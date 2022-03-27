Designairspace 与 Splashtop 携手共同为远程设计师提供更好的性能

为CAD和BIM设计师提供虚拟桌面服务的领先供应商Designairspace ，今天宣布与安全远程访问和支持软件的全球领导者Splashtop 建立新的伙伴关系。 通过这次合作，Designairspace的客户现在将使用Splashtop的客户端访问其虚拟桌面，在云端处理大型架构和工程文件时，将提供更好的性能和更高的安全性。

越来越多的工程师、设计师和建筑师开始使用云环境处理大型、复杂的设计文件并运行 CAD 和 BIM 软件。通过云，他们能够使用任何联网的计算机，然后远程使用 Designairspace 的强大云环境来运行其软件并通过互联网编辑较大文件。

为了连接到远程桌面，Designairspace 之前使用通用版远程桌面客户端，允许客户访问其云环境。但是，在与 Splashtop 达成合作后，最终用户在线上编辑较大文件时可享有更好的性能。

Splashtop 是安全远程桌面客户端软件行业的参照，能够提供流畅的远程编辑体验，已广泛应用于媒体、建筑和工程行业。Splashtop 具有强大的引擎，帧率高达每秒60帧，可以明显改善 Designairspace 客户在远程编辑较大文件时的体验。

Splashtop 不仅改进了远程访问体验，还提供高级安全功能，包括 TLS 加密、针对每台设备的用户身份认证、一键登录等。这些安全功能使用户在 Designairspace 中编辑文件时的登录过程更方便快捷。

Designairspace 还宣布，这类技术改进不会增加客户每月的订购费用，使用 Designairspace 的成本将保持不变。

Designairspace的一位发言人说。

“我们一直致力于确保最终用户尽可能享有流畅的使用体验。如果建筑师、设计师以及工程师无法在办公室办公，他们希望远程设备与传统设备一样快速运行、迅速响应。通过与 Splashtop 合作，我们的最终用户会发现远程编辑较大文件会更加方便快捷。”

Splashtop的一位发言人补充说。

“我们很高兴与 Designairspace 达成合作，并进一步增加我们对希望远程办公的设计、工程以及建筑领域专业人员的支持。”

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