借助 Splashtop 和 Rippling 简化远程 IT 支持
通过 Rippling 直接管理部署、会话控制和活动日志，为 IT 团队提供对由 Rippling 管理设备的安全、实时远程访问。
主要功能
通过 Rippling 安装并配置 Splashtop
Rippling 可在员工设备上零接触安装和配置 Splashtop 代理程序，以及为指定设备管理员安装管理应用。
远程访问和控制设备
通过远程屏幕查看和控制，实时连接到受管设备，帮助 IT 团队随时随地排查问题。
设置远程访问策略
通过 Rippling Devices Settings 对员工审批、远程终端访问和会话要求应用全组织范围的设置。
跟踪并记录远程会话
保留活动日志、会话原因和录制内容，以支持可见性、审计、合规和内部审查。
远程访问和支持设备
实时查看和控制受管设备，支持最多两个并发远程会话。
通过远程终端访问进行故障排查
在不接管员工屏幕的情况下，对远程设备运行命令行操作。
支持多显示器环境
在远程会话期间，可跨多个远程显示器查看和工作。
可用性：Splashtop Standard 和 Splashtop Premium 套餐可通过 Rippling App Shop 获取。Standard 提供核心远程访问和支持功能，而 Premium 增加了高级会话、生产力和合规功能。
资源
了解更多
通过 Rippling 获取 Splashtop
了解该集成，并将 Splashtop 添加到 Rippling 环境中。
借助 Splashtop AEM 强化 IT 运营
通过 Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) 扩展 IT 服务工作流。自动执行日常任务、管理补丁、监控端点健康状况、识别漏洞，并采取措施确保设备安全且保持最新状态，同时结合 Splashtop 远程支持使用。