Splashtop Enterprise 提供综合性远程访问和远程支持解决方案
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灵活的许可模式允许企业和教育机构选择混合使用安全的远程访问和远程支持软件。
加州圣何塞，2020年11月5日星期四 - 远程访问和远程支持解决方案的全球领导者Splashtop Inc.今天发布了全新的Splashtop Enterprise ，这是一个全面的远程访问和远程支持解决方案，可以满足企业的IT人员、服务台和终端用户的远程访问需求；以及Splashtop Enterprise for Remote Labs ，用于教育机构。
Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说：“自新冠疫情爆发以来，对远程访问的需求显著增加。企业在使用远程访问解决方案时，对灵活性的需求也不断上升。Splashtop Enterprise 旨在满足用户对高性能解决方案的需求，此类解决方案允许企业自行选择居家办公策略、IT 以及帮助台远程支持工具。Splashtop Enterprise for Remote Labs 还包括具有日程安排功能的远程计算机实验室访问工具。”
Splashtop Enterprise 是安全灵活、功能丰富的解决方案，专为具有多种远程访问需求的组织而设计。例如，通过 Splashtop Enterprise：
各行各业不同职位的员工均可通过对工作站的高性能远程访问实现高效居家办公
IT 部门可以为用户的计算机和移动设备提供远程支持。
服务台人员可以随时随地为用户提供按需远程支持。
此外，借助 Splashtop Enterprise for Remote Labs，教育机构可以：
确保学生和教师可以远程访问校内计算机实验室�工作站和软件。
确保 IT 人员可以安排远程计算机实验室访问，同时为校内用户和远程用户提供远程技术支持。
Splashtop Enterprise 的优势
借助 Splashtop Enterprise，组织和教育机构可以获得安全的高性能解决方案，该解决方案易于部署和扩展，并且可以满足多种远程访问需求。Splashtop Enterprise 的优势包括：
员工可以访问工作场所中的 Windows、Mac 和 Linux 计算机，可以像在真实环境中一样使用应用程序和数据。
IT 团队可以使用集中式管理控制台来管理所有用户、计算机和设备，并通过远程终端管理功能提供有效的内部支持。
按需快速支持功能允许 IT 团队为员工的计算机和移动设备提供服务台支持。组织还可以将此功能与其工单和 PSA 系统集成，然后再集成到现有的 ITSM 框架和流程中。
Splashtop Enterprise 帐户可以与单点登录身份提供商集成，以进行集中身份验证并提高安全性。
具有分组、精细访问权限和预定访问等功能，确保 IT 部门可以轻松管理大型员工团队或学生群体。
灵活的许可选项允许组织选择任意数量的最终用户许可和并发技术人员许可。
借助 Splashtop Enterprise for Remote Labs，教育机构可以选择并发学生许可并安排时段，让学生和教职员工可以访问实验室计算机。
支持的产品
Splashtop Enterprise 和 Splashtop Enterprise for Remote Labs 现已上市。组织和教育机构可以通过以下链接了解更多信息并进行咨询：
关于Splashtop
Splashtop 向��专业人士、MSP、IT部门和服务台提供高价值、同类最佳的远程访问和远程支持解决方案。 Splashtop是一个流行的替代品，可替代VPN/RDP,VNC,RD Gateway, 和其他远程访问软件。 全球有3000多万用户、20多万家企业和多个政府机构享有Splashtop产品。