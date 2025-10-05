“远程办公新常态”已经结束，但这对未来工作的意义是什么？社会的许多方面因新冠疫情而改变，尤其是我们的工作方式。从办公室疫苗强制接种令到裁员，再到离职热潮，“正常”的办公环境已成为越来越模糊的概念。
但有一点很清楚，许多员工不想放弃远程办公，即使他们觉得重返办公室工作更舒服。据 Morning Consult 称，虽然71%的员工认为重返办公室工作更舒服，但仍有80%左右的员工更喜欢远程办公。因为远程员工认为，远程办公效率更高。在找新工作时，是否支持远程办公已成为应试者决定去留的关键因素之一。
远程环境的生产力
越来越多人选择居家办公，工作效率反而不断提高。据 Morning Brew 称，居家办公每天可为员工节省大约70分钟。大多员工因不需要通勤而可以节省整整一个小时，因不需要洗漱梳妆可以节省10分钟。这省下来的70分钟不仅对员工很宝贵，对公司也很重要。平均而言，员工会将这70分钟中的30分钟用于工作，这样一来每周的工作时间也可以增加2.5小时。
即使这些统计数据给人留下了深刻印象，但许多企业仍然出于各种原因对远程办公持谨慎态度。
我们现在处于用人市场，这意味着想要吸引和留住优秀人才，雇主需要提供对员工有吸引力的选择。但雇主也有需求，比如要确保生产力、有效利用资源、安全性等。
Splashtop 可以同时满足企业和员工的��需求。
影响远程办公环境的三大趋势
今年是我们远程办公数量增加的又一年，有三大趋势正在影响远程办公环境。
1. 安全性比以往任何时候都更重要
SonicWall 报告称，与2020年上半年相比，2021年上半年勒索软件攻击的数量增加了151%。员工在家中使用自己的设备办公，这些设备上没有安装他们在办公室习惯使用的传统防火墙，从而导致远程办公的安全性问题更加紧迫。
您需要的解决方案要能够保护您的网络，无论您的员工是在办公楼还是在咖啡店。
此外，远程办公必须符合 GDPR、CCPA 以及其他行业合规性。同时，请不要因企业规模太小而认为无需担心安全性问题。CCPA 法案实施的第一年，被罚款公司包括宠物收养机构、杂货连锁店、汽车经销商等。
Splashtop 为各类企业提供合规的远程办公解决方案，确保安全功能保持最新，以实时保护数据安全。
2. 混合办公将持续存在
远程办公的设备数量和设备类型呈爆炸式增长。据 Gartner 称，远程工作人员现在平均每人使用4台设备，用于提高工作效率（比如在通话中回复电子邮件，使用笔记本电脑观看网络研讨会的同时在平板电脑上做笔记）。
由于设备数量和类�型的增长，IT 对分布式办公场所的支持越来越复杂。IT 必须能够为员工提供按需帮助，无论员工身在何处，也无论员工使用何种设备。用于远程办公的解决方案需要足够强大且能够支持员工使用的任意设备。
Splashtop 让所有员工都有机会使用自己的设备工作，包括对台式机和移动操作系统的支持。Splashtop 允许员工使用自己的设备，这不仅可以确保员工的幸福感，还可以确保员工的生产力和效率。您不需要强迫员工使用自己不熟悉的设备或操作系统。
3. 工具整合的需求
对于我们大多数人来说，转向远程办公很突然。我们刚听到有关新冠疫情的新闻报道，第二天办公室就在未发任何警告的情况下封锁了。各个企业争先恐后地寻找工具，以首次实现完全或几乎完全的远程办公，其中许多企业被迫采用全无章法的解决方案。即使是为实现偶尔的远程办公而设计的解决方案，如果在公司内部大规模使用，也难以执行。
目前，企业和员工都有时间适应弹性或完全远程的工作环境。通过更清晰地了解需求，公司可以找到更好的工具并与之集成，通过简单易用、用户友好的框架满足所有需求。
Splashtop 不仅对用户友好，而且能为 IT 团队提供简单易用的集中化界面，是非常好用的解决方案。远程连接员工设备操作简单明了，响应时间无延迟，确保所有用户都能有良好的体验。
此外，无论公司规模如何，您都可以随时联系 Splashtop 的专业人员。如果您希望联系真人（而不是通过聊天或发送电子邮件），也非常容易实现。只要您的团队需要帮助，您随时可以联系我们。