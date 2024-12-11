Splashtop 在日本远程访问服务市场份额排名第一
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2024年12月11日 加利福尼亚州库比蒂诺：根据富士奇美拉研究所（Fuji Chimera Research Institute）发布的《2024年通信相关市场研究综述》*报告，远程桌面解决方案 Splashtop 在日本远程访问服务市场份额排名第一。
Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 表示：“很荣幸当选日本杰出的远程访问服务提供商。客户相信为我们能在确保便利性和安全性的前提下为其提供高性能。随着日本对弹性办公环境的支持以及日本物联网应用需求的不断增长，Splashtop 将继续为客户提供强大的解决方案，确保远程工作人员能无缝办公，确保关键设备能无缝运行。”
该报告根据对电信设备和电信服务市场相关公司的采访，计算出市场规模趋势和市场份额。
远程访问服务日本市场趋势*
报告显示，2023财年远程��访问市场的销售额为398亿日元（2.630亿美元），2024财年预计将增长2.8%。此外，远程访问服务市场的销售额预计将以1.9%的复合年增长率（CAGR）增长，到2030财年将增至455亿日元（3.309亿美元）。该项研究认为，远程访问和设备管理需求不断增长，这与采用弹性办公以缓解劳动力短缺以及数字终端使用的增加有关。
按收入和用户数量计算，Splashtop 在市场上排名第一*。
在该报告评估的远程访问服务中，Splashtop 在2023财年的收入排名第一（预计2024财年将继续保持），市场份额占比为15.1%。Splashtop 的用户（ID）数量也排名第一，2023财年用户（ID）数量占比为11.5%。
Splashtop 的快速增长主要得益于对竞争对手的替代性以及大型企业从虚拟桌面基础架构（VDI）的转型。Splashtop 为创意行业提供的高速图像传输等独特的性能和功能，促进了媒体和娱乐行业的发展。自 Splashtop 于2024年5月推出 LGWAN 远程访问服务以来，地方政府对其产品的需求随之增加。
Splashtop 的物联网设备远程支持解决方案进一步推动了其在不同领域远程维护设备方面的发展，这些设备包括制造业的专业制造设备、商业设施中的数字标牌、运输行业中的耐用设备以及教育领域的远程支持设备。
关于 Splashtop 远程桌面解决方案
Splashtop 远程桌面访问和远程支持解决方案支持免费试用，易于部署和使用，采用 SSL/TLS 和 AES 256位加密技术，确保远程办公的安全。Splashtop 帧率可高达240帧/秒，低延迟（5G 环境），支持单点登录（SSO）和批量安装，为 IT 和其他员工提供了更多便利。
关于 Splashtop 日本
Splashtop 日本子公司成立于2012年，旨在促进企业和个人用户的远程办公，致力于不断实现新的工作方式改革。在日本，Splashtop 广泛应用于视频制作、金融、制造、建筑、教育和医疗等各个行业，其客户包括 Color Co., Ltd.、Murata Manufacturing Co., Ltd.、东京大学和 Nissay Asset Management Co., Ltd.。详见 https://www.splashtop.co.jp/
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，其混合办公和 IT / MSP 远程支持解决方案可提供快速、简单和安全的体验。 Splashtop 的高性能技术已获专利，具备 4K 高清画质，多显示器支持，帧率高达 60fps，延迟极低。Splashtop 具有高级安全功能、广泛的设备支持和响应式客户服务。Splashtop 在全球的个人用户超过3000万，企业用户多达25万，其中包括85%的财富500强企业。Splashtop.cn
报告来源
富士奇美拉研究所（Fuji Chimera Research Institute）：摘自2024年10月发布的市场研究报告《2024年通信相关市场研究综述》（详见 https://www.fcr.co.jp/report/243q06.htm）