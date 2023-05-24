Splashtop 在 2023 年 IT 欧洲频道奖中入围高度推荐

Splashtop 在2023年 IT Europa 渠道奖评选活动中当选“特别推荐供应商”
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Splashtop 因其创新性项目而受到 IT Europa 的认可，该项目关于 Splashtop 如何为欧洲和北美沉浸式数字标牌解决方案提供远程支持。
2023年5月24日 加利福尼亚州库比蒂诺：Splashtop 最近在 IT Europa 渠道奖评选活动中，因与 Beyond Digital Solutions 合作的创新客户应用程序而当选年度垂直应用解决方案类别的“特别推荐供应商”。
Beyond Digital Solutions 是一家综合广告公司，主要负责设计沉浸式数字解决方案，影响人们与品牌的互动方式。该公司利用 Splashtop Enterprise 解决方案，提升远程支持功能，为欧洲、美国和加拿大的客户管理7000个数字屏幕。由此带来的效率提升使 Beyond Digital Solutions 能够远程解决90%的问题，可以最大限度减少业务中断，每名客户平均可以少走1.5万英里的路程，减少4吨的二氧化碳排放量。
“Splashtop 符合我们所有的要求。通过可扩展的解决方案，我们可以远程控制各地的屏幕，支持客户和内部员工的各种设备。所有方案都配备了非侵入式安全软件，可以按需激活，”数字架构师兼数字标牌专家 Michael Thompson 说。
Splashtop 的远程访问和远程支持解决方案多次获奖，可以帮助 Beyond Digital Solutions 通过以下方式节省成本、提升客户满意度：
最大限度减少数字标牌活动��的停机时间。Beyond Digital 的服务台能利用 Splashtop 每天轻松检查和支持200多台设备，只需远程点击，无需前往现场。
增加灵活性和竞争力。通过远程选择和管理任意软件，Beyond Digital 可以为客户量身打造数字活动。
利用安全的非侵入式远程支持工具支持客户和员工。按需激活，无需本地安装或维护。
允许 IT 在同一台设备上同时访问和操作，不需要先注销当前会话，可以提高故障排除效率。
允许员工使用个人设备远程办公。能够及时地支持和访问高端工作站和程序，无论员工使用什么操作系统。
Splashtop EMEA 总经理 Alexander Draaijer 说：“Splashtop 正在改变企业提供支持的方式，包括对日常工作以及物联网应用程序的支持方式。我们最近荣获了 IT Europa 颁发的奖项，证实了我们对卓越的不懈追求。事实证明，我们的远程支持软件有助于推动创新发展，这一点体现在我们与 Beyond Digital Solutions 合作的开创性项目中。我们很自豪能站在物联网支持的最前沿，很高兴能继续为全球企业提供影响深远的解决方案。”
Splashtop 是一家领先的安全远程访问与支持解决方案供应商，为各个规模的企业提供服务，涉及全球各个垂直领域，包括媒体娱乐、教育、金融服务、医疗服务、运输等。Splashtop 最近荣获了 TrustRadius 授予的“2023年最受欢迎奖”，该奖项完全基于客户反馈。如需了解更多信息，请访问 Splashtop.cn。
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，其混合办公和 IT / MSP 远程支持解决方案可提供快速、简单和安全的体验。 Splashtop 的高性能技术已获专利，具备 4K 高清画质，多显示器支持，帧率高达 60fps，延迟极低。Splashtop 具有高级安全功能、广泛的设备支持和响应式客户服务。Splashtop 在全球的个人用户超过3000万，企业用户多达25万，其中包括85%的财富500强企业。Splashtop.cn