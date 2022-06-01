Splashtop为Splashtop业务和Splashtop业务增加了远程打印功能，以提供远程支持，从而实现远程办公室和业务连续性
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
医生、保险代理人、远程工作人员和养路工通过带有远程打印功能的安全远程访问可享受充分的工作效率
加州圣何塞--2015年11月17日-- Splashtop Inc.是跨设备访问、支持和协作领域的全球领导者，宣布Splashtop Business 和Splashtop Business for Remote Support 现在增加了远程打印功能以丰富远程访问体验。 通过远程打印，用户可以将远程计算机上的文件打印到本地打印机上。 目前，用户可以从一台Windows或MAC计算机打印到另一台Windows或MAC计算机。
“如今，许多 Splashtop 用户一直依靠 Google Cloud Print 和其他解决方案来进行远程打印。”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说：“现在，我们正在为 Splashtop Business 客户提供无缝的集成体验，以进行远程打印，从而提高用户的工作效率。”
Splashtop Business 具有以下优点，提高了用户的工作效率和灵活性：
通过在家中远程办公来平衡工作和家庭生活，避免通勤时间
可在旅途中即时访问计算机上的所有文件和应用程序
业务连续性 — 在恶劣的天气条件下，使员工能够远程保持生产力
财务、业务或医疗保健专业人士可以跨办公室远程访问
超过两千万的消费者喜欢 Splashtop Personal 产品。升级到 Splashtop Business 之后可享受到很多增强的功能，如文件传输、远程打印、浏览器访问、增强的安全性、使用情况报告、HIPAA 合规性、增强的支持以及众多其他好处。
了解更多信息并注册免费试用：https://www.splashtop.com/business
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关于Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏幕生产力、支持和协作体验，连接智能手机、平板电脑、电脑、电视和云。 Splashtop远程桌面服务 使人们能够通过移动设备访问和控制他们喜爱的应用程序、文件和数据。 像Splashtop Classroom和Mirroring360这样的协作产品能够在设备间实现有效的1对多屏幕共享。 超过2000万人从应用商店下载了Splashtop产品，包括惠普、联想、戴尔、宏基、索尼、华硕、东芝、AMD、英特尔和其他公司在内的制造伙伴已在超过1亿台设备上交付了Splashtop。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“CES 最佳展品”奖，并成功入围“北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 通过 MDM/MAM 合作伙伴及其他经销商分销。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。有关更多信息，请访问网站 www.splashtop.cn
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