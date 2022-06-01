Splashtop通过自动任务扩展了远程访问集成

直接从 Autotask PSA 支持票证中启动 Remote Support 会话

加利福尼亚州圣何塞--2017年9月15日 Splashtop Inc，跨屏幕访问、支持和协作的全球领导者，今天宣布新的Splashtop On-Demand Support（SOS）与Autotask PSA的整合， ，将在2017年9月17日Autotask社区现场会议上首次亮相。 通过这种新的整合，Autotask的客户在协助客户时可以快速、无缝地启动Splashtop按需支持会话。 新整合的好处包括。

从 Autotask 票证轻松启动远程支持会话

会话信息会自动记录在票据说明中，供将来参考。

更快地解决客户问题，提高客户满意度

"我们很高兴Splashtop将他们的整合扩展到了Autotask PSA。

Patrick Burns说。 "这种新的整合为Autotask PSA客户提供了同样的世界级工具



Splashtop On-Demand Support 使支持专业人员可以远程访问和控制计算机和移动设备。

查看和控制 Windows 和 Mac 计算机，实时查看 Android 设备屏幕，并远程控制许多 Android 设备

使用 9 位访问代码和少量下载即可，对技术人员和远程用户来说非常简单

有用的支持功能，包括文件传输、聊天和提升为管理员特权

高性能和强大安全性

在协助远程用户时，能够看到和控制他们的计算机或设备屏幕，可以帮助解决问题，比单纯的口头互动快90%。

"MSP希望有一个综合的解决方案来有效地支持他们的客户，"Splashtop的CEO Mark Lee说。 "我们很高兴与大家分享，Autotask



可用性

Autotask PSA中的Splashtop按需支持集成现已在Autotask LiveLinks目录中提供。 该集成需要

，每个并发的技术员可获得许可，购买。 SOS是具有商业使用许可证的出席远程支持解决方案的最佳价值。 还提供了一个免费试用 。