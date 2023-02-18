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Technician using Splashtop instead of GoToAssist

“2023年 GoToAssist 最佳替代方案”

了解为什么 Splashtop Enterprise 是远程支持与远程计算机访问的更好选择

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自2010年以来，Splashtop一直为超过20万家企业、MSP/IT和服务台提供远程访问和远程支持解决方案。 融合了最新的设备和cloud 技术，Splashtop ，运行速度更快，成本更低，包括更多的功能，并在您的订阅中包括对iOS和Android 设备的移动设备支持! 通过GoToAssist ，你必须为每个代理每年额外支付240美元，以支持移动设备。

今天就试试Splashtop SOS

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Splashtop SOS 与 GoToAssist 的对比

Splashtop SOS

呼叫中心（GoToAssist

最低

CN¥119/月

CN¥385/月

移动设备支持

免费

每个代理商每年须额外支付 $240

现场会议

无限次会话

无限次会话

无人值守的计算机访问

不限数量，SOS Unlimited 软件包CN¥238/月

10,000台电脑

用户管理

聊天

跨平台文件传输（拖放）

会话录制

2路桌面共享

行动应用程式

多显示器

远程打印

了解有关 Splashtop SOS 的更多信息。

客户满意评论

“你们的系统比我多年来使用的系统 GoToAssist 更好。你们的销售和技术支持人员非常容易沟通。”

George Wells

客户满意评论

“到目前为止，我发现 Splashtop 是支持我的小型企业客户的最佳性价比选择。我已经完全从 GoToAssist 切换到 Splashtop ，主要是在价格上，但最大的好处就是现在可以支持移动设备！”

Mark Bazin - Cristo Rey Network

客户满意评论

“将其用于远程支持访问。比我以前使用的 GoToAssist 好得多。和我用过的其他东西一样好，价格也很让我惊喜。”

Mark Bazin - Cristo Rey Network

客户满意评论

“你们的系统比我多年来使用的系统 GoToAssist 更好。你们的销售和技术支持人员非常容易沟通。”

George Wells

客户满意评论

“到目前为止，我发现 Splashtop 是支持我的小型企业客户的最佳性价比选择。我已经完全从 GoToAssist 切换到 Splashtop ，主要是在价格上，但最大的好处就是现在可以支持移动设备！”

Mark Bazin - Cristo Rey Network

和 MSP、IT 和帮助台的专业人员一起，将 Splashtop 作为 GoToAssist 的替代方案。

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