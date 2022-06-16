Splashtop 通过现有投资者追加的1500万美元完成其独角兽融资
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追加的1500万美元投资使 Splashtop 的超额认购独角兽融资增长到6500万美元
2021年3月10日，星期三，加利福尼亚州圣何塞 — 下一代远程访问和远程支持软件 Splashtop Inc. 已从现有投资者 Sapphire Ventures、Storm Ventures、NEA 和 DFJ DragonFund 那里获得了1500万美元的追加投资。
2021年1月，Splashtop宣布进行 5000万美元的融资 ，将其估值推到10亿美元独角兽级别以上。 新增加的1500万美元资金使Splashtop的独角兽融资回合结束，达到6500万美元。
Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说：“Splashtop 的现代化远程访问方式正在切实改变人们获取工作、学习和娱乐所需数字资源的方法、地点和时间。最近的融资活动将通过增强品牌效应、吸引更多人才、扩大企业影响力来加速公司全球扩张的进程。”
Splashtop成立于2006年，2015年开始盈利，此后一直在快速增长。 Splashtop现在有3000多万用户，在全球范围内支持超过8亿次会议，目前的增长率为160%，利润为60%。
Splashtop 投资者 Sapphire Ventures 的 Jai Das 表示，Splashtop 的业绩非常出色，他认为 Splashtop 是一家嗅觉灵敏的企业，是其他企业学习的完美典范。他认为 Splashtop 不仅发展迅猛、客户满意度得分高，而且利润率也极其引人注目。
Splashtop 联合创始人兼首席执行官 Mark Lee 说：“随着我们的不断发展，我们将继续致力于创新，提供一流的产品和服务，让我们的客户满意。”
你可以在Splashtop的CEO的博客 ，了解更多关于Splashtop的融资和其通往独角兽地位的道路。
关于 Splashtop
Splashtop 总部位于硅谷，为企业、学术研究机构、政府机关、小型企业、MSP、IT 部门以及个人用户提供下一代远程访问和远程支持软件和服务。Splashtop 基于云的远程访问安全可靠、易于管理，正在逐渐取代虚拟专用网络（VPN）等传统方法，其客户推荐指数（NPS：评估客户满意度的标准）高达93。Splashtop 在全球有超过3000万用户，包括85%的世界500强企业。更多信息请访问 www.splashtop.cn。