Splashtop通过Zebra Technologies的验证
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Splashtop Rugged & IoT Remote Support 验证为客户提供了 Zebra 远程控制事件注入服务的支持
加利福尼亚州圣何塞。 - 2019年5月8日 -Splashtop Inc.是全球领先的远程访问和远程支持解决方案提供商，今天宣布其Splashtop Rugged& IoT Remote Support产品已成功完成Zebra Technologies的 Validated Program。 作为Zebra的PartnerConnect 独立软件供应商（ISV）计划的一部分，验证计划向客户和合作伙伴表明，Splashtop Rugged& IoT Remote Support已经成功测试--确认其与特定Zebra®设备的性能和功能。
关键要点
Splashtop Rugged & IoT Remote Support 进行了优化，以支持 Zebra 的Remote Control Event Injection Service。因此，客户可以对 Zebra 坚固型设备执行远程支持并管理计算机。用户可以完全控制设备屏幕，从而可以在远程排除故障的同时将按键和触摸事件注入系统。
Zebra Technologies 的“验证计划”支持合格的渠道合作伙伴测试软件解决方案与精选 Zebra 移动计算机、扫描仪、打印机和 RFID 阅读器的互操作性，以满足用户的应用程序特定需求，同时降低风险、缩短部署时间。
Splashtop 与 Zebra 工程团队紧密合作，已成功测试了 Rugged & IoT Remote Support 与 Zebra TC52 移�动触控计算机的互操作性。
“我们非常高兴 Splashtop 应用通过了 Zebra 验证，”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说，“通过此验证，Splashtop Rugged & IoT Remote Support 成为想要部署、管理和支持选定 Zebra 设备（包括在 Android™ 操作系统上运行的设备）的公司的理想选择。”
可用性
有关 Splashtop Rugged & IoT Remote Support 的信息，请参阅IoT Remote Support 解决方案。支持 Zebra 设备的公司可点击该网页上的“Get Started”按钮并填写申请表，获取更多信息并申请试用这一全新解决方案。
关于Splashtop
Splashtop Inc.总部设在硅谷，提供最具价值和同类最佳的远程计算机访问和协作解决方案。 Splashtop远程桌面服务使人们能够从任何设备、任何地方访问他们的应用程序和数据。 Splashtop远程支持服务使IT和MSP能够支持计算机、移动、工业设备和物联网（IoT）。 Splashtop按需支持解决方案使支持和服务台团队能够远程访问计算机以及iOS和Android设备，以提供支持。 Splashtop的协作服务，包括Mirroring360和Classroom，实现了有效的屏幕共享，一对多，跨设备。 超过2000万用户享受Splashtop产品。 了解更多信息：https://www.splashtop.com 。
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