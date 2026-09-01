从手动打包到智能体打包：借助 Microsoft Intune 简化应用部署
日期：2026年10月14日
时间：上午8点 PT / 上午11点 ET / 下午3点 GMT
时长：30 分钟
应用打包不该拖慢软件部署。但对许多 Microsoft Intune 团队来说，打包、测试和排查应用问题仍然需要数小时的手动工作。更新延迟会延长关键漏洞的暴露窗口，从而增加安全风险。
加入 Microsoft MVP Maxime Guillemin 和 Splashtop 产品负责人 Brandon Shopp 的分享，了解 AI 和智能体工作流如何简化应用程序打包，并帮助 IT 团队减少在重复性手动工作上花费的时间。
了解新兴的应用打包方法如何减少手动工作量、降低打包错误，并更快修复漏洞。
您将了解：
AI 和智能体工作流如何简化应用程序打包并缩短修补时间。
了解更自动化的方法如何补充 Microsoft Intune 工作流，并增强安全态势。
减少打包工作量和错误的实用方法，包括实际了解 agentic packaging 如何发挥作用
看看新一代应用打包是什么样子——以及它能为 IT 团队省回多少时间。