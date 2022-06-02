日本第二大移动运营商KDDI将超过5k的GoToMyPC客户迁移到Splashtop业务
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– KDDI 选择以 Splashtop 取代 GoToMyPC 作为其远程桌面访问提供商，并迁移了 5,000 多客户到 Splashtop Business –
加州圣何塞，2018年4月30日 - 日本第二大移动运营商KDDI公司（总部：日本东京千代田）最近选择Splashtop作为其新的远程访问供应商，并将5000多个GoToMyPC客户迁移到Splashtop。 KDDI公司最近向他们的客户宣布，他们将在三年后停止提供GoToMyPC，而是开始提供Splashtop Business。
拥有超过 5000 万订户客户群的 KDDI，为其全球客户群提供移动蜂窝服务以及 ISP 网络和解决方案服务。2013 年，KDDI 开始向其客户提供 GoToMyPC，以使他们无需构建服务器、购买硬件或更改网络策略即可远程访问计算机。但是，在获得客户反馈和额外的产品评估后，KDDI 于 2017 年初选择了 Splashtop Business 来取代 GoToMyPC。
Splashtop Business 是一流的远程访问解决方案，因其可靠性、速度和安全性方面处于行业领先地位而闻名。通过提供 Splashtop Business，KDDI 使他们的客户能够从世界任何地方的任何其他设备实时访问其工作计算机，并具有快速连接、高清质量和声音。Splashtop 还以易于扩展的可靠全球基础架构而闻名，这就是为什么移动运营商在为其客户寻找远程访问解决方案时更喜欢 Splashtop 的原因。
KDDI 的产品中纳入 Splashtop Business 确保 KDDI 可以为客户提供可靠的远程访问。KDDI 已将其以前的 GoToMyPC 客户迁移到 Splashtop，并将在将来继续向新客户提供 Splashtop Business。
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关于 Splashtop
Splashtop 提供优质的跨屏幕生产力、支持和协作体验。通过 Splashtop 远程桌面服务，人们能够随时随地使用任意设备访问其应用和数据。通过 Splashtop 远程支持服务，IT 和 MSP 能支持计算机、移动和工业设备以及物联网（IoT）。Splashtop 协作服务包括 Mirroring360 和 Classroom，实现了跨设备1对多高效屏幕共享。Splashtop 现有超过2500万用户，宏碁、华硕、戴尔、爱普生、惠普、富可视、英特尔、联想、LG、松下、普罗米修斯、夏普、东芝等制造商合作伙伴已在超过1亿台设备上搭载 Splashtop。如需了解更多信息，请前往 https://www.splashtop.com。