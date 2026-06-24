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客户案例聚焦：Nubeseg 如何借助 Splashtop 扩展安全远程支持和端点安全

日期：2026 年 8 月 26 日 

时间：上午 8 点（PT）/ 上午 11 点（ET）/ 下午 3 点（GMT）  

时长：30 分钟  

说明：随着托管服务提供商不断发展，提供安全、可靠且高效的远程支持变得日益复杂。

欢迎参加这场专属客户案例网络研讨会，聚焦 Nubeseg SRL——一家专注于网络安全的 MSP，为多个地区的组织提供托管安全服务、端点保护、云安全和安全远程访问。

在这场实时对话中，Ramiro Hercilla 分享了 Nubeseg 如何用 Splashtop Enterprise 和 Autonomous Endpoint Management (AEM) 替换零散的远程支持工具，从而简化运营、提升可视性、增强安全性，并在不增加人手的情况下扩大支持规模。

在本次会议中，您将了解 Nubeseg 如何：

  • 从被动式 IT 管理转向主动式端点运营

  • 提升了 1,400 多台设备上的远程支持性能和可视性

  • 通过自动化减少手动打补丁和更新任务

  • 实现安全远程办公，并加快问题解决

  • 借助 Service Desk 简化工单和支持工作流程

  • 在不扩大支持团队规模的情况下，拓展到新的城市和市场

  • 实现了更强的安全控制和可满足审计要求的报告

了解 Nubeseg 如何使用 Splashtop 提升运营效率、增强端点安全性，并支持业务增长。



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