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Splashtop New Features

2018 年 Splashtop 十大新功能

Splashtop Team
阅读时间：4分钟
已更新
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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以下是我们在 2018 年推出的十大最受欢迎的功能。

确保使用最新版本的 Splashtop 应用程序和主播来访问最新功能。

多对多显示器

Splashtop interface showing monitor selection options: 1 - SyncMaster, 2 - Wide viewing angle
Mac 到 Mac 的多显示器远程访问
Mac 到 Mac 的多显示器远程访问

“粘贴”密码到 Windows 登录屏幕

  • Windows 要求输入密码，所以复制并粘贴密码到 Windows 登录屏幕中，以前远程访问计算机时做无法做到这一点。

  • 现在有一个新的菜单选项，称为 Paste Clipboard as Keystrokes（粘贴剪贴板作为击键），实现此功能。

  • 此功能适用于 Remote Access ProRemote Support Plus/Premium

Paste Clipboard as Keystrokes

可配置的警报

  • 设置警报以监视计算机状态，软件安装，内存使用情况等。创建自定义的警报和设置组合；并将它们应用于计算机组。通过Splashtop Web控制台和/或通过电子邮件接收警报。设置状态（已确认，已解决），添加评论以及查看或下载警报历史记录日志。适用于Windows和Mac计算机。

  • 警报类型包括：CPU 使用率、内存使用率、磁盘空间、计算机联机、计算机离线、软件已安装、软件已卸载、Windows 更新策略状态和可用的 Windows 更新

  • Remote Support Premium 中提供了此功能。

Splashtop alert settings interface showing configurations for CPU Utilization and Disk Space alerts
如何在 Splashtop Remote Support Premium 中设置警报
如何在 Splashtop Remote Support Premium 中设置警报

Windows更新管理

  • 保持Windows更新对于安全性至关重要，但并非总是如此，特别是在较旧的系统上。使用Remote Support Premium中的Windows Update管理功能可确保始终保持最新状态。

  • 在计算机名称旁边的齿轮图标菜单下，选择“检查更新”，以查看更新策略的详细信息，查看更新历史记录，检查Windows更新并安排更新安装。您还可以将警报设置为在有可用更新或用户更改Windows Update设置时通知。

  • Remote Support Premium 中提供了此功能。

Splashtop interface showing properties for a Lenovo T530
如何在 Splashtop Remote Support Premium 中设置 Windows 更新
如何在 Splashtop Remote Support Premium 中设置 Windows 更新

远程命令

  • 在后台发送命令到远程 Windows 或 Mac 计算机的命令提示符。只需单击计算机名称旁边的远程命令 “C:\” 图标即可打开远程命令界面窗口。

  • 根据您要连接的计算机运行命令行或终端命令，并保存远程命令历史记录的日志文件。

  • Remote Support Premium 中提供了此功能。

Splashtop interface displaying a command prompt session for a ThinkPad Yoga 260
Splashtop Remote Support Premium 的远程命令提示符功能演示
Splashtop Remote Support Premium 的远程命令提示符功能演示

系统清单

  • 使用“检查清单”来拍摄系统清单信息快照。然后，您可以查看快照，比较快照以及查看快照之间的更改日志以识别更改。

  • 系统清单信息：可让您查看上次启动时间、上次登录用户、操作系统、时区、用户信息等。适用于 Windows 和 Mac

  • 硬件清单信息：显示有关显示器驱动程序、驱动器、制造商、内存、型号、主板、网络和处理器的信息。

  • 软件清单信息：显示软件名称、供应商、安装日期和用户

  • Remote Support Premium 中提供了此功能。

Snapshots from different dates and a comparison of computer details and last boot times between
如何使用 Splashtop Remote Support Premium 的系统清单功能
如何使用 Splashtop Remote Support Premium 的系统清单功能

查看事件日志

  • 通过单击Web控制台中计算机旁边的齿轮图标，然后选择“查看事件日志”，可以快速访问计算机事件日志。

  • 按事件级别，事件类型，日期和事件ID进行过滤。

  • Remote Support Premium 中提供了此功能。

View Event Logs
如何使用 Splashtop Remote Support Premium 的查看事件日志功能
如何使用 Splashtop Remote Support Premium 的查看事件日志功能

两名技术人员可以远程访问一台机器

  • 现在，两名技术人员可以同时远程进入和控制同一台计算机！与另一技术人员一起对客户的计算机进行故障排除。你们两个只需像往常一样从各自的 Splashtop Business 应用连接。

  • 此功能适用于 Remote Access ProRemote Support Plus/Premium

Illustration of three business people, two in front of computer screens and one in front of server racks

在连接到机器之前聊天

  • 是否想与您的用户核对，看看是不是远程进入的好时机？现在您可以！可以随时与在线计算机发起聊天会话，而无需进行远程会话。在 Splashtop Business 应用中的计算机旁边寻找小小的“聊天”。

  • 此功能适用于 Remote Access ProRemote Support Plus/Premium

Out of Session Chat

重新启动并自动重新连接

  • 在远程有人值守的会话期间，您可以重新启动计算机，并在重新启动完成后自动重新连接。重新启动后，您将能够看到计算机的登录屏幕，然后从那里进入。（您可以在正常重新启动或重新启动进入安全模式之间选择。）

  • 此功能适用于 Remote Access Pro、Remote Support Plus/Premium

A remote desktop interface shows a dropdown menu with options: Blank Screen, Lock Keyboard and Mouse, Normal Reboot (selected), Safe-mode Reboot (grayed out), and Paste Clipboard as Keystrokes.

这些只是 2018 年添加的许多新功能中的一部分。

单击此处查看我们对 2019 年所做的计划！

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