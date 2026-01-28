Splashtop与KIWONTECH宣布战略合作伙伴关系以加强安全、云优先的IT运营
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合作伙伴关系结合了电子邮件安全、secure remote access、remote support 和自主端点管理，以支持现代分布式组织
首尔，韩国，2026年1月28日 – Splashtop，全球安全远程访问、远程支持和自主端点管理（AEM）的领导者，与KIWONTECH，一家专注于消除商务电子邮件泄露（BEC）和应对不断演变的网络钓鱼威胁的企业电子邮件安全解决方案提供商，今日宣布战略合作伙伴关系，以帮助组织加强安全性并简化电子邮件、端点和分布式工作环境中的运营。
通过这项合作，KIWONTECH 将 Splashtop 的产品组合作为其产品阵容的一部分，为客户提供将先进的电子邮件安全与安全远程访问、远程支持和主动端点管理相结合的可能性。这两家公司希望简化组织在云优先远程和混合环境中保护通信、管理设备和支持用户的方式。
Splashtop韩国销售负责人So-hyun (Kelly) Park表示：“通过与KIWONTECH的合作，我们预计将为韩国企业扩展Splashtop的安全远程访问、支持和端点管理解决方案，同时在客户现代化IT运营过程中提供支持。”
“此次合作是我们为客户提供更高安全价值的重要里程碑，因为我们将KIWONTECH的电子邮件安全专长与Splashtop的安全连接和端点管理能力相结合，” KIWONTECH副总裁Chung-han（Kevin）Kim表示。
Splashtop 的解决方案因其性能、可靠性和企业级安全性而受到全球数百万用户的信赖。除了远程访问和远程支持，Splashtop 的自主端点管理 (AEM) 功能还提供跨端点的持续可见性和自动化，包括监控和补丁管理，帮助IT团队降低风险，减少停机时间，并提高运营效率。
这项合作强调了双方共同支持可扩展的、云优先的 IT 运营，以适应远程和混合办公的承诺。通过结合Splashtop的安全连接和AEM功能与KIWONTECH在电子邮件威胁防护方面的专业知识，组织可以期望提升安全态势、更快地解决问题，以及在管理用户和设备方面采取更协调的方法。
整个2026年，Splashtop和KIWONTECH将紧密合作，包括共同参与行业活动、联合营销计划和协作外展项目。合作伙伴关系将集中于帮助组织采用安全、高效的数字工作环境，同时减少运营复杂性。
关于 Splashtop
Splashtop 是全球顶尖的远程办公、支持和管理解决方案提供商，可简化随处办公的安全性和性能。Splashtop 非常重视客户成功，其技术有助于中小型企业实现轻松部署、使用和管理，并能为其提供高级安全功能、高吞吐量、广泛的设备支持和全天候客户支持。Splashtop 的解决方案简单易用，用户超过3000万，有助于用户通过高度灵活的方案按照实际条件进行发展和扩展。Splashtop 是微软智能安全协会（MISA）的成员，与 Microsoft 合作以共同帮助客户应对当今 IT 领域不断变化的挑战。请访问网站 www.splashtop.com 并在 LinkedIn 上关注我们以了解更多信息。
关于KIWONTECH
KIWONTECH 是一家专注于企业电子邮件安全和威胁防护的网络安全公司。其解决方案保护组织免受网络钓鱼、恶意软件、勒索软件、冒充攻击和数据泄露的侵害。通过持续创新和战略合作伙伴关系，KIWONTECH 正在扩大其生态系统，以应对现代数字工作场所不断变化的安全需求。
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