客户案例聚焦：Nubeseg 如何借助 Splashtop 扩展安全远程支持和端点安全
日期：2026 年 8 月 26 日
时间：上午 8 点（PT）/ 上午 11 点（ET）/ 下午 3 点（GMT）
时长：30 分钟
说明：随着托管服务提供商不断发展，提供安全、可靠且高效的远程支持变得日益复杂。
欢迎参加这场专属客户案例网络研讨会，聚焦 Nubeseg SRL——一家专注于网络安全的 MSP，为多个地区的组织提供托管安全服务、端点保护、云安全和安全远程访问。
在这场实时对话中，Ramiro Hercilla 分享了 Nubeseg 如何用 Splashtop Enterprise 和 Autonomous Endpoint Management (AEM) 替换零散的远程支持工具，从而简化运营、提升可视性、增强安全性，并在不增加人手的情况下扩大支持规模。
在本次会议中，您将了解 Nubeseg 如何：
从被动式 IT 管理转向主动式端点运营
提升了 1,400 多台设备上的远程支持性能和可视性
通过自动化减少手动打补丁和更新任务
实现安全远程办公，并加快问题解决
借助 Service Desk 简化工单和支持工作流程
在不扩大支持团队规模的情况下，拓展到新的城市和市场
实现了更强的安全控制和可满足审计要求的报告
了解 Nubeseg 如何使用 Splashtop 提升运营效率、增强端点安全性，并支持业务增长。