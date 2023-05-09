Splashtop 连续两年获得 2023 年 TrustRadius 最高收视率奖

Splashtop 在远程桌面和远程支持类别中凭借卓越的用户体验和客户支持再次获得认可

加利福尼亚州库比蒂诺，2023 年 5 月 10 日 —Splashtop 是简化任何地方工作世界的远程解决方案的领导者，自豪地宣布，它在远程桌面和远程支持类别中均被评为 TrustRadius 2023 年最受好评奖的获得者。 这项享有盛誉的荣誉完全基于评论和客户情绪，强调了对用户体验和客户支持 Splashtop的承诺。

TrSplashtop ustRadius研究副总裁梅根·海德利说：“在远程支持和远程桌面类别中获得了最受好评的奖项。 “这些奖项直接基于客户反馈，通过突出提供高客户满意度的产品，帮助软件购买者做出更好的购买决策。”

Splashtop 首席执行官 Mark Lee 对公司取得的成就表示感激和自豪，他说：“"我们以客户为中心、以产品为导向的增长战略使我们能够持续将最好的产品推向市场。 我们致力于为用户提供卓越的体验，并以响应式客户支持为后盾。 赢得这些 TrustRadius 最受好评的奖项证明了我们对行业卓越的不懈追求。"

作为远程访问和支持解决方案的领跑者，Splashtop 提供了一个价格具有竞争力、用户友好的平台，具有行业领先的安全功能。 该公司对客户响应的承诺使其在竞争对手中脱颖而出，确保用户获得最高的满意度。

获得最高评分奖凸显了 Splashtop 对提供市场上最佳远程访问和支持解决方案的信誉和承诺。 TrustRadius 评论者称赞该平台的易用性、安全性和支持性。

看看客户在说什么：

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关于 Splashtop

Splashtop 是简化任何地方工作世界的解决方案的领导者。 其混合办公解决方案和 IT/MSP 远程支持可提供快速、简单和安全的体验。 Splashtop 的专利高性能技术能够以超低的延迟实现 4K 高清画质、多显示器支持和 60fps。 Splashtop 具有高级安全功能、广泛的设备支持和响应式客户服务。 全球有超过3000万用户、25万家企业（包括85％的财富500强企业）使用 Splashtop 产品。 Splashtop.com

关于 TrustRadius

TrustRadius 是一个值得信赖的商业技术评论网站，为买家和供应商提供服务。 该平台可帮助买家根据公正和有见地的评论做出更好的产品决策，同时还帮助供应商利用和扩大客户的真实声音。 TrustRadius 在 400 多个软件类别中拥有超过 680,000 条经过验证的评论和评分。 要了解更多信息，请访问 www.trustradius.com