DeviceVM联合创始人兼首席执行官Mark Lee当选Linux基金会董事会成员
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DeviceVM推动Linux在超过3000万台PC上的普及；公司还将支持Linux基金会主持的开源MeeGo项目
加利福尼亚州圣何塞 - 2010年3月30日 - 即时计算领域的全球领导者DeviceVM今天宣布联合创始人兼CEO Mark Lee当选为Linux基金会董事会成员。 这一任命是对李先生和DeviceVM在过去一年中为Splashtop--基于Linux的即时启动环境在3000万台PC上的普及所发挥的重要作用的认可。 DeviceVM已经在400多种型号的上网本、笔记本、主板和台式电脑上运行，预计到2010年底，其软件将在1亿台设备上运行。
Linux 基金会致力于促进、保护和标准化 Linux，并致力于促进 Linux 平台的增长和了解。Lee 先生将与来自 AMD、Bank of America、Fujitsu、Hewlett-Packard、Hitachi、IBM、Intel、Motorola、NEC、NetApp、Novell、Oracle 和 Texas Instruments 的业界知名人士一起加入董事会。正式任命将于 4 月 14 日至 16 日在加利福尼亚州旧金山举行的第四届 Linux 基金会年度合作峰会上宣布。
“非常荣幸能被选入这样一个杰出的技术领导者团队。作为 Linux 基金会的董事会成员，我期待着继续推进我们的工作，以朝着新的令人振奋的方向发展 Linux。”DeviceVM 的联合创始人及首席执行官 Mark Lee 说，“随着 Linux 在消费电子和 PC 行业中的使用日益增加，我会致力于培养这一开放平台的惊人增长和潜力。”
“Mark 和 DeviceVM 在增强和提高人们对 Linux 强大力量的认识方面至关重要。”Linux 基金会执行董事 Jim Zemlin 说，“Mark 带来了他对 Linux 平台的广博知识，对我们的董事会将是极好的资产。”
DeviceVM 很高兴地宣布将支持并采用 MeeGo 软件平台。MeeGo 是一个开源 Linux 项目，汇集了由 Intel 与 Linux 基金会带领的 Moblin 项目和由 Nokia 负责的 Maemo 项目。
关于 DeviceVM
DeviceVM，Inc. 是一家私有软件公司，被道琼斯评选为值得关注的50家公司之一。通过即时启动 Splashtop 产品，DeviceVM 正在改善计算机用户的日常体验。DeviceVM 成立于2006年，总部位于硅谷，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息，请访问 www.splashtop.cn
关于 Linux 基金会
Linux 基金会是一个非营利性团体，致力于促进 Linux 的发展。Linux 基金会成立于 2007 年，赞助 Linux 创造者 Linus Torvalds 的工作，并得到了来自世界各地的领先 Linux 和开源公司以及开发人员的支持。Linux 基金会通过举办重要的研讨会、活动和在线资源（例如 Linux.com），促进、保护和标准化 Linux。有关更多信息，请访问 www.linuxfoundation.org。
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