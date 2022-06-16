远程访问软件领导者 Splashtop 任命 CiELO Technologies 为增值分销商，以扩大在印度的业务
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这项合作伙伴关系进一步推动了 Splashtop 的全球扩张，并通过针对印度企业和教育机构的远程访问和远程支持解决方案扩展了 CiELO 的产品组合。
加利福尼亚州圣何塞，2020年9月28日，星期一 – 远程访问解决方案的全球领导者 Splashtop Inc. 与 IT 服务和安全解决方案提供商 CiELO Technologies 今天宣布建立合作伙伴关系，以加快 Splashtop 在印度的扩张计划。
今年，Splashtop的全球收入增长了50%以上，在阿姆斯特丹和新加坡设立了新的办事处，并在拉丁美洲和现在的印度建立了新的伙伴关系。 CiELO技术公司是印度一家成熟的IT服务提供商，它发现市场需要一个安全和具有成本效益的远程访问解决方案，特别是在COVID-19大流行以来。 这种战略伙伴关系对两家公司来说都是一个合适的时机。
Splashtop Inc. 首席执行官 Mark Lee 说：“我们已经看到企业、政府和教育机构对我们的远程访问解决方案的巨大需求。专业人士可以在家工作，IT 可以远程支持计算机和移动设备，学生可以继续学习。通过远程计算机访问进行远程学习。我们寻求了像 CiELO Technologies 这样的合作伙伴，该合作伙伴致力于为印度企业提供可靠的 IT 解决方案。我期待这次合作将带来协同作用。”
CiELO Technologies 董事总经理 Sanket Deshpande 表示：“随着组织努力建立远程工作的新常态，他们需要一种安全而简便的方法，让员工和学生从家中安全地访问远程计算机资源。” “我很高兴将 Splashtop 添加到我们的产品中，�因为我们已经看到各个行业的极大兴趣。Splashtop 的下一代技术要比 VPN 等传统解决方案更好。Splashtop 还具有本地解决方案，可以为需要它的客户提供更好的控制服务支持。”
关于CiELO Technologies
CiELO Technologies 是一家IT安全产品的增值分销商（VAD），总部设在印度，覆盖印度和欧洲、中东和非洲地区。 CiELO是主要领先技术供应商的分销商，并继续通过售前和售后服务为供应商提供增值服务，以及为整个地区的渠道合作伙伴提供网络安全方面的专业咨询服务。 CiELO Technologies继续期待成为供应商、经销商和客户最信任的分销商（MTD）之一。
关于Splashtop
总部设在硅谷，Splashtop Inc.为商业专业人士、MSP、IT部门和服务台提供最有价值和最佳的远程访问和远程支持解决方案。 Splashtop是一个受欢迎的替代品，可替代VPN/RDP ，VDI/DaaS ，以及其他远程访问软件 。 全球有超过3000万用户享受Splashtop产品。