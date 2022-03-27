Designairspace 与 Splashtop 携手共同为远程设计师提供更好的性能
技术，让弹性办公变得简单。加入我们，共同坚守以客户为中心的使命。查看我们的职位空缺。
2022年3月2日 - 德国纽伦堡和阿姆斯特丹
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
为CAD和BIM设计师提供虚拟桌面服务的领先供应商Designairspace ，今天宣布与安全远程访问和支持软件的全球领导者Splashtop 建立新的伙伴关系。 通过这次合作，Designairspace的客户现在将使用Splashtop的客户端访问其虚拟桌面，在云端处理大型架构和工程文件时，将提供更好的性能和更高的安全性。
越来越多的工程师、设计师和建筑师开始使用云环境处理大型、复杂的设计文件并运行 CAD 和 BIM 软件。通过云，他们能够使用任何联网的计算机，然后远程使用 Designairspace 的强大云环境来运行其软件并通过互联网编辑较大文件。
为了连接到远程桌面，Designairspace 之前使用通用版远程桌面客户端，允许客户访问其云环境。但是，在与 Splashtop 达成合作后，最终用户在线上编辑较大文件时可享有更好的性能。
Splashtop 是安全远程桌面客户端软件行业的参照，能够提供流畅的远程编辑体验，已广泛应用于媒体、建筑和工程行业。Splashtop 具有强大的引擎，帧率高达每秒60帧，可以明显改善 Designairspace 客户在远程编辑较大文件时的体验。
Splashtop 不仅改进了远程访问体验，还提供高级安全功能，包括 TLS 加密、针对每台设备的用户身份认证、一键登录等。这些安全功能使用户在 Designairspace 中编辑文件时的登录过程更方便快捷。
Designairspace 还宣布，这类技术改进不会增加客户每月的订购费用，使用 Designairspace 的��成本将保持不变。
Designairspace的一位发言人说。
“我们一直致力于确保最终用户尽可能享有流畅的使用体验。如果建筑师、设计师以及工程师无法在办公室办公，他们希望远程设备与传统设备一样快速运行、迅速响应。通过与 Splashtop 合作，我们的最终用户会发现远程编辑较大文件会更加方便快捷。”
Splashtop的一位发言人补充说。
“我们很高兴与 Designairspace 达成合作，并进一步增加我们对希望远程办公的设计、工程以及建筑领域专业人员的支持。”
关于Designairspace
Designairspace于2016年推出，以应对对基于云的CAD软件日益增长的需求。 他们具有图形处理能力的高端虚拟桌面将设计师从办公桌上解放出来，并允许产品开发团队、硬件设计师、建筑公司和工程& 建筑公司--无论是初创企业还是成熟企业--远程工作并使用按月付费的高质量虚拟桌面。
关于Splashtop
总部位于硅谷和阿姆斯特丹的Splashtop是安全远程访问和支持领域的领导者，提供用户需要的亲身体验和IT部门可以信赖的安全。 与笨重缓慢的远程访问解决方案不同，Splashtop的当面体验与在现场机器前一样快速、简单和安全。 我们在60fps下的4k质量与企业级的可靠性和可扩展性为性能设定了标准。 Splashtop在一个单一的应用程序中简化了对Windows、Mac、Linux、iOS和Android的访问和支持。 内置双因素认证和单点登录，以及SOC2、GDPR、CCPA和HIPAA合规性，提供值得信赖的安全性。 Splashtop的即时全球支持使用户能够直接与专家交谈，无论公司规模如何。 了解更多信息：www.splashtop.com 。