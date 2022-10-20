AK Networks 将在巴西独家代理 Splashtop 安全远程访问与支持解决方案
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Splashtop 在全球的业务范围不断扩大，其安全的高性能远程桌面软件成功打入巴西市场，帮助巴西用户实现高效的弹性办公和远程 IT 支持。
2022年8月24日 美国加州库比蒂诺和巴西圣保罗：Splashtop 是行业领先的安全远程访问与支持解决方案供应商，AK Networks 是一家 IT 服务与咨询公司。双方今天宣布已建立合作伙伴关系，计划向 AK Networks 在巴西的所有客户推行 Splashtop 的整个产品系列，这一举措将不断扩大 Splashtop 在全球的业务范围。
远程办公与混合办公是未来趋势。根据 The 2021 ISG Provider Lens™ 发布的《未来工作：服务与解决方案》报告，自新冠疫情爆发以来，巴西许多企业开始为员工提供弹性办公选项。由于后来开展了大规模疫苗接种，疫情得以控制。但是，这些企业却并没有期望所有员工都能回到办公室办公。
各个组织，不论规模大小，都需要确保员工能够随时随地办公。Splashtop 能让用户随时随地安全地远程访问任何设备，解决了企业和 IT 部门的所有远程用户需求。远程办公和混合办公人员能随时随地访问其工作设备，IT 部门能远程支持任何托管设备或用户个人设备。
此外，Splashtop 也支持远程访问物联网（IoT）设备，远程技术员可以快速诊断并修复故障设备，其中也包括控制这些故障设备的中央计算机。Splashtop AR 是一款增强现实（AR）远程支持工具，能够使不在故障现场的技术员通过移动摄像头共享和交互式 AR 注释功能，轻松查看、排除故障并快速解决现场的技术问题。
Splashtop 美洲销售副总裁 Grant Murphy 说："无论是员工的个人电脑、销售点设备还是自助服务终端，任何设备一旦出现故障无法运行，则需要立即修复。只要故障设备安装了屏幕或操作系统，Splashtop 就可以作为一种简单、安全、高效的故障修复方案，远程技术员可以使用这一方案尽量减少停机时间，确保设备能够持续运行。AK Networks 是非常棒的合作伙伴，他们计划向其在巴西的所有客户提供我们的安全远程访问与支持工具，我们对此感到非常荣幸。"
AK Networks 总监 Sergio Fabossi 说：“Splashtop 的远程访问解决方案具有超高性能和安全性，这两个重要特性也是我们客户的需求。很高兴能成为 Splashtop 在巴西的独家代理，为正在寻找远程访问解决方案的客户提供符合需求的产品。”
点击访问 AK Networks，详细了解如何在巴西订购 Splashtop 解决方案。
关于 Splashtop
Splashtop 在安全远程访问与支持领域处于领先地位，其针对弹性办公、弹性学习和 IT 支持的解决方案可提供真实的"面对面体验"，就像现场设备一样快速、简单且安全。Splashtop 具备 4k 分辨率 60fps 的高性能以及各种高级安全功能和合规性，可访问并支持所有设备和操作系统，在全球都可以即时联系我们的专业技术员，是一款全功能、多场景、高性能软件应用。Splashtop 的全球用户超过3000万，其中包括85%的财富500强企业。
关于 AK Networks
AK Networks 是�一家不断发展的全国性公司，在国内和国际企业负责的复杂 IT 基础设施项目方面拥有非常丰富的经验。该公司成立于2006年，致力于通过与不同国家的初创企业合作，为客户提供创新性解决方案，主营领域涉及 IT 安全、基础设施、云以及网络。AK 通过创新性解决方案开发了多个成功案例，其客户包括 Bradesco、C&A、XP Investimentos、PagSeguro、Ascenty、UOL、Equinix 等。