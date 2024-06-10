使用 Splashtop REST API 简化远程管理

Splashtop 的 REST API 为提高生产力和简化集成提供了无缝途径，使用户能够自动执行任务、定制工作流程并毫不费力地与现有系统集成。
通过与客户的合作，我们深入了解了他们的需求和痛点，尤其是在有利于实现自动化的领域。 在本文中，我们将探讨客户目前利用这些 API 的一些主要方式，使 IT 专业人员能够有效优化其远程访问基础架构。
用户入职和离职自动化
一个常见的用例是在 Splashtop 和身份管理系统之间同步用户数据。 利用 Splashtop 的应用程序接口，企业可以在使用其他工具的同时实现用户入职自动化，确保无缝提供账户。
同样，当用户在身份管理系统中停用时，Splashtop 的应用程序接口可自动终止用户，将用户从其计算机中解除分配，并禁用其账户。 这种自动化可节省时间，并确保跨组织不同平台管理用户访问的准确性和安全性。
DesignAir 使用 Splashtop Enterprise 和 API 提供用户对其基于云的 CAD/BIM 解决方案的访问权限，并提供对各种创意应用程序的访问权限。
跟踪用户登录活动
Splashtop 的 API 可提供对用户状态和登录信息的访问，使 IT 管理员能够跟踪登录活动并评估用户对 Splashtop 内远程访问活动的参与情况。
通过检索用户列表及其�登录或使用历史，企业可以深入了解用户活动模式，从而帮助他们优化许可证分配和资源利用。 这种细致入微的洞察力使 IT 团队能够识别趋势、解决潜在问题并做出明智决策，从而提高远程访问基础设施的整体效率。
计算机删除自动化
从 Splashtop 中删除计算机是一个手动过程，可能会出现重复操作，尤其是在管理大量设备时。 Splashtop 的应用程序接口（API）可自动删除退役或报废的设备，减少人工操作，并确保最新的计算机库存，从而应对这一挑战。
IT 管理员可以根据预定义的标准（如上次在线时间戳或设备状态）安排自动删除任务，从而保持计算机库存的整洁有序，最大限度地减少杂乱，简化管理流程。
此外，克隆或镜像预装 Splashtop Streamer 的计算机可能会导致计算机列表中出现重复条目和冲突。 为了解决这个问题，管理员可以利用 Splashtop 的 API 来识别并删除 Splashtop 团队中的重复计算机，从而减少冗余的流媒体实例。
重命名计算机流名称
将计算机部署到 Splashtop 时，企业可能需要更多自定义命名约定，而不是使用设备的主机名或预定义命名规则。 例如，一位客户创建了一个脚本，通过读取计算机和所需名称的 CSV 文件，通过 API 自动重命名。 这种方法大大提高了大规模部署的效率，并确保了整个设备库存的命名约定的一致性。
自动导出日志，与第三方分析工具配合使用
企业利用 Splashtop 的 API 自动执行日志导出流程，并与 PowerBi 等分析工具无缝集成。 这使企业能够对远程会话日志、文件传输日志、聊天记录、警报等进行��全面分析，有效优化其远程访问基础设施。
通过自动导出日志数据并将其与第三方分析平台集成，企业可以深入了解用户行为、性能指标和安全事件，从而做出数据驱动型决策并提高整体运营效率。
将计算机库存与资产管理系统同步
利用 Splashtop 的应用程序接口，企业可将计算机库存数据无缝集成到资产管理系统中，确保整个企业的设备信息的一致性和准确性。
这种集成不仅简化了资产管理流程，还有助于通过库存分析识别和删除不需要的软件。 此外，它还允许用户通过自己喜欢的工具查看计算机库存数据，从而以更统一、单一的视角查看组织的 IT 基础设施。
从第三方应用程序启动远程会话
除了与 ServiceNow、Freshservice 和 Zendesk 等流行工具的预建集成外，企业还可以为专有工具建立自定义集成，使技术人员能够直接从控制台启动远程会话。
通过利用 Splashtop 的 API 将远程会话功能集成到第三方应用程序中，企业可以简化支持工作流程、改善用户体验并提高工作效率。 这种灵活性使企业能够根据自己的具体需求定制远程访问解决方案，并将其无缝集成到现有的 IT 环境中。
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