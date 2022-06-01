Splashtop为Splashtop业务和Splashtop业务增加了远程打印功能，以提供远程支持，从而实现远程办公室和业务连续性

医生、保险代理人、远程工作人员和养路工通过带有远程打印功能的安全远程访问可享受充分的工作效率

加州圣何塞--2015年11月17日-- Splashtop Inc.是跨设备访问、支持和协作领域的全球领导者，宣布Splashtop Business 和Splashtop Business for Remote Support 现在增加了远程打印功能以丰富远程访问体验。 通过远程打印，用户可以将远程计算机上的文件打印到本地打印机上。 目前，用户可以从一台Windows或MAC计算机打印到另一台Windows或MAC计算机。

“如今，许多 Splashtop 用户一直依靠 Google Cloud Print 和其他解决方案来进行远程打印。”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说：“现在，我们正在为 Splashtop Business 客户提供无缝的集成体验，以进行远程打印，从而提高用户的工作效率。”

Splashtop Business 具有以下优点，提高了用户的工作效率和灵活性：

通过在家中远程办公来平衡工作和家庭生活，避免通勤时间

可在旅途中即时访问计算机上的所有文件和应用程序

业务连续性 — 在恶劣的天气条件下，使员工能够远程保持生产力

财务、业务或医疗保健专业人士可以跨办公室远程访问

超过两千万的消费者喜欢 Splashtop Personal 产品。升级到 Splashtop Business 之后可享受到很多增强的功能，如文件传输、远程打印、浏览器访问、增强的安全性、使用情况报告、HIPAA 合规性、增强的支持以及众多其他好处。

了解更多信息并注册免费试用：https://www.splashtop.com/business