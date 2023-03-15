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User deciding to go with Splashtop instead of Teamviewer

TeamViewer Corporate Multi-User 方案与 Splashtop SOS 的对比

更好的 TeamViewer 替代产品（适用于 IT 和帮助台）

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Splashtop价格更低，并且具有与TeamViewer相同的主要功能

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  • 全球有超过3000万用户使用Splashtop

  • 从 TeamViewer轻松迁移

了解为什么 Splashtop 能作为 TeamViewer 的替代方案

Splashtop SOS

TeamViewer 多用户计划

起始价格（每年）

CN¥2,793/并发用户

CN¥6,228/并发用户

2个并发用户

CN¥5,586

$2,169.60

3个并发用户

CN¥8,379

$2,984.40

支持iOS和Android

须另付CN¥2,508

比较 Splashtop SOS 与 TeamViewer Single-User Business 方案

2020年7月，来自TeamViewer美国和欧元货币网站的TeamViewer美元和欧元价格。TeamViewer价格可能因国家/地区而异。

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客户满意评论

“我从事 IT 工作已经有20年了，我知道什么是好产品。从 IT 支持的角度来看，这个远程工具简直太好用了。打开软件，就能开始工作。Splashtop 非常好用，而且特别安全可靠。用过 TeamViewer 后，觉得这个软件真的太赞了。但 Splashtop 和 TeamViewer 不同，它并没有试图打造成一款适用于所有人、所有场景的全能软件，而是坚持做好自己。Splashtop 的价格合理，而 TeamViewer 却贵的要命。我非常喜欢 Splashtop，我会把它推荐给同行。”

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为什么 Midwest PROTECH选择Splashtop ，而不是TeamViewer

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