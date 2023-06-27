Splashtop通过自动任务扩展了远程访问集成
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直接从 Autotask PSA 支持票证中启动 Remote Support 会话
Splashtop On-Demand Support (SOS) 集成了 Autotask PSA
加利福尼亚州圣何塞--2017年9月15日 Splashtop Inc，跨屏幕访问、支持和协作的全球领导者，今天宣布新的Splashtop On-Demand Support（SOS）与Autotask PSA的整合， ，将在2017年9月17日Autotask社区现场会议上首次亮相。 通过这种新的整合，Autotask的客户在协助客户时可以快速、无缝地启动Splashtop按需支持会话。 新整合的好处包括。
从 Autotask 票证轻松启动远程支持会话
会话信息会自动记录在票据说明中，供将来参考。
更快地解决客户问题，提高客户满意度
“很高兴 Splashtop 进一步扩展了集成功能，将 Autotask PSA 包含在内。Autotask Endpoint Management 中已经提供 Splashtop 远程访问技术，使 IT 团队和 MSP 能够安全地访问工作站并有效解决用户问题。”Autotask 产品管理副总裁 Patrick Burns 说，“这项新的集成功能为 Autotask PSA 客户提供了同样的高级工具，以直接从服务工单有效地协助其客户。”
Splashtop On-Demand Support 使支持专业人员可以远程访问和控制计算机和移动设备。
查看和控制 Windows 和 Mac 计算机，实时查看 Android 设备屏幕，并远程控制许多 Android 设备
使用 9 位访问代码和少量下载即可，对技术人员和远程用户来说非常简单
有用的支持功能，包括文件传输、聊天和提升为管理员特权
高性能和强大安全性
在协助远程用户时，能够看到和控制他们的计算机或设备屏幕，可以帮助解决问题，比单纯的口头互动快90%。
Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说：“MSP 想通过集成的解决方案来有效支持客户。我想跟大家分享个好消息，Autotask 端点管理（RMM）和 PSA 现在都已经与 Splashtop 远程控制无缝集成，MSP 可以享受到高质量的端到端解决方案。”
支持的产品
目前，Autotask LiveLinks 目录中已经提供了 Autotask PSA 与 Splashtop On-Demand Support 的集成。该集成需要另行购买 Splashtop On-Demand Support。Splashtop On-Demand Support 可以从 Splashtop 网站购买，按并发用户数量授予许可。SOS 作为高性价比有人值守远程支持解决方案，可提供商业许可。SOS 支持免费试用。
我们很高兴告诉大家 Autotask Endpoint Management (RMM) 和 PSA 现在都已与 Splashtop 远程控制无缝集成，因此 MSP 可以享受一流的端到端解决方案。
关于 Splashtop
Splashtop 可提供出色的跨屏生产力、支持和协作体验。通过 Splashtop 远程桌面服务，人们能够随时随地使用任意设备访问其应用和数据。Splashtop 远程支持服务使 IT 和 MSP 可以支持计算机、
移动、工业设备和物联网（IoT）。Splashtop 协作服务包括 Mirroring360 和 Classroom，实现了跨设备1对多高效屏幕共享。如今，已有超过2500万用户使用 Splashtop 产品，
宏碁、华硕、戴尔、爱普生、惠普、富可视、英特尔、联想、LG、松下、普罗米修斯、夏普、东芝等制造商合作伙伴已经在超过
1亿台设备上预先安装 Splashtop。更多信息请前往 https://www.splashtop.cn。
关于 Autotask Corporation
Autotask Corporation 通过基于云的完整 IT 业务管理平台，帮助全球 IT 组织实现智能化办公，该平台可用于提高工作效率，完善问责机制，
允许访问智能业务决策驱动指标。借助内置的最佳实践和工作流程自动化，
Autotask 更快获得收益，同时不断改善服务交付。Autotask 提供7种语言版本，可在90多个
国家和地区使用。Autotask 总部位于纽约，在北京、芝加哥、达拉斯、伦敦、洛杉矶、慕尼黑和悉尼设有办事处。前往 datto.com 了解更多信息。
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