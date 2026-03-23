Splashtop 宣布与 SysAid 合作，将安全的远程支持扩展到 AI 驱动的 ITSM 工作流程中
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集成使SysAid Copilot能够利用AI驱动的工单和资产智能启动Splashtop远程支持
加利福尼亚州库比蒂诺 – 2026年3月23日 — Splashtop，全球安全远程访问和支持的领导者，今日宣布与SysAid达成合作，后者是AI原生企业和IT服务管理(ITSM)解决方案的领先提供商。通过此次合作，Splashtop的远程支持技术集成到SysAid平台中，扩展了IT团队的功能，并实现了更快速、更高效的问题解决。
与SysAid Copilot的集成使技术人员可以直接从SysAid服务台工单中启动安全的有人值守和无人值守远程支持会话，无需切换工具或工作流程。通过将Splashtop的高性能、企业级远程访问功能与SysAid的人工智能原生服务管理方法相结合，IT团队能够以更无缝的方式诊断、访问和解决问题，同时在整个支持生命周期内保持操作可见性、管理控制和强大的安全性。
Splashtop的远程支持通过由SysAid Copilot在Service Desk中编排的AI驱动工作流程启动。通过使用AI，SysAid可以直接从工单上下文中识别受影响的设备，或者在缺少细节时通过AI驱动的资产管理器识别设备。随着时间的推移，Copilot从以前的工单中学习，自动建议遠端電腦支援并生成一个安全的连接链接，消除了人工步骤，帮助IT团队减少平均解决时间 (MTTR) 并提高客户满意度 (CSAT)。
“IT 生态系统中的软件平台依赖于可靠的�远程连接来支持他们的客户，”Splashtop 的 CEO 和联合创始人 Mark Lee 说道。“SysAid 的 AI 驱动服务台标志着 IT 团队运营方式的重要演变。通过将 Splashtop 的高性能远程访问融入这些工作流程中，我们帮助组织更快速地连接设备，减少人工操作，并更有效地解决问题。
“我们的客户依靠SysAid帮助IT团队提高工作效率，提供更好的服务，并支持员工在任何地方工作，”SysAid首席执行官Avi Kedmi表示。“集成Splashtop的远程访问技术让我们能够快速、安全地连接设备，从而让IT团队不间断地保持工作进展。”
通过SysAid AI–Splashtop集成，IT团队可以：
直接从SysAid工单中一键启动安全的远程支持会话，包括在无人值守时对设备的访问
支持桌面、笔记本电脑、平板电脑和移动设备的跨平台环境，包括Windows、macOS、Linux、iOS、Android和Chromebook设备
提供高性能的远程会话，优化低延迟、高帧率和响应控制，以提供实时支持
保持企业级的安全性和合规性，包括端到端加密、基于角色的访问控制、SSO，以及与SOC 2、ISO和GDPR的对齐
SysAid—Splashtop 集成现已向 SysAid 客户提供。
有关更多信息，请访问此处。
关于 Splashtop
Splashtop 是全球顶尖的远程办公、支持和管理解决方案提供商，可简化随处办公的安全性和性能。Splashtop 非常重视客户成功，其技术有助于中小型企业实现轻松部署、使用和管理，并能为其提供高级安全功能、高吞吐量、广泛的设备支持和全天候客户支持。Splashtop 的解决方案简单易用，用户超过3000万，有助于用户通过高度灵活的方案按照实际条件进行发展和扩��展。Splashtop 是微软智能安全协会（MISA）的成员，与 Microsoft 合作以共同帮助客户应对当今 IT 领域不断变化的挑战。请访问网站 www.splashtop.com 并在 LinkedIn 上关注我们以了解更多信息。
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