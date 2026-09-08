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Splashtalks：2026 年秋季有哪些新动态——接下来又将推出什么

日期：2026 年 10 月 28 日 
时间：上午 8 点（PT）/ 上午 11 点（ET）/ 下午 3 点（GMT）  
时长：30 分钟

欢迎参加特别版 Splashtalks，一起庆祝 Splashtop 成立 20 周年，并率先了解帮助 IT 团队更高效工作、加强安全性并简化终端运营的最新创新成果。

本场独家分享将由Splashtop 联合创始人兼 COO Robert Ha带来，回顾 Splashtop 如何从远程访问领域的先行者，发展为帮助 IT 团队大规模管理、保护并支持分布式环境的平台。

Robert 将分享 IT 团队不断变化的需求如何塑造 Splashtop 的产品战略与愿景，以及这对新一代端点管理、安全、自动化和远程支持意味着什么。

还可抢先了解专为团队打造的2026 年秋季创新

  • 借助全新的 Splashtop Shield antivirus，强化端点安全。

  • 借助 Microsoft Intune 和 Agentic Packr，革新应用打包流程，简化应用部署。

  • 通过增强的工作流程，降低漏洞暴露风险并更快完成修补。

  • 在网络控制台中体验界面优化和更出色的筛选选项。

  • 利用扩展的 ITSM 集成，打造更顺畅的 IT 工作流。

  • Splashtop On-Prem 产品的生产力和性能增强

此外，还可了解 Splashtop 的未来规划，包括即将推出的创新功能，以及客户反馈如何持续塑造我们的产品路线图。

无论是 IT 管理员、MSP、安全负责人，还是个人商务人士，都将更清晰地了解有哪些新变化、接下来会发生什么，以及 Splashtop 如何帮助团队简化远程 IT 运营并完成更多工作。

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