自2010年以来，Splashtop一直为超过20万家企业、MSP/IT和服务台提供远程访问和远程支持解决方案。 融合了最新的设备和cloud 技术，Splashtop ，运行速度更快，成本更低，包括更多的功能，并在您的订阅中包括对iOS和Android 设备的移动设备支持! 通过GoToAssist ，你必须为每个代理每年额外支付240美元，以支持移动设备。
Splashtop SOS 与 GoToAssist 的对比
Splashtop SOS
呼叫中心（GoToAssist
最低
CN¥119/月
CN¥385/月
移动设备支持
免费
每个代理商每年须额外支付 $240
现场会议
无限次会话
无限次会话
无人值守的计算机访问
不限数量，SOS Unlimited 软件包，CN¥238/月
10,000台电脑
用户管理
聊天
跨平台文件传输（拖放）
会话录制
2路桌面共享
行动应用程式
多显示器
远程打印
了解有关 Splashtop SOS 的更多信息。
客户满意评论
“你们的系统比我多年来使用的系统 GoToAssist 更好。你们的销售和技术支持人员非常容易沟通。”
George Wells
客户满意评论
“到目前为止，我发现 Splashtop 是支持我的小型企业客户的最佳性价比选择。我已经完全从 GoToAssist 切换到 Splashtop ，主要是在价格上，但最大的好处就是现在可以支持移动设备！”
Mark Bazin - Cristo Rey Network
客户满意评论
“将其用于远程支持访问。比我以前使用的 GoToAssist 好得多。和我用过的其他东西一样好，价格也很让我惊喜。”
Mark Bazin - Cristo Rey Network
客户满意评论
“你们的系统比我多年来使用的系统 GoToAssist 更好。你们的销售和技术支持人员非常容易沟通。”
George Wells
客户满意评论
“到目前为止，我发现 Splashtop 是支持我的小型企业客户的最佳性价比选择。我已经完全从 GoToAssist 切换到 Splashtop ，主要是在价格上，但最大的好处就是现在可以支持移动设备！”
Mark Bazin - Cristo Rey Network