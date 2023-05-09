Splashtop 连续两年获得 2023 年 TrustRadius 最高收视率奖

Splashtop 连续两年荣获2023年 TrustRadius 最受欢迎奖
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在远程桌面和远程支持两个类别中，Splashtop 凭借卓越的用户体验和客户支持再次获奖
2023年5月10日 加利福尼亚州库比蒂诺：Splashtop 在简单易用的随处办公远程解决方案领域处于领先地位，该公司自豪地宣布，在远程桌面和远程支持这两个类别中荣获“TrustRadius 2023年最受欢迎奖”。这项知名奖项完全基于用户评论和客户情绪，强调了 Splashtop 对用户体验和客户支持的投入。
TrustRadius 研究副总裁 Megan Headley 说：“Splashtop 在远程支持和远程桌面两个类别中荣获了最受欢迎奖。这些奖项直接基于客户反馈，通过重点介绍客户满意度高的产品，帮助软件购买者做出更好的购买决策。”
Splashtop 首席执行官 Mark Lee 对公司取得的成绩充满感激和自豪，他说：“我们坚持以客户为中心、以产品为导向的增长战略，能持续将最好的产品推向市场。我们致力于为用户提供卓越的体验，坚持以响应式客户支持为后盾。能够荣获 TrustRadius 的最受欢迎奖表明了我们对行业杰出成就的不懈追求。”
作为远程访问和支持解决方案的领跑者，Splashtop 提供的价格极具竞争优势，平台对用户十分友好，具有行业领先的各种安全功能。我们的客户响应快速且及时，在一众竞争对手中脱颖而出，确保用户满意度处于较高水平。
Splashtop 能够荣获最受欢迎奖彰显了其对于提供市场最佳远程访问和支持解决方案的决心和承诺。TrustRadius 评论者�对于 Splashtop 的易用性、安全性和支持质量予以高度评价。
客户评价：
“Splashtop 允许我们的 2D 和 3D 设计团队与安装在办公系统的 CPU 密集型软件进行交互。我们可以将渲染任务进行排队等待处理，避免给资源不足的远程计算机带来负担。对于小型团队来说，Splashtop 是非常可靠的工具，而且具有成本效益。”营销与广告公司总监
“与其他工具相比，我发现 Splashtop 是一款安装后就不必再有任何顾虑的产品。通常，远程支持工具在紧急情况下非常重要，与其他工具不同，Splashtop 在紧急情况发生时从来没有让我失望。这款软件简单易用，遇到紧急情况时，可以在手头的任意设备上打开这个软件。”高等教育 IT 经理
“产品质量高，价格实惠！能帮我省时、省力、省成本。用了快三年了，我很满意。”IT 服务提供商 IT 总监
有关 Splashtop 荣获奖项的远程访问和支持解决方案的更多信息，请访问网站 Splashtop.com。
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，其混合办公和 IT / MSP 远程支持解决方案可提供快速、简单和安全的体验。 Splashtop 的高性能技术已获专利，具备 4K 高清画质，多显示器支持，帧率高达 60fps，延迟极低。Splashtop 具有高级安全功能、广泛的设备支持和响应�式客户服务。Splashtop 在全球的个人用户超过3000万，企业用户多达25万，其中包括85%的财富500强企业。Splashtop.cn
关于 TrustRadius
TrustRadius 是非常值得信赖的商业技术评论网站，旨在为买家和供应商提供服务。该网站可帮助买家根据公正、有见地的评论做出更好的产品决策，同时还能帮助供应商利用和扩大客户的真实声音。TrustRadius 有超过680,000条经过验证的评论和评分，包含400多个软件类别。要了解更多信息，请访问网站 www.trustradius.com