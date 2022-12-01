DeviceVM联合创始人兼首席执行官Mark Lee当选Linux基金会董事会成员
DeviceVM推动Linux在超过3000万台PC上的普及；公司还将支持Linux基金会主持的开源MeeGo项目
加利福尼亚州圣何塞 - 2010年3月30日 - 即时计算领域的全球领导者DeviceVM今天宣布联合创始人兼CEO Mark Lee当选为Linux基金会董事会成员。 这一任命是对李先生和DeviceVM在过去一年中为Splashtop--基于Linux的即时启动环境在3000万台PC上的普及所发挥的重要作用的认可。 DeviceVM已经在400多种型号的上网本、笔记本、主板和台式电脑上运行，预计到2010年底，其软件将在1亿台设备上运行。
Linux 基金会致力于促进、保护和标准化 Linux，并致力于促进 Linux 平台的增长和了解。Lee 先生将与来自 AMD、Bank of America、Fujitsu、Hewlett-Packard、Hitachi、IBM、Intel、Motorola、NEC、NetApp、Novell、Oracle 和 Texas Instruments 的业界知名人士一起加入董事会。正式任命将于 4 月 14 日至 16 日在加利福尼亚州旧金山举行的第四届 Linux 基金会年度合作峰会上宣布。
“非常荣幸能被选入这样一个杰出的技术领导者团队。作为 Linux 基金会的董事会成员，我期待着继续推进我们的工作，以朝着新的令人振奋的方向发展 Linux。”DeviceVM 的联合创始人及首席执行官 Mark Lee 说，“随着 Linux 在消费电子和 PC 行业中的使用日益增加，我会致力于培养这一开放平台的惊人增长和潜力。”
“Mark 和 DeviceVM 在增强和提高人们对 Linux 强大力量的认识方面至关重要。”Linux 基金会执行董事 Jim Zemlin 说，“Mark 带来了他对 Linux 平台的广博知识，对我们的董事会将是极好的资产。”
DeviceVM 也很高兴地宣布他们支持和采用 MeeGo 软件平台。MeeGo 是一个开源 Linux 项目，汇集了由 Intel 与 Linux 基金会牵头的 Moblin 项目和由 Nokia 领导的 Maemo 项目。有关详细信息，请访问：http://meego.com/
关于DeviceVM
DeviceVM，Inc. 是一家私有软件公司，被道琼斯评选为值得关注的50家公司之一。通过即时启动 Splashtop 产品，DeviceVM 正在改善计算机用户的日常体验。DeviceVM 成立于2006年，总部位于硅谷，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息，请访问 www.splashtop.cn
关于 Linux 基金会
Linux 基金会是一个非营利性团体，致力于促进 Linux 的发展。Linux 基金会成立于 2007 年，赞助 Linux 创造者 Linus Torvalds 的工作，并得到了来自世界各地的领先 Linux 和开源公司以及开发人员的支持。Linux 基金会通过举办重要的研讨会、活动和在线资源（例如 Linux.com），促进、保护和标准化 Linux。有关更多信息，请访问 www.linuxfoundation.org。
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