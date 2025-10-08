Splashtop 新功能 - 2020年1月

从上个月开始，一直持续到2020年1月，我们将推出Splashtop business 应用程序3.3.6.0版本和Web控制台新功能更新。应用通知中的Streamer新版本和Splashtop应用新版本通常会在数周内推出。如果您想更快地更新，可以随时通过产品中的“检查更新”手动进行，或者从我们的Splashtop下载页面获取最新的应用程序。
以下是增加的一些新功能。
更新的Streamer
Windows和Mac Streamer已更新，具有最新的安全性改进和对最新功能的支持。
改进了对MacOS Catalina的支持。在2020年1月9日发布的更新的Mac Streamer中，我们将继续改善MacOS Catalina上的体验。
Splashtop Business应用程序更新
在更新的3.3.6.0应用程序（Windows 和Mac）中，根据用户反馈，你会发现更大的复制/粘贴缓冲区大小（从16KB增加到256KB），因此你可以在系统之间复制和粘贴更多的文本。 计算机音符缓冲区的大小也得到了增加。
还有一个新的诊断工具，通过评估服务器连接性、连接类型、本地计算机网络设置（Wi-Fi、防火墙、代理）和远程计算机网络设置，可以方便地排除故障。 它可以在选项、高级、启用诊断工具下打开。 然后，你会在Splashtop应用程序中的计算机列表中的每台计算机旁边的图标集中看到一个诊断工具图标。 更多信息请参见这篇 诊断工具指南 文章。
用于iOS的Splashtop商业应用程序已更新到3.3.4.0版本，现在你可以看到远程计算机上的登录用户。 你也可以保存一个远程计算机的安全代码。 而信息对话框包括新的信息��，包括计算机操作系统版本和用户/最后一次会话的时间。
一对多
Remote Support 新增一对多功能允许通过同时执行或安排对多个端点的任务来简化端点管理。包括软件安装、远程命令、脚本执行、系统重启和 Windows 更新。适用于 Windows 和 Mac。
1对多的功能包括行动和时间表。
1对多行动 - 这些是你定义和设置的行动，如安装打印机驱动程序或软件更新，运行脚本清理缓存，重新启动或安装Windows 更新。
1对多的时间表 - 当你创建一个1对多的行动时，你可以选择按需运行该行动或安排该行动的未来运行。 如果你想在非工作时间或周末在一组计算机上运行一些任务，而这些任务不会影响到最终用户的工作，那么调度就会很有用。
当你创建一个新的行动时，你会看到有几个选择。
一对多功能可以对 Remote Support 现有操作进行扩展，以在多个端点上同时执行操作，无需单个执行。
系统重新启动
Windows更新
远程命令 - CMD或PowerShell
1对多还增加了新的功能，使你能够同时部署和安装/卸载/更新软件安装，运行可执行文件，以及运行批处理文件的多个端点。
批量/可执行文件 - .bat。 .cmd 或.exe
外壳脚本 (Mac)
脚本/可执行文件（Mac） - .pkg或.sh
MSI文件
请参阅此支持文章，了解有关如何在 Remote Support 中设置一对多操作的更多详细信息。
导出系统/硬件和软件库存清单（在 Remote Support 中）
Remote Support 用户现在可以导出/下载系统清单和软件清单的 CSV 文件版本。
该功能在 "管理"|"所有计算机 "下可用。 滚动到计算机列表的底部，你会看到一个 "导出 "链接。 点击该链接会弹出一个对话框，询问你想导出的内容。
计算机列表
系统/硬件库存
计算机软件库存
下面是一个系统硬件库存报告的例子。 如果你想做一些事情，比如看看你有多少台电脑还在使用旧的操作系统版本，你可以从列表中轻松识别这些电脑。 如果你精通电子表格，你可以使用一个透视表来获得按操作系统划分的计算机数量。
关于识别运行Windows 7和Windows Server 2008的计算机的使用情况，请参阅这篇文章，因为Microsoft 在2020年1月结束对这些Windows 版本的支持。