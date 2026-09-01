跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用
Light blue background with abstract blue blobs and black text that reads Splashtop Customer Webinar Series with a vertical blue line to the left of the text.

从手动打包到智能体打包：借助 Microsoft Intune 简化应用部署

日期：2026年10月14日 
时间：上午8点 PT / 上午11点 ET / 下午3点 GMT  
时长：30 分钟

应用打包不该拖慢软件部署。但对许多 Microsoft Intune 团队来说，打包、测试和排查应用问题仍然需要数小时的手动工作。更新延迟会延长关键漏洞的暴露窗口，从而增加安全风险。

加入 Microsoft MVP Maxime Guillemin 和 Splashtop 产品负责人 Brandon Shopp 的分享，了解 AI 和智能体工作流如何简化应用程序打包，并帮助 IT 团队减少在重复性手动工作上花费的时间。

了解新兴的应用打包方法如何减少手动工作量、降低打包错误，并更快修复漏洞。

您将了解：

  • AI 和智能体工作流如何简化应用程序打包并缩短修补时间。

  • 了解更自动化的方法如何补充 Microsoft Intune 工作流，并增强安全态势。

  • 减少打包工作量和错误的实用方法，包括实际了解 agentic packaging 如何发挥作用

看看新一代应用打包是什么样子——以及它能为 IT 团队省回多少时间。



联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号