跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用

Linux基金会任命台湾运营总监

本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。

在台湾的 Alex Lu 将召集消费设备制造商和 Linux 开发人员，推进平台进行下一代计算

旧金山 - 2010年5月11日 - 致力于加速Linux发展的非营利组织Linux基金会（LF）今天宣布，它已任命Alex Lu为其新的台湾运营总监。 吕志强将利用他在台湾与消费设备制造商合作的经验，推进MeeGo等战略性移动项目的合作。

“如果不是台湾地区的个人和公司，全球移动计算运动将无从谈起。”Linux 基金会执行董事 Jim Zemlin 表示，“新的竞争压力和不断扩大的市场机会正在促使台湾公司加大采用 Linux，在台湾地区，没有比 Alex Lu 更适合促进在 Linux 方面的协作。”

借助 Android 和 MeeGo 之类的计划，分析师估计表明 Linux 是用于手机、笔记本电脑、MID、信息娱乐设备等上的移动计算增长最快的平台。特别是台湾，这里是移动和嵌入式开发的温床，这里有许多公司现在都在增加对 Linux 开发社区和 MeeGo 等计划的参与。Lu 的工作将有助于集中精力并在 PC 以及移动和嵌入式计算上改进 Linux。

“台湾可能是一个小岛，但在计算机和电子产品制造方面却汇集了全球力量。”Linux 基金会台湾业务主管 Alex Lu 说，“在 Linux 开发社区和台湾公司之间分享技术专长和营销力量的机会很大。我期待着帮助这些重要的利益相关者联合在一起，以改进 Linux。”

在 Lu 的职业生涯中，他曾在 Applied Materials 工作 8 年之久，并担任玉山科技协会的财务副总裁，该协会是致力于将旧金山湾区和亚洲高科技专业知识相结合的非营利组织。Lu 还是 DeviceVM 的联合创始人，并且作为业务开发高级副总裁继续与领先的 OEM 宏碁、华硕、联想、LG 和索尼等）签定全球合约，促使 Linux 的市场份额覆盖数千万台上网本、笔记本电脑和台式机。Lu 拥有台湾东海大学的化学工程学士学位和 Drexel 大学的 MBA 学位。

关于Linux基金会
Linux基金会是一个非营利性的联盟，致力于促进Linux的发展。 Linux基金会成立于2007年，为Linux创造者Linus Torvalds的工作提供赞助，并得到来自世界各地的领先Linux和开放源码公司及开发者的支持。 Linux基金会通过提供资源和服务，包括独家活动和在线合作，包括LinuxCon和Linux.com，来促进、保护和规范Linux。 欲了解更多信息，请访问基金会网站。

商标：Linux 基金会和 Linux Standard Base 是 Linux Foundation 的商标。Linux 是 Linus Torvalds 的商标。第三方商标和品牌是其各自所有者的财产。

媒体联系：
Splashtop公关团队

联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号