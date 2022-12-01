Linux基金会任命台湾运营总监
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在台湾的 Alex Lu 将召集消费设备制造商和 Linux 开发人员，推进平台进行下一代计算
旧金山 - 2010年5月11日 - 致力于加速Linux发展的非营利组织Linux基金会（LF）今天宣布，它已任命Alex Lu为其新的台湾运营总监。 吕志强将利用他在台湾与消费设备制造商合作的经验，推进MeeGo等战略性移动项目的合作。
“如果不是台湾地区的个人和公司，全球移动计算运动将无从谈起。”Linux 基金会执行董事 Jim Zemlin 表示，“新的竞争压力和不断扩大的市场机会正在促使台湾公司加大采用 Linux，在台湾地区，没有比 Alex Lu 更适合促进在 Linux 方面的协作。”
借助 Android 和 MeeGo 之类的计划，分析师估计表明 Linux 是用于手机、笔记本电脑、MID、信息娱乐设备等上的移动计算增长最快的平台。特别是台湾，这里是移动和嵌入式开发的温床，这里有许多公司现在都在增加对 Linux 开发社区和 MeeGo 等计划的参与。Lu 的工作将有助于集中精力并在 PC 以及移动和嵌入式计算上改进 Linux。
“台湾可能是一个小岛，但在计算机和电子产品制造方面却汇集了全球力量。”Linux 基金会台湾业务主管 Alex Lu 说，“在 Linux 开发社区和台湾公司之间分享技术专长和营销力量的机会很大。我期待着帮助这些重要的利益相关者联合在一起，以改进 Linux。”
在 Lu 的职业生涯中，他曾在 Applied Materials 工作 8 年之久，并担任玉山科技协会的财务副总裁，该协会是致力于将旧金山湾区和亚洲高科技专业知识�相结合的非营利组织。Lu 还是 DeviceVM 的联合创始人，并且作为业务开发高级副总裁继续与领先的 OEM 宏碁、华硕、联想、LG 和索尼等）签定全球合约，促使 Linux 的市场份额覆盖数千万台上网本、笔记本电脑和台式机。Lu 拥有台湾东海大学的化学工程学士学位和 Drexel 大学的 MBA 学位。
关于Linux基金会
Linux基金会是一个非营利性的联盟，致力于促进Linux的发展。 Linux基金会成立于2007年，为Linux创造者Linus Torvalds的工作提供赞助，并得到来自世界各地的领先Linux和开放源码公司及开发者的支持。 Linux基金会通过提供资源和服务，包括独家活动和在线合作，包括LinuxCon和Linux.com，来促进、保护和规范Linux。 欲了解更多信息，请访问基金会网站。
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