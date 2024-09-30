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Technician using Splashtop instead of GoToAssist

2026年 GoToAssist 最佳替代方案

了解为什么 Splashtop Remote Support 是远程支持和访问完美之选

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自2010年以来，Splashtop 一直为超过20万家企业、MSP、IT 和服务台提供远程访问和远程支持解决方案。Splashtop 集成了最新的设备和云技术，运行速度更快，成本更低，具有的功能更多，支持 iOS 和安卓系统的移动设备！而 GoToAssist 则要求每年必须为每个代理额外支付240美元，才能支持移动设备。


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比较 Splashtop Remote Support 与 GoToAssist


Splashtop Remote Support

GoToAssist

最低

¥117/月

¥385/月

移动设备支持

免费

每个代理商每年须额外支付 $240

现场会议

无限次会话

无限次会话

用户管理

聊天

跨平台文件传输（拖放）

会话录制

2路桌面共享

行动应用程式

多显示器

远程打印

了解有关 Splashtop Remote Support 更多信息

客户满意评论

到目前为止，我发现Splashtop是支持我的小型企业客户的最佳性价比产品。我已经完全从GoToAssist切换到Splashtop，主要是在价格上，但是最大的好处是现在可以支持移动设备！

Mark Bazin - Cristo Rey Network

客户满意评论

我用 Splashtop 进行远程支持。比之前用的 GoToAssist 好多了。价格也很优惠。

马克·巴赞 - 克里斯托·雷伊电视台

客户满意评论

Splashtop 系统比我使用多年的 GoToAssist 更好用。销售和技术支持人员也都很好沟通。

乔治·威尔斯

Splashtop 可以用作 GoToAssist 替代方案的四大理由

在挑选远程支持解决方案时，如何找到功能和性能都很出色的高价值解决方案至关重要。为什么 Splashtop 能够从中脱颖而出成为“2023年 GoToAssist 最佳替代方案”？原因如下：

  1. 速度和性能：Splashtop 结合了最新的设备和云技术，能提供更快、更流畅的远程连接体验。用户反馈显示，Splashtop 响应时间更短，屏幕共享会话更流畅，从而成为实时支持的理想之选。

  2. 成本效益：Splashtop 的显著优势之一是其成本效益。与其他解决方案相比，Splashtop 定价更具竞争力，可帮助用户立省费用高达75％。不同规模的企业都能负担得起。虽然 GoToAssist 提供了一系列定价方案，但总成本仍很高，尤其是在添加其他功能或用户的情况下。

  3. 功能集：Splashtop 不仅可以用于远程支持，还具备增强用户体验的综合功能，例如多显示器支持、跨平台拖放文件传输、远程打印等。此外还包括 iOS、Android 等移动设备支持，无需额外购买。虽然 GoToAssist 也提供移动设备支持，但每个代理每年要额外支付240美元，对于需要移动设备支持的企业而言成本效益会降低。

  4. 灵活性和可扩展性：无论是小型企业还是大型企业，Splashtop 都能为您提供灵活的方案，可根据实际需求进行扩展。Splashtop 界面直观且易用，既适合初学者也适合经验丰富的专业人员。

选择正确的远程支持解决方案对于高效运营和客户满意度至关重要。Splashtop 凭借先进的功能、高性价比和积极的用户反馈，从一众远程桌面中脱颖而出，成为“2023年 GoToAssist 最佳替代方案”。无论您想改用其他远程支持方案还是第一次接触远程支持，都可以将 Splashtop 作为首选方案。


和 MSP、IT 和帮助台的专业人员一起，将 Splashtop 作为 GoToAssist 的替代方案。

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