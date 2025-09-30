虚幻引擎远程桌面--在家工作与Splashtop

以下是通过 Splashtop 远程桌面软件使用虚幻引擎远程办公的方法。享受 4K 流式传输和实时连接。免费试用！
虚幻引擎是视频游戏开发者的最强大的平台之一。 世界上许多最受欢迎的游戏都是用虚幻引擎开发的。
开发人员和设计人员可以使用虚幻引擎创建令人惊奇的东西。但是，当您无法访问办公室工作站以使用虚幻引擎时会发生什么？毕竟，您需要一台功能强大的计算机来充分利用该平台。正如我们大家在新冠肺炎大流行期间所学到的一样，重要的是找到尽可能在家中或旅途中工作的最佳方式。
有许多远程桌面工具和VPN解决方案是为了使你能够访问你的办公室计算机资源以进行远程工作。 但是，对于那些想通过远程桌面连接来控制虚幻引擎的人来说，哪种解决方案是最好的？
答案是Splashtop 。
为什么使用Splashtop来远程访问虚幻引擎？
使用Splashtop，您将以最佳的价格获得高性能和高度安全的远程桌面解决方案。您将可以从任何其他设备以及世界上的任何地方远程控制计算机。使用Splashtop远程访问虚幻引擎可获得以下一些主要好处：
跨平台支持
您将可以从任何其他Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook设备到Windows和Mac计算机的快速远程桌面连接。这意味着您可以使用任何个人设备进行远程操作，仍然能够访问虚幻引擎。
高性能远程连接
没有什么比高延迟会妨碍远程工�作的生产力了。值得庆幸的是，由于Splashtop的高性能远程连接，您将能够远程访问功能强大的工作站，并且感觉就像您正坐在它的前面一样。您将享受低延迟的4K、40帧和iMac Pro Retina 5K的流式传输。
你还可以对Splashtop的设置进行微调，以确保最佳性能。
在家工作的首要特点
Splashtop不仅仅是一个远程访问工具。您将能够使用以下功能来更高效地工作，这些功能包括多监视器支持，拖放文件传输，LAN远程唤醒，会话录制等等。
行业领先的安全保障
您将放心地知道您的计算机和数据是安全的。Splashtop的安全基础架构可确保您的远程连接安全。您还将获得最重要的安全功能，包括双重身份验证，设备验证等。某些Splashtop软件包还包括用于集中式身份验证的单点登录（SSO）。
比VPN更快、更安全
如果你想使用VPN ，请再想想。 VPN是出了名的慢 ，特别是在访问资源密集型应用程序时。 此外，VPN是不安全的，可能使你容易受到威胁。 这就是为什么Splashtop ，而不是VPN 的优越选择。
立即试用 Splashtop 的虚幻引擎远程桌面
Splashtop 针对个人用户、小型团队甚至整个组织提供不同解决方案。查看所有居家办公软件包，立即开始免费试用，亲自体验！无需信用卡或任何担保。