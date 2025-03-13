Splashtop Business Access – 您需要了解的一切

Splashtop Business Access 现在是 Splashtop Remote Access
如果你在寻找 Splashtop Business Access，你应该知道它现在是 Splashtop Remote Access。虽然名字变了，但强大的远程访问功能依然存在，现在有更多的灵活性和自定义选项。
Splashtop Remote Access 专为需要快速、安全、可靠地从任何地方访问其计算机的专业人士、小团队和企业而设计。使用 Splashtop Remote Access，您仍然可以获得使 Splashtop Business Access 如此受欢迎的高质量体验。
Splashtop Remote Access 的好处
快速、高性能的远程访问，低延迟
使用 AES-256 加密和设备身份验证的安全连接
多设备兼容性——适用于 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook
生产力功能，如文件传输、远程打印和多显示器支持
灵活的计划，让您可以选择最适合您需求的方案
Splashtop Remote Access（前身为 Splashtop Business Access）计划
Splashtop 提供一系列远程访问计划，满足从个人用户到大型企业的各种需求。
Solo
适合需要远程访问其计算机的个人用户。功能包括：
从任意设备进行无人值守访问
简易设定
文件传输（包括拖放）
远程打印
Pro
适合寻求增强生产力功能的个人和小团队。包括所有 Solo 功能，以及：
多显示器支持
用户角色和访问管理
聊天和会话录制
两个用户访问一台计算机
性能
适合需要高性能远程工作能力的用户。包括所有 Pro 功能，以及：
4:4:4 色彩精度
高达 240 帧每秒 (FPS) 的能力
高保真音频
远程触控笔和 Wacom 桥接
USB Passthrough 等
Enterprise
适合需要高级安全性、可管理性和访问控制的组织。包括所有 Performance 功能，以及：
单点登录（SSO）集成
精细访问控制、计划访问和 SIEM 日志记录
安卓/IoT设备的无人值守访问
API、IP 白名单、云录制、连接器等
了解更多关于 Splashtop Remote Access 的信息
Splashtop Business App
Splashtop Business App 是配套软件，允许你使用 Splashtop Remote Access 安全地远程访问你的计算机。无论你是个人专业人士还是团队的一员，该应用程序都提供无缝的远程桌面体验，具有高性能、强安全性和直观的界面。
该应用程序适用于 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook，因此你可以从任何设备进行连接。
开始使用 Splashtop Remote Access
Splashtop Business Access 可能有了新名字，但体验比以往更好，具有更大的灵活性、增强的安全性和改进的性能。无论您是个人还是企业，都有适合您需求的 Splashtop Remote Access 计划。
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