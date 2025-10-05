Splashtop 预计在2022年第三季度推出的新功能

远程会话效率、端点管理和服务台支持功能增强
在第三季度发布的 v3.5.2.x 版本中，我们推出了几项新功能，可以确保远程办公和远程支持更加高效。您可以使用最新版本的 Splashtop Business 和 Streamer 应用程序访问您的订购方案适用的新功能。
我们将在今年9月份之前从以下四个方面推出多项重要功能：
1. 提高支持效率和可用性
原生支持 Apple Silicon 芯片
Splashtop 产品将提供对 Apple Silicon（M1、M2）和英特尔芯片的原生支持。新的通用二进制文件将支持 MacOS 10.10+。
音频质量提升
Splashtop 远程会话将支持更高的音频比特率和音频保真度。用户将能够控制音频比特率高低，并可在会话期间使用会话工具栏将音频静音，非常便捷。即将发布更多信息。
Splashtop Connector
Splashtop Enterprise 的用户如果已安装可通过 RDP 访问服务器的 Connector 插件，即可利用 Connector 将文件从其 Mac 计算机传输到 Windows 服务器，还可在 RDP 会话中支持多个显示器，就像在普通 Splashtop 会话中一样。
2. 提高端点管理效率
此类功能适用于使用 Splashtop Enterprise 和 Splashtop Remote Support 的技术员，可在管理网页控制台找到。可在管理网页控制台找到。
一对多文件传输
通过一对多操作，技术员能将文件（最大1GB）一次性传输到多台 Windows 或 Mac 计算机。
安卓设备清单
用户将能够查看安卓设备的系统、软件和�硬件清单。
新增库存控制面板
新增库存控制面板将可用于查看计算机库存数据。用户可以搜索具体属性，通过其 Windows 和 Mac 计算机上的不同计算机群组进行筛选。和以前一样，用户仍然可以下载库存报告。库存功能的性能已被优化，能够处理更多端点。
3. 提高服务台支持效率
此类功能适用于使用 Splashtop Enterprise 的技术员。
使用6位 PIN 码以提供按需支持
技术员现可创建6位 PIN 码，然后将其发送给最终用户，以替代当前的支持 URL 链接。最终用户需要在移动端 SOS 应用程序中输入 PIN 码，以在技术员队列中发起支持请求。
最终用户也可以在 Splashtop 网页（www.help123.app）中输入6位 PIN 码，系统将自动下载移动端 SOS 应用程序并在支持队列中发起请求。6位 PIN 码方法当前仅适用于移动设备的远程访问，我们即将推出桌面支持适用版本。
为移动设备提供服务台支持
技术员现可使用6位 PIN 码从服务台控制台远程访问 iOS 和安卓移动设备。
在支持会话中添加注释
技术员现可在服务台支持会话中添加注释。可有效记录重要信息，让同一支持会话中的多名技术员能够轻松交流。可精细化管理注释的编辑权限。
会话状态实时更新
在支持队列中，会话状态、计算机关联、技术员分配等会话属性将自动实时更新。技术员可在更新完成后立即查看更新状态。
与 Freshservice PSA 集成
技术员可以从其 Freshservice 工单中启动服务台支持会话。
将聊天记录上传到工单系统
服务台支持会话结束后，聊天记录将与会话和文件传输日志一同上传到工单注释中。此功能目前适用于 Splashtop Remote Support 产品。
4. 提高团队和用户管理效率
新增用户权限报告
团队所有者和管理员现可导出团队中用户访问权限 .CSV 文件，轻松跟踪用户权限。此功能目前不适用于 Splashtop Remote Access 和旧版产品。
从网页控制台管理 Streamer 设置
团队所有者和管理者能从网页控制台配置某些 Streamer 和会话设置，包括黑屏、锁屏、锁定键盘+鼠标等。还可以在网页控制台中创建偏好设置策略，选择默认设置，并将指定计算机与该策略相关联。即将发布更多信息。
我们将继续根据客户的宝贵意见推出更多重要功能。如有任何问题，请联系我们，我们将非常乐意为您提供帮助！