Splashtop在远程桌面解决方案中添加了拖放文件传输，会话录制和其他功能/改进
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
- 用于Windows和Mac的Splashtop商业应用程序的最新版本引入了几个被高度要求的功能。
加州圣何塞，2019年1月24日 - 远程访问、协作和远程支持解决方案的全球领导者Splashtop公司今天在Splashtop Business应用程序的最新版本中推出了拖放式文件传输和会议录制。 这些功能以及其他新功能和性能改进，现在可在选定的Splashtop Business Access 、Splashtop Remote Support 和Splashtop SOS 包中使用。
拖放式文件传输使本地和远程计算机之间的文件传输比以往更容易。 在访问远程计算机时，用户可以简单地使用鼠标或触控板选择并将所需的文件从本地计算机拖到远程计算机上，反之亦然。 用户还可以在Windows和Mac电脑之间进行拖放式文件传输，这是其他大多数远程访问解决方案所不具备的。
会话录制使用户可以通过单击工具栏上的按钮来开始和停止记录，以记录其远程访问会话，所有记录均自动保存到本地计算机。这为用户提供了一种简单的方式来记录会话以进行培训，记录保存，制作视频等等。
Splashtop 3.3.0.0版本的其他新功能和改进包括。
复制-粘贴文件传输(仅Windows)
大幅提高文件传输速度
无需启动远程访问会话即可传输文件
文件传输用户体验的改进
预定的重新启动（远程支持高级版）
Windows事件的警报（远程支持高级版）
macOS Mojave黑暗模式支持
"Splashtop首席执行官Mark Lee说："随着拖放和复制粘贴文件传输功能的增加，加上速度和用户体验的改进，Splashtop提供了远程访问行业中性能最好的文件传输功能。 "Splashtop的核心业务产品的价格已经比我们的主要竞争对手低80%。 在我们最新的版本中增加的新功能和改进，继续我们的承诺，为我们的客户提供最有价值的远程访问和远程支持解决方案。"
Splashtop远程支持高级版 ，去年8月发布，在提供远程支持的同时提供额外的监控和管理功能，在3.3.0.0版本中也得到了新的更新，包括预定重启和Windows事件的警报。
现在可用
Splashtop Business Access、Splashtop Remote Support和Splashtop SOS的新订户将自动获得新版本的Splashtop应用程序。 目前的用户可以了解更多关于该版本的信息，更新将如何推出，以及哪些功能适用于哪些软件包，请访问https://www.splashtop.com/splashtop-new-features-january-2019 。 新功能也可在SplashtopBusiness Access 、Remote Support 或SOS 的免费试用中使用。
关于Splashtop
Splashtop Inc.总部设在硅谷，提供最具价值和同类最佳的远程计算机访问和协作解决方案。 Splashtop远程桌面服务使人们能够从任何设备、任何地方访问他们的应用程序和数据。 Splashtop远程支持服务使IT和MSP能够支持计算机、移动、工业设备和物联网（IoT）。 Splashtop按需支持解决方案使支持和服务台团队能够远程访问计算机以及iOS和Android设备，以提供支持。 Splashtop的协作服务，包括Mirroring360和Classroom，实现了有效的屏幕共享，一对多，跨设备。 超过2000万用户享受Splashtop产品。 了解更多信息：https://www.splashtop.com 。