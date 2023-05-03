Splashtop 是最好的 Parsec 替代方案

为什么选择 Splashtop？
高性能
体验在所有设备（包括 Windows、Mac 和 Linux）上远距离处理复杂应用程序和海量文件所需的高性能。 4K 直播速度高达 60fps（还有 iMac Pro Retina 5K 直播），能够微调 4:4:4 色彩等设置，还有低延迟，虽然不是神奇，但确实感觉很像。
安全
Splashtop 通过企业级加密和基于权限的访问来保护每个连接。 我们努力确保您的工作和个人信息的安全，因此您不必担心。
简单
Splashtop 的远程访问解决方案易于设置和使用，无需 IT 经验。 我们设计的产品既强大又便于用户使用，适用于各种规模公司的个人和 IT 团队。
优惠的价格
Splashtop 以无与伦比的透明价格提供优质的高质量功能。 我们的定价计划可根据您的需求为个人用户、企业和教育机构提供服务。
Splashtop vs 团队版 Parsec
小企业管理局表现
Splashtop Enterprise
队伍的秒差距
高性能-高达 60fps 的 4K 流媒体播放（以及 iMac Pro Retina 5K 直播），延迟低，色彩为 4:4:4，并且能够微调设置
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USB 设备重定向
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仅限 Windows 测试版&游戏手柄
麦克风输入
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单点登录
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AES 256 位加密
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AES 128 位加密
广泛的设备支持
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会话录制
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聊天（内部和外部会话）
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用于远程访问和支持的统一平台
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优先技术支持
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谁受益？
游戏开发
低延迟和无可挑剔的图像质量使您能够在世界任何地方处理项目，无论您是在设计角色、编程游戏机制、创作配乐还是调试代码。
后期制作
制作人、编辑、视觉特效专家和动画师都喜欢 Splashtop 的高性能、出色的 A/V 同步和内容保护，它们允许多位艺术家安全高效地跨团队工作。
广播
体验对工作站和广播设备的高性能、安全远程访问。连接到强大的工作站和编辑区，从任何设备创建高质量内容，随时随地进行直播。
架构
轻松完成日常 CAD 任务、对室内设计进行建模和运行模拟，同时享受对工作站的安全远程访问和 3D 鼠标的 USB 设备重定向。 在团队中轻松协作，为客户提供高质量的设计。
教育
为学生提供对校园实验室和高性能软件的远程访问权限，这样他们就可以随时随地在 Chromebook、iPad 和 PC 上工作。
客户满意评论
在后期制作工作流程中使用 Wacom 设备的艺术家能够在离开办公室时使用 Splashtop 无缝高效地工作，这对于当今的远程友好工作场所来说是一大优势。
Director of Business Alliance and Partnership @ Wacom
客户满意评论
现在，创意人员可以在执行视频编辑和音视频同步等任务时突破创造力和协作的界限，同时还可以远程访问共享存储空间和其他所需的硬件（使用 Splashtop）。
Head of Partner Relations, Adobe Video
客户满意评论
在后期制作工作流程中使用 Wacom 设备的艺术家能够在离开办公室时使用 Splashtop 无缝高效地工作，这对于当今的远程友好工作场所来说是一大优势。
Director of Business Alliance and Partnership @ Wacom
客户满意评论
现在，创意人员可以在执行视频编辑和音视频同步等任务时突破创造力和协作的界限，同时还可以远程访问共享存储空间和其他所需的硬件（使用 Splashtop）。
Head of Partner Relations, Adobe Video