Splashtop 推出 AI 优化编码器，以支持更流畅、更可靠的高分辨率远程工作流程
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增强功能提升了帧率，更高的稳定性，并提高了直播、媒体制作和对视觉要求高的远程工作中的带宽效率。
加利福尼亚州库比蒂诺，2026年2月3日 – Splashtop，现代IT解决方案的领导者，为数字化工作场所打造，今日宣布了一款AI优化的编解码器，旨在提高用于直播、视频制作和其他运动密集环境中的高分辨率远程工作流的性能上限。该增强功能通过提供更流畅的运动、更高的帧率和在各种设备和部署场景中的更一致的视觉质量，改善了远程会话的外观、感觉和响应。
Splashtop 的 AI 优化编解码器改进了可视数据的压缩、传输和实时渲染方式，不断适应网络条件和屏幕活动。这有助于在生产工作流从固定工作室扩展到家庭、场地和外景环境时保持视觉稳定性和响应能力，在这些环境中，性能会直接影响创作精度和观众体验。
在性能测试中，在具有强大GPU的系统上，Splashtop在更高分辨率和帧率下展示了明显的领先地位。虽然多个远程访问工具能够在1080p下达到每秒60帧，但只有Splashtop能够在4K分辨率下持续保持60帧。Splashtop 还独特地支持超高帧率选项，达到高达 240 FPS，为对运动敏感和交互工作流提供额外的空间，其中流畅性和响应能力至关重要。
在图形能力较有限的系统上，Splashtop 在更高分辨率下使用更少的带宽同时继续提供有竞争力的性��能。当硬件加速可用时，Splashtop在4K分辨率下与其他工具保持相当的性能，同时消耗更少的带宽。在基于软件的场景中，AI优化的编解码器优先考虑效率，在减少带宽使用的同时提供了近乎相同的帧率，使得在受限系统上进行高分辨率远程工作更加实际。
好处也延伸到虚拟桌面和云环境。在测试 Microsoft® Azure Virtual Desktop (AVD) 环境中，无论是否使用 GPU 加速，Splashtop 在一般交互使用期间始终提供比其他远程访问解决方案更高的帧率。即使在视频播放性能在不同工具之间趋同的场景中，Splashtop 仍然表现出显著较低的带宽消耗，强化了其在网络效率与响应速度同样重要的环境中的优势。
这些成果背后是动态比特率自适应、内容感知的活动区域优先化以及智能捕获技术的结合，这些技术在交互式工作流中减少了不必要的数据传输。这些优化共同使远程会话更加流畅、可预测且响应迅速，尤其是在快节奏、动态场景中，这在现场制作和创意工作中很常见。
Splashtop 的高端远程访问体验 基于此性能基础，支持 Retina 5K 会话、准确的色彩再现、高保真音频以及适用于触控笔和多显示器工作流的响应输入。这些功能结合在一起，使媒体和娱乐专业人士能够在远程工作时保持与本地生产系统相当的视觉精度、响应速度和控制能力。
“远程生产需要在压力下保持一致性，”Splashtop的首席执行官兼联合创始人Mark Lee说。“无论团队是在工作室、拍摄现场还是通过虚拟桌面工作，性能都必须经得起考验。我们的AI优化编解码器旨在提供这种可靠性，同时突破远程访问所能支持的极限。
AI 优化的编解码器已集成到 Splashtop 的所有加密远程访问解决方案中，并可在各类设备、操作系统和部署环境中使用。
要了解有关 Splashtop 高性能远程访问解决方案的更多信息，请访问 www.splashtop.com。
公告亮点
Splashtop 远程访问与 AI 优化编解码器的结合，专为直播、体育制作和媒体工作流程的需求而打造，其中流畅的运动、视觉准确性和响应性直接影响观众体验。
Splashtop 在 4K 分辨率下保持稳定的 60 FPS，并支持高达 240 FPS 的超高帧率，为直播和媒体制作工作流程提供更流畅的运动效果。
与其他远程访问解决方案相比，Splashtop在互动工作流程中保持更高的帧率，并在高分辨率下使用更少的带宽。
Splashtop 在物理系统和虚拟桌面环境中提供一致的性能，平衡响应速度和效率，无需理想的硬件或网络。
披露
Microsoft 和 Microsoft Azure 是 Microsoft 公司旗下的注册商标或商标。
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