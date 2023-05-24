Splashtop 在 2023 年 IT 欧洲频道奖中入围高度推荐

IT Europa 认可 Splashtop 的创新项目，该项目涉及欧洲和北美沉浸式数字标牌解决方案的远程支持。

加利福尼亚州库比蒂诺，2023 年 5 月 24 日 – 今天，Splashtop 庆祝其最近在 IT 欧洲渠道奖上被表彰为 Splashtop 通过 超越数字解决方案的创新客户应用程序获得年度垂直应用解决方案类别高度推荐的供应商。Beyond Digital Solutions是一家传播机构，设计沉浸式数字解决方案，影响人们与品牌互动的方式。 他们使用 Splashtop Enterprise 解决方案来提升其远程支持能力，为欧洲、美国和加拿大的客户管理7，000个数字屏幕。 由此带来的效率提高使Beyond Digital Solutions能够远程解决90%的问题，最大限度地减少中断，平均节省15，000英里的道路上，以及每个客户4吨的二氧化碳排放量。“Splashtop 勾选了我们所有的盒子。 通过一个可扩展的解决方案，我们可以在任何地方远程控制屏幕，并为客户和内部员工支持各种设备。 所有这些都使用可以按需激活的非侵入性和安全软件，“数字架构师和数字标牌专家Michael Thompson说。

Splashtop 屡获殊荣的 远程访问 和 远程支持 解决方案使 Beyond Digital Solutions 能够通过以下方式节省客户满意度的成本：

最大限度地减少数字标牌活动的停机时间。 Splashtop 使他们的服务台每天可以轻松检查和支持 200 多台机器，只需单击几下远程点击即可取代现场访问。

获得灵活性和竞争力。 凭借远程选择和管理任何软件的能力，Beyond Digital可以为其客户创建量身定制的数字广告系列。

使用安全、非侵入性的远程支持工具为客户和员工提供支持。 按需激活，无需本地安装或维护。

允许 IT 人员同时访问同一台计算机并对其进行操作 ，而无需从会话中注销，从而实现更高效的故障排除过程。

使员工能够通过自己的设备进行远程办公。 无论其操作系统如何，都能及时支持和访问高端工作站和程序。

“在 Splashtop，我们正在改变企业支持从日常工作到 IoT 应用程序的所有内容的方式，我们最近获得 IT Europa 的认可证实了我们对卓越的承诺，”Splashtop EMEA 总经理 Alexander Draaijer 说。 “事实证明，我们的远程支持能力有助于推动创新，我们与Beyond Digital Solutions的开创性项目就证明了这一点。 我们很自豪能够站在 IoT 支持的最前沿，我们很高兴能够继续为全球企业提供改变游戏规则的解决方案。

Splashtop 是安全远程访问和支持解决方案的领先提供商，为全球各个垂直行业（包括媒体和娱乐、教育、金融服务、健康服务、运输等）的中小型企业 （SMB） 以及大型企业提供安全远程访问和支持解决方案。Splashtop 最近获得了 TrustRadius 颁发的 2023 年最高评分奖，该奖项完全基于客户反馈。 要了解更多信息，请访问 Splashtop.com。

关于 Splashtop

Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，其针对混合办公、IT 和 MSP 远程支持的解决方案可提供快速、简单且安全的使用体验。Splashtop 的高性能技术已获专利，具备 4K 高清画质，多显示器支持，帧率高达 60fps，延迟极低。Splashtop 具有高级安全功能、广泛的设备支持和响应式客户服务。Splashtop 在全球的个人用户超过3000万，企业用户多达25万，其中包括85%的财富500强企业。Splashtop.cn