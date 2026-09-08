Splashtalks：2026 年秋季有哪些新动态——接下来又将推出什么
日期：2026 年 10 月 28 日
时间：上午 8 点（PT）/ 上午 11 点（ET）/ 下午 3 点（GMT）
时长：30 分钟
欢迎参加特别版 Splashtalks，一起庆祝 Splashtop 成立 20 周年，并率先了解帮助 IT 团队更高效工作、加强安全性并简化终端运营的最新创新成果。
本场独家分享将由Splashtop 联合创始人兼 COO Robert Ha带来，回顾 Splashtop 如何从远程访问领域的先行者，发展为帮助 IT 团队大规模管理、保护并支持分布式环境的平台。
Robert 将分享 IT 团队不断变化的需求如何塑造 Splashtop 的产品战略与愿景，以及这对新一代端点管理、安全、自动化和远程支持意味着什么。
还可抢先了解专为团队打造的2026 年秋季创新：
借助全新的 Splashtop Shield antivirus，强化端点安全。
借助 Microsoft Intune 和 Agentic Packr，革新应用打包流程，简化应用部署。
通过增强的工作流程，降低漏洞暴露风险并更快完成修补。
在网络控制台中体验界面优化和更出色的筛选选项。
利用扩展的 ITSM 集成，打造更顺畅的 IT 工作流。
Splashtop On-Prem 产品的生产力和性能增强
此外，还可了解 Splashtop 的未来规划，包括即将推出的创新功能，以及客户反馈如何持续塑造我们的产品路线图。
无论是 IT 管理员、MSP、安全负责人，还是个人商务人士，都将更清晰地了解有哪些新变化、接下来会发生什么，以及 Splashtop 如何帮助团队简化远程 IT 运营并完成更多工作。
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