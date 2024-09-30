自2010年以来，Splashtop 一直为超过20万家企业、MSP、IT 和服务台提供远程访问和远程支持解决方案。Splashtop 集成了最新的设备和云技术，运行速度更快，成本更低，具有的功能更多，支持 iOS 和安卓系统的移动设备！而 GoToAssist 则要求每年必须为每个代理额外支付240美元，才能支持移动设备。
比较 Splashtop Remote Support 与 GoToAssist
Splashtop Remote Support
GoToAssist
最低
¥117/月
¥385/月
移动设备支持
免费
每个代理商每年须额外支付 $240
现场会议
无限次会话
无限次会话
用户管理
聊天
跨平台文件传输（拖放）
会话录制
2路桌面共享
行动应用程式
多显示器
远程打印
客户满意评论
到目前为止，我发现Splashtop是支持我的小型企业客户的最佳性价比产品。我已经完全从GoToAssist切换到Splashtop，主要是在价格上，但是最大的好处是现在可以支持移动设备！
Mark Bazin - Cristo Rey Network
客户满意评论
我用 Splashtop 进行远程支持。比之前用的 GoToAssist 好多了。价格也很优惠。
马克·巴赞 - 克里斯托·雷伊电视台
客户满意评论
Splashtop 系统比我使用多年的 GoToAssist 更好用。销售和技术支持人员也都很好沟通。
乔治·威尔斯
Splashtop 可以用作 GoToAssist 替代方案的四大理由
在挑选远程支持解决方案时，如何找到功能和性能都很出色的高价值解决方案至关重要。为什么 Splashtop 能够从中脱颖而出成为“2023年 GoToAssist 最佳替代方案”？原因如下：
速度和性能：Splashtop 结合了最新的设备和云技术，能提供更快、更流畅的远程连接体验。用户反馈显示，Splashtop 响应时间更短，屏幕共享会话更流畅，从而成为实时支持的理想之选。
成本效益：Splashtop 的显著优势之一是其成本效益。与其他解决方案相比，Splashtop 定价更具竞争力，可帮助用户立省费用高达75％。不同规模的企业都能负担得起。虽然 GoToAssist 提供了一系列定价方案，但总成本仍很高，尤其是在添加其他功能或用户的情况下。
功能集：Splashtop 不仅可以用于远程支持，还具备增强用户体验的综合功能，例如多显示器支持、跨平台拖放文件传输、远程打印等。此外还包括 iOS、Android 等移动设备支持，无需额外购买。虽然 GoToAssist 也提供移动设备支持，但每个代理每年要额外支付240美元，对于需要移动设备支持的企业而言成本效益会降低。
灵活性和可扩展性：无论是小型企业还是大型企业，Splashtop 都能为您提供灵活的方案，可根据实际需求进行扩展。Splashtop 界面直观且易用，既适合初学者也适合经验丰富的专业人员。
选择正确的远程支持解决方案对于高效运营和客户满意度至关重要。Splashtop 凭借先进的功能、高性价比和积极的用户反馈，从一众远程桌面中脱颖而出，成为“2023年 GoToAssist 最佳替代方案”。无论您想改用其他远程支持方案还是第一次接触远程支持，都可以将 Splashtop 作为首选方案。