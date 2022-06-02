Splashtop在2019 HDI年会上展示了远程支持软件创新
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[佛罗里达州奥兰多 — 2019 年 4 月 8 日 —] 远程访问、协作和远程支持解决方案领域全球领导者 Splashtop Inc. 将 4 月 9 日至 11 日在佛罗里达州奥兰多举行的 2019 年 HDI 年度大会上，展示其针对帮助台、IT、支持团队和托管服务提供商的最新远程支持 SaaS 软件产品。HDI 大会和展会将专家、实践者、思想领袖和解决方案提供商汇集成一个多元化团队，共同关注一个焦点：激发并赋权服务和支持专业人员，让他们在自己的职业和组织中真正有所作为。Splashtop 位于展厅 635 号展位。
新的按需支持与流行的PSA解决方案的整合
Splashtop将在Splashtop展位上展示其新的Splashtop On-Demand Support（Splashtop SOS）与ServiceNow的整合演示。 这种新的集成使使用ServiceNow的支持专业人员能够直接从ServiceNow控制台内快速启动与终端用户的按需会话。 特点包括。
单击以从 ServiceNow 事件中启动快速支持会话
远程访问 Windows、Mac、iOS 和 Android 设备
在 ServiceNow 事件中自动记录远程访问会话的详细信息，以支持审核要求
Splashtop On-Demand Support Integration for ServiceNow 现在可从ServiceNow商店获得，可与Splashtop SOS的试用版或付费版一起使用。 请联系sales@splashtop.com，了解有关购买用于ServiceNow的SOS的信息。 Splashtop SOS和其他专业服务自动化解决方案，包括Datto的Autotask PSA和Spiceworks Help Desk之间也可以进行整合。
“在去年的 HDI 年度会议上，作为本地 HDI 旧金山湾区分会的赞助商，我们从 HDI 成员那里听说了他们服务管理解决方案与其远程访问/远程支持解决方案之间进行集成的重要性。”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说，“我们很高兴再次参加今年的 HDI 年度会议，提供需求呼声最高的 Splashtop On-Demand Support 与 ServiceNow 之间的集成。”
远程支持因 Splashtop SOS 越来越简单。仅需会话码，即可连接到用户的 Windows、Mac、iOS 和安卓设备。无需耗时费力前往用户的实际位置，只需远程访问用户设备，在需要时立即进行控制。快速诊断和修复问题，提升客户满意度。Splashtop SOS 物超所值，每名技术员仅需¥1,400/年，即可享受无限数量的按需快速支持服务。要免费试用请到以下网址：https://www.splashtop.com/sos。
利用Splashtop Remote Support Premium为IT和支持团队提供更轻松的计算机监控和管理
IT和服务台专业人员可以学习如何利用Splashtop Remote Support Premium的远程监控和管理功能，使其更加积极主动。 该解决方案将Splashtop流行的远程计算机访问技术与管理和监控功能捆绑在一起，有助于快速识别和研究问题，从而迅速解决这些问题。 在Splashtop展位上展示的远程支持高级功能将包括。
新！在端点计算机上部署和管理 Bitdefender 反恶意软件技术
可配置警报包括 Windows 事件的新警报
Windows Update Management 使计算机安全和平稳运行
Remote Command 可在 Windows 和 Mac 计算机上在后台远程运行命令
通过过滤、排序和更改日志以直观的方式查看事件日志和系统清单
了解更多关于Splashtop远程支持高级版的信息，https://www.splashtop.com/remote-support
关于Splashtop
Splashtop Inc.总部设在硅谷，提供最具价值和同类最佳的远程计算机访问和协作解决方案。 Splashtop远程桌面服务使人们能够从任何设备、任何地方访问他们的应用程序和数据。 Splashtop远程支持服务使IT和MSP能够支持计算机、移动、工业设备和物联网（IoT）。 Splashtop按需支持解决方案使支持和服务台团队能够远程访问计算机以及iOS和Android设备，以提供支持。 Splashtop的协作服务，包括Mirroring360和Classroom，实现了有效的屏幕共享，一对多，跨设备。 超过2000万用户享受Splashtop产品。 了解更多信息：https://www.splashtop.com 。
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