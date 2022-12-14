Splashtop Business Access Pro – TeamViewer 替代

通过以下方式获得快速、简单和安全的远程访问Splashtop
你或你的小团队需要远程桌面访问吗？ 想要一个低成本的解决方案，从任何设备上远程访问你的电脑？ 如果你在家里工作，在旅途中，或需要访问共享计算机，Splashtop Business Access Pro是最有价值的远程访问解决方案，也是TeamViewer 的最佳替代品。
Splashtop Business Access Pro 具备远程访问解决方案所需的主要功能，包括：
- 访问您的 Windows 和 Mac 计算机
- 可从任何 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 设备进行远程控制
- 拖放式文件传输
- 远程打印
- 多显示器支持
- 分享桌面
- 远程唤醒
- 远程重启
- 还有更多！
客户满意评论
没错，Splashtop Business 是我做过的最好的投资，而且越来越物有所值。TeamViewer 每年的费用怎么会低于$500？Splashtop 真是太棒了！！！
Frank Steesnaes - Peak Business Performance
客户满意评论
“ Splashtop 比 TeamViewer 更好。感谢您的公司以优质的产品收取合理的价格！”
Brian Davids
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Frank Steesnaes - Peak Business Performance
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Brian Davids
选择Splashtop的原因
- 适用于家庭和商业用途的全功能远程访问
- 没有会话时间限制
- 灵活轻松的部署
- 丰富的安全功能，包括设备身份验证、两要素身份验证、访问日志/警报和完全加密的管道
- 通过电话+聊天+电子邮件的优先支持（24小时）
- 轻松的订阅管理。您可以轻松更改或取消您的订阅
- 轻松迁移