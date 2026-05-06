最好的 HP Anyware（前身为 Teradici CAS）替代品

为什么选择 Splashtop？
高性能
体验使用任意设备（包括 Windows、Mac 和 Linux）远距离处理复杂应用和海量文件所需的高性能。4K 流式传输速度高达 60fps（以及 iMac Pro Retina 5K 流式传输），支持微调 4:4:4 色彩等设置，低延迟。虽然不是神奇，但确实感觉很像。
安全
Splashtop 通过企业级加密和基于权限的访问来保护所有远程连接。我们将努力确保您的工作内容和个人信息的安全，无需担心。
简洁
Splashtop 远程访问解决方案易于设置和使用，无需具备 IT 经验。我们的产品功能强大，对用户十分友好，适用于各种规模企业的个人用户和 IT 团队。
优惠的价格
Splashtop 价格透明，具备各种高质量功能。我们的定价方案可根据需求为个人用户、企业和教育机构提供服务。
比较 Splashtop 与 HP Anyware（前身为 Teradici CAS）
Splashtop Remote Access 性能
Splashtop Enterprise
HP Anyware
高性能：60fps 高帧率，支持 4K 流式传输（以及 iMac Pro Retina 5K 流式传输），延迟低，4:4:4 色彩模式，支持设置微调
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USB 设备重定向和远程麦克风
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Wacom Bridge，适用于远程创意工作流程
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广泛的设备支持
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单点登录
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快速部署和管理
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安全
采用 AES 256 位加密技术，符合行业标准 TLS 1.2 等
采用 AES 256 位加密技术，符合行业标准 TLS 1.2 等
用于加密和传输像素的 PCoIP 技术，AES 256 位加密技术
GPU 卸载
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仅高端方案支持
预定远程访问
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远程访问和支持的统一平台
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通过电话、电子邮件、工单和聊天提供的客户服务
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仅支持工单和电话
为什么 Splashtop 能成为 Parsec 的替代方案？
游戏开发
低延迟、高清图像质量，使您能够随时随地处理项目，无论是在设计角色、编写游戏机制、创作配乐还是调试代码。
后期制作
制作人、剪辑、视效专家和动画设计师都非常喜欢 Splashtop 的高性能、出色的 A/V 同步和内容保护措施，Splashtop 还允许多人安全高效跨团队办公。
广播
体验对工作站和广播设备的高性能、安全远程访问。连接到功能强大的工作站和编辑区，使用任意设备创作高质量内容，随时随地进行直播。
基础架构
轻松完成日常 CAD 任务、室内设计建模和运行模拟，同时支持安全远程访问工作站和 3D 鼠标的 USB 设备重定向。在团队中轻松协作，为客户提供高质量设计。
教育
为学生提供对校内实验室和高性能软件的远程访问权限，确保学生能随时随地使用 Chromebook、iPad 和 PC。
客户满意评论
通过 Splashtop，创作者可以在完成视频剪辑、音视频同步等任务时不断拓宽创造力和协作的界限，同时还能远程访问共享存储空间和其他所需硬件。
Adobe Video 合作伙伴关系负责人
客户满意评论
在后期制作中使用 Wacom 设备的设计师可以远程使用 Splashtop 无缝高效办公，这对于当今的远程友好工作场所来说是一大优势。
Director of Business Alliance and Partnership @ Wacom