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
Splashtop AR 允许远程技术员轻松查看并快速修复现场技术问题，以减少停机时间、降低运营成本，提高生产力和客户/员工满意度。
2022年4月12日 加利福尼亚州库比蒂诺：Splashtop 在安全远程访问与支持解决方案领域处于领先地位，该公司今天宣布已推出增强现实（AR）远程支持工具 Splashtop AR，使不在现场的技术员能通过移动摄像头共享和交互式 AR 注释功能，轻松查看、排除故障并快速解决现场的技术问题。
Splashtop 的联合创始人兼首席执行官 Mark Lee 说：“增强现实是对现场服务、维护与维修、零售、酒店管理、制造业等行业的远程支持的发展和延伸，这是一个自然而然的过程。如果能够亲自查看，远程技术员就能快速发现并解决问题，或直接与现场工作人员共享信息。这有助于缩短问题解决时间和停机时间、节省运营成本，最终避免员工和客户因技术问题而产生挫败感。”
根据 Aberdeen Research，不论是什么业务，意外停机时间可能会导致公司每小时损失高达260,000美元。派遣技术员到现场进行技术维修或称为“上门服务”是一项可量化支出，包括劳动力成本、差旅时间和派遣相关管理任务。AR 辅助远程 IT 支持允许将 IT 团队集中管理，以支持整个组织或客户群，从而减少上门服务次数。
集中式远程 IT 支持团队拥有多名员工，可实现知识共享，从而大大减少每次远程维修的耗时。而且，如果需要面对面服务，初次的远程诊断可确保您在派遣前安排合适的技术员，选择正确的零件或材料。
Paniceus Systems 为不断发展的餐饮连锁企业 Peter Pane 提供 IT 支持，该公司在德国和奥地利经营46家餐厅，已通过 Splashtop AR 将其设备停机时间降低50%。Paniceus 的 IT 主管 Björn Runge 称：“为员工安排时间并试图为其讲解演示问题所在是一码事。通过 Splashtop AR，我可以为员工提供虚拟支持，直接在屏幕上指出问题。这款软件让远程支持变得更加容易。有了 Splashtop AR，IT 就可以说‘让我看看问题在哪’，然后直接为受支持的用户指出问题所在，还可以在共享视频中进行注释。任何用户都能跟得上。更换电缆、重启等问题也更容易解决。”
Splashtop AR 的使用方法
Splashtop AR 简单易用。远程技术员只需通过移动设备的摄像头进行连接，就可以像在现场一样查看实时环境。通过这一软件，技术员可以利用虚拟环境查看问题，与现场人员协作，就像在现场办公一样。此外，通过 AR 注释功能，技术员可以将问题解决速度提高50%，无需指派技术人员到问题现场。
Splashtop AR 的优势：
缩短问题解决时间：通过交互式 AR 注释和双向通信功能远程指导现场人员解决问题，从而减少停机时间。
提高技术员的工作效率：通过远程诊断和故障排除功能使技术员能够支持多个办公场所外的地点，减少上门服务。
知识共享与协作：帮助现场的非技术人员解决问题，为现场学徒提供二级技术指导。
提高客户/员工满意度：在资深远程技术员的帮助下指导员工或客户解决技术问题，从而提高首次呼叫解决率。
*Splashtop Enterprise 是高性能、全场景、多功能安全远程访问与支持解决方案，Splashtop AR 是其中的一个插件。
关于 Splashtop
Splashtop 是安全远程访问与支持解决方案供应商，可提供如临现场般的用户体验，其安全性深受 IT 信赖。与笨重且缓慢的其他远程访问解决方案不同，Splashtop 的用户体验快速、简单且安全，就像在现场操作一样。我们采用4k 分辨率，帧率高达60fps，具有企业级的可靠性与可扩展性，已达到行业性能的标准。Splashtop 简化了通过应用程序对 Windows、Mac、Linux、iOS 和安卓的访问和支持。双因素身份认证、单点登录以及 SOC 2、GDPR、CCPA 和 HIPAA 合规性可确保我们的安全性值得信赖。无论用户公司规模大小，Splashtop 的即时全球支持让用户能直接联系专业人员。更多信息请访问 www.splashtop.com。