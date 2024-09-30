Splashtop 是最好的 Parsec 替代方案

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An IT manager using Splashtop Enterprise on his laptop, the best LogMeIn Resolve alternative.

2026年 Parsec 最佳替代方案：Splashtop

不想再高价订购不符合安全和性能需求的远程访问？

免费试用Splashtop

为什么选择 Splashtop 替代 Parsec？

  • 高性能

    体验使用任意设备（包括 Windows、Mac 和 Linux）远距离处理复杂应用和海量文件所需的高性能。4K 流式传输速度高达 60fps（以及 iMac Pro Retina 5K 流式传输），支持微调 4:4:4 色彩等设置，低延迟。虽然不是神奇，但确实感觉很像。

  • 安全

    Splashtop 通过企业级加密和基于权限的访问来保护所有远程连接。我们将努力确保您的工作内容和个人信息的安全，无需担心。

  • 简洁

    Splashtop 远程访问解决方案易于设置和使用，无需具备 IT 经验。我们的产品功能强大，对用户十分友好，适用于各种规模企业的个人用户和 IT 团队。

  • 优惠的价格

    Splashtop 价格透明，具备各种高质量功能。我们的定价方案可根据需求为个人用户、企业和教育机构提供服务。

利用 Splashtop 最大限度提高远程访问性能

具备高级性能

Remote Access Performance

体验 4:4:4 色彩、高保真音频等

¥80/月

¥950/年

批量许可折扣

  • 4-9名用户立省20%

  • 10名以上用户立省25%


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提高安全性和可管理性

Enterprise

多合一远程访问和支持包括：

  • SSO集成

  • 精细化权限

  • 预定访问

  • 支持团队的技术员许可证


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Splashtop 与 Parsec：哪个是团队的更优选择？



Remote Access Performance

Splashtop Enterprise

Parsec for Teams

高性能：60fps 高帧率，支持 4K 流式传输（以及 iMac Pro Retina 5K 流式传输），延迟低，4:4:4 色彩模式，支持设置微调

USB 设备重定向

仅限 Windows 测试版 & 游戏手柄

远程麦克风

单点登录

AES 256 位加密

AES 128位加密

广泛的设备支持

会话录制

聊天（会话中和会话外）

远程访问和支持的统一平台

优先技术支持


为什么 Splashtop 能成为 Parsec 的替代方案？

  • 游戏开发

    低延迟、高清图像质量，使您能够随时随地处理项目，无论是在设计角色、编写游戏机制、创作配乐还是调试代码。

  • 后期制作

    制作人、剪辑、视效专家和动画设计师都非常喜欢 Splashtop 的高性能、出色的 A/V 同步和内容保护措施，Splashtop 还允许多人安全高效跨团队办公。

  • 广播

    体验对工作站和广播设备的高性能、安全远程访问。连接到功能强大的工作站和编辑区，使用任意设备创作高质量内容，随时随地进行直播。

  • 基础架构

    轻松完成日常 CAD 任务、室内设计建模和运行模拟，同时支持安全远程访问工作站和 3D 鼠标的 USB 设备重定向。在团队中轻松协作，为客户提供高质量设计。

  • 教育

    为学生提供对校内实验室和高性能软件的远程访问权限，确保学生能随时随地使用 Chromebook、iPad 和 PC。

客户满意评论

通过 Splashtop，创作者可以在完成视频剪辑、音视频同步等任务时不断拓宽创造力和协作的界限，同时还能远程访问共享存储空间和其他所需硬件。

Adobe Video 合作伙伴关系负责人

客户满意评论

在后期制作中使用 Wacom 设备的设计师可以远程使用 Splashtop 无缝高效办公，这对于当今的远程友好工作场所来说是一大优势。

Director of Business Alliance and Partnership @ Wacom

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常见问题解答

与 Parsec 相比，Splashtop 的安全性如何？
我可以将 Splashtop 用于远程访问和支持吗？
Splashtop 使用什么加密级别？
Splashtop 是否支持远程麦克风？
Splashtop 适合个人和团队使用吗？
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