TeamViewer Corporate Multi-User 方案与 Splashtop SOS 的对比

Splashtop价格更低，并且具有与TeamViewer相同的主要功能
数千企业成功从 TeamViewer 切换到 Splashtop。Splashtop 是安全可靠的高性能远程访问和远程支持解决方案。
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Splashtop 具备与 TeamViewer 相同的重要功能
全球有超过3000万用户使用Splashtop
从 TeamViewer轻松迁移
了解为什么 Splashtop 能作为 TeamViewer 的替代方案
TeamViewer 多用户计划
起始价格（每年）
CN¥2,793/并发用户
CN¥6,228/并发用户
2个并发用户
CN¥5,586
$2,169.60
3个并发用户
CN¥8,379
$2,984.40
支持iOS和Android
须另付CN¥2,508
比较 Splashtop SOS 与 TeamViewer Single-User Business 方案。
2020年7月，来自TeamViewer美国和欧元货币网站的TeamViewer美元和欧元价格。TeamViewer价格可能因国家/地区而异。
客户满意评论
“我从事 IT 工作已经有20年了，我知道什么是好产品。从 IT 支持的角度来看，这个远程工具简直太好用了。打开软件，就能开始工作。Splashtop 非常好用，而且特别安全可靠。用过 TeamViewer 后，觉得这个软件真的太赞了。但 Splashtop 和 TeamViewer 不同，它并没有试图打造成一款适用于所有人、所有场景的全能软件，而是坚持做好自己。Splashtop 的价格合理，而 TeamViewer 却贵的要命。我非常喜欢 Splashtop，我会把它推荐给同行。”
Stuart Livingstone - NuWave Backup