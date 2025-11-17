Splashtop 增强 Microsoft® Intune® 和 Microsoft® Entra®，实现混合工作区的更高安全性和控制
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在 Microsoft IgniteTM 2025大会上，Splashtop 展示了对 Microsoft 用户的互补解决方案的日益普及，包括无密码身份验证、安卓远程支持和自主终端管理，以现代化和保护混合环境。
加利福尼亚州库比蒂诺，2025年11月17日 – 在Microsoft Ignite 2025活动上，Splashtop宣布其解决方案的采用率正在上升，这些解决方案旨在增强 Microsoft Intune®和 Microsoft Entra®的功能以适应现代 IT 环境。随着组织扩大对 Microsoft 云服务的使用，Splashtop 作为一个提供远程访问、无密码身份验证、遠端電腦支援和实时端点自动化的辅助平台，正在获得更多关注。
这些功能与 Microsoft 的零信任与终端现代化目标一致。作为微软智能安全协会 (MISA) 的成员，Splashtop 与 Microsoft 技术协作，简化 IT 操作并为分布式团队增强安全性。
在 Microsoft 用户中采用率不断增长
随着云网络的扩展，使用Microsoft进行核心管理的组织正在转向Splashtop，以加强混合安全性并保持无缝连续性。自从春季推出以来，42%的企业支持客户因其易于部署、自动补丁和实时威胁响应而采用了自主终端��管理 (AEM)。随着零信任管理需求的增加，在微软用户中，Splashtop 的云原生网络身份验证解决方案 Foxpass 的采用率也增长了 35%。
“我们致力于帮助 IT 简化操作并增强安全态势，”Splashtop 的首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 说。“通过在 Microsoft 环境中增强自动化和可视性，Splashtop 提供了更大的控制、更清晰的上下文，并具备保持混合操作大规模安全的灵活性。”
与 Microsoft 的自然伙伴关系
Splashtop 增强了 Microsoft Intune、Microsoft Entra 和 Microsoft Cloud PKITM的价值，自然融入 IT 工作流程中，提高可视性、控制和响应速度，同时加强现有的安全和管理流程。
AEM dashboards 为管理员提供了清晰的环境视图和对每个终端的实时控制。他们可以查看设备健康状况、状态和新出现的威胁，然后通过自动或手动响应立即采取行动。这种统一视图能够快速响应零日威胁，并保持合规信号的实时性。它创建了一个与 Microsoft Intune 协同工作的自适应操作层，以减少盲点并将响应时间从小时缩短到秒。
有人值守与无人值守远程支持，多技术员访问让 IT 团队有灵活性和控制权来协作并解决任何设备类型的问题，无论是否有终端用户在场。这使IT能够轻松支持和保护那些可能没有注册到Intune的分布式计算机和移动设备。
Splashtop 的云原生网络身份验证解决方案通过与 Microsoft Entra、Microsoft Intune 和 Microsoft Cloud PKI 集成的基于证书的网络身份验证即刻验证用户和设备。这种方法扩展了安全、无密码访问，涵盖 Wi-Fi、VPN ��和混合环境，自动化证书生命周期管理，适用于受管理和BYOD设备。结果是一个现代的、身份意识的身份验证层，用于 Microsoft 环境，增强合规性，简化入职流程，减少 IT 开销。
总之，Splashtop 的可扩展解决方案在现有的 Microsoft 环境中平衡了强安全性和操作简单性，使 IT 能够更好地在混合工作空间中实现可视性和控制。
客户动能与验证
“Splashtop 自主端点管理帮助我们管理和维护跨多个地点的端点，而无需持续进行现场访问。自动补丁和更新确保系统在最小的手动努力下保持安全和合规。”—— IT 技术员，生物技术行业
“我最喜欢 Splashtop 自主终端管理的是它自动处理一切，我不必操心……自从我们开始使用以来，它无比可靠，相比其他企业解决方案，成本也更合理。”— 建筑行业 IT 经理
“Cloud RADIUS 提供了我们所需的：一个安全的、基于云的身份验证系统，与我们现有的身份管理工具集成。”凭借其部署简单、响应迅速的支持和可靠的日常性能，它已成为我们网络安全的重要组成部分。”— 信息技术总监 Daniel C.
Microsoft 生态系统中的 Splashtop 优势
实时可视性和对管理与非管理端点的控制，确保从单一视图管理合规性和设备健康状况。
通过 AI 驱动的自动化加速补丁和修复，以确保 Windows 和 MacOS 设备保持最新。
零信任执行，为经过验证的用户和设备提供无缝访问，同时拒绝不受信任来源的连接。
通过 Cloud RADIUS 加强 Wi-Fi 和 802.1x 安全性，在授予网络访问权限之前通过基于证书的身份验证验证用户和设备。
通过自动化证书管理简化无密码身份验证，以保护 Wi-Fi、VPN 和 BYOD 连接。
通过持续监控和自动修复，减少安全漏洞并加快响应时间。
无缝延续混合办公空间，无论员工是从办公室、家中还是现场连接。
在线访问了解如何通过 Splashtop 增强 Microsoft Intune 功能。
信息披露
Microsoft、Microsoft Intune、Microsoft Entra 和 Microsoft Ignite 是 Microsoft 公司集团的注册商标或商标。
关于 Splashtop
Splashtop 是全球领先的远程访问、支持和自主终端管理解决方案提供商，简化了随时随地办公世界中的安全性和性能。客户成功是第一优先，Splashtop 的技术易于部署、使用和管理，为中小型企业和大型企业提供高级安全功能、高吞吐量、广泛的设备支持和 24/5 客户支持。被 3000万用户选择的亲切解决方案，Splashtop 是一个合作伙伴，使用户能够以高度灵活的计划根据自己的条件增长和扩展。Splashtop 是成员，为会员 Microsoft Intelligent Security Association (MISA)，协调 Microsoft 帮助客户应对当今 IT 环境发展的挑战。访问 www.splashtop.com 并关注我们的 LinkedIn 了解更多信息。