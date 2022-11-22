＃1远程桌面领导者Splashtop推出了可配置的快捷方式和游戏手柄–能够创建键盘快捷方式，鼠标控件和虚拟游戏杆，并针对您喜欢的应用进行优化。
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内置的远程应用程序配置文件包括 Microsoft Office、媒体播放器、浏览器和游戏；易于扩展以支持他人
内置游戏和工作资料可让工作和娱乐更简单并且速度更快
精选为 Macworld 第一视点
正在 Macworld 的 758 号展位上预演
在此处下载带有新的 CS&G 附加组件的 Splashtop 2
MACWORLD-旧金山和加州圣何塞--2013年1月31日-- Splashtop Inc...，跨设备协作和远程访问的全球领导者，宣布为其Splashtop 2应用iPad和Android设备推出可配置快捷键& 游戏手柄插件。 Splashtop 2企业和个人用户将能够通过创建键盘快捷键、虚拟操纵杆、鼠标控制来定制他们的平板电脑体验，以便更快、更无缝地与Mac和PC进行远程访问。 这个新的插件是Splashtop 2的一部分，正在MacWorld的758展位上展示，Splashtop 2的客户可以在iTunes 。
最近对 Splashtop 用户调查显示，人们普遍使用 Splashtop 来远程访问各种应用程序，包括办公应用程序、浏览器、游戏和媒体应用程序。有鉴于此，Splashtop 创建了可配置的快捷方式和游戏手柄附加组件，方便用户更好、更轻松地控制和使用移动设备上的应用程序。
Splashtop，Inc. 总裁兼联合创始人 Mark Lee 说：“已经有 1200 多万人领略了 Splashtop 2 和 Splashtop for Business 出色的远程访问性能。加入可配置快捷方式和游戏手柄插件，我们不仅可以在任何位置桥接任何设备，而且还支持用户自定义他们访问自己喜欢的应用程序、娱乐和数据并与之交互的方式，从而带来更大的便利。”
专业工作者、学生、教师和几乎所有旅途中的人都会欣赏可配置快捷方式和游戏手柄实现的创建最常用功能的屏幕虚拟快捷方式以及虚拟鼠标控件的功能，从而使他们的工作速度更快。配置文件已针对常见应用（例如 Microsoft Office、Media Player、QuickTime Player、浏览器和 Mac OS X）内置。
主要功能
能够创建带有游戏手柄按钮的自定义虚拟操纵杆
为最常用的应用程序设置键盘快捷键和鼠标控件
针对 Microsoft Office（包括 PowerPoint 幻灯片演示）、Media Player、QuickTime Player、浏览器、Mac OS X 和 Windows 8 的内置生产力配置文件
针对 Diablo III、Pro Evolution Soccer 2012 的内置游戏配置文件即将推出
查看定价信息
Splashtop 2 的可配置快捷方式和游戏手柄附件的订购价格为 0.99 美元/月或 9.99 美元/年，可从适用于 iPad 和 Android 设备的 Splashtop 2 应用程序中购买。
有关 Splashtop 的更多信息，请访问 https://www.splashtop.com；关注公司博客 https://www.splashtop.com/blog，Facebook 链接为 https://www.facebook.com/Splashtop，而 Twitter 链接为 @Splashtop。
支持资源
Splashtop 主页：www.splashtop.com
Splashtop 2：www.splashtop.com/splashtop2
Splashtop for Business：https://www.splashtop.com/business
Splashtop Whiteboard：www.splashtop.com/whiteboard
下载 Splashtop Streamer：https://www.splashtop.com/streamer
关于 Splashtop
Splashtop Inc. 提供一流的跨屏工作效率和协作体验，将智能手机、平板电脑、计算机、电视和 cloud 连接在一起。如今，超过 1200 万用户享受 Splashtop Remote Desktop 的便利，被评为 Apple App Store 有史以来最畅销的 25 款 iPad 应用。Splashtop 为想要随时随地远程访问其台式机、应用和数据的 iOS、Android、RIM、Windows 和 MAC 用户提供了卓越的性能和易用性。
充分利用 BYOD/CYOD 趋势，Splashtop for Business 是一种安全的高性能远程桌面解决方案，旨在在几分钟内调动员工，并完全遵守公司的 IT 策略。它提供了一个本地集中式控制台来监控、管理、激活/停用和审核员工跨计算机和云对应用程序和数据的远程访问。许多组织正在将 Splashtop for Business 用作一种更快、更具成本效益的方式来解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 性能挑战，并向移动知识型员工夸张和加速现有 VDI（虚拟桌面基础架构。Splashtop 还与移动设备管理 (MDM) 供应商、系统集成商、安全网络供应商和服务提供商合作，为企业提供灵活的 SaaS 和本地部署解决方案。
Splashtop Whiteboard 使教师和学生可以将其 iPad、Android 平板电脑、B&N NOOK 或 Amazon Kindle Fire 变成移动交互式白板，而费用只是传统 IWB 的零头。老师可以边在教室里走动时边与所有学生合作、注释和共享包括 Flash 在内的多种格式的课程和内容。Anywhere Access Pack 是一个 Splashtop 2 附加组件，允许用户使用我们的 Splashtop Bridging Cloud(tm)（跨美国、欧洲和亚洲的全球中继服务器基础架构）跨 3G/4G、Internet 和防火墙无缝访问其计算机。Splashtop Bridging Cloud 可提供一流的安全性、可靠性和全球性能。
Splashtop 由 Storm Ventures、DFJ、NEA 和 SAP Ventures 投资，引领移动和云计的潮流 - 将用户连接到任何设备上的应用程序、数据和服务，以便提高生产力和协作能力。有关 Splashtop 的更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。
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标签：Splashtop, 跨设备协作, iPad, iPhone, Android, 平板电脑, 智能手机, 移动设备, 云, 远程桌面（根据需要添加）
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