利用 Splashtop 和 Designair 革新基于cloud 的 CAD/BIM

Splashtop 实现了对统一物理和虚拟环境的高性能远程访问，从而改变了混合工作空间的面貌。 在本博客中，我们将探讨 Designair 如何利用 Splashtop 使其用户能够访问其创新软件cloud ，在克服现有 VDI/DaaS 解决方案的挑战的同时，适应当今的环境并保持竞争力。
Designair 的愿景是为建筑、工程和设计专业人员构建软件cloud
Designair是一家创新型欧洲初创企业，为建筑、工程和设计 (AED) 专业人员提供软件cloud ，使他们能够在任何地点无缝使用专业 3D/ 计算机辅助设计 (CAD) 和建筑信息建模 (BIM) 应用程序。 他们的软件cloud 包括一个 "应用程序商店 "式的平台，用户可以在该平台上轻松配置、访问和运行这些复杂的应用程序cloud 。
与传统工作站相比，这提供了更大的移动性和位置灵活性。 从财务角度来看，在cloud 上为 AED 公司配置和运行 3D CAD 和 BIM 应用程序的成本大大低于购买专用内部工作站的成本（通常每台机器需要数千美元）。
Designair 的解决方案克服了现有解决方案对 CAD/BIM 软件用户的许多关键限制：
物理工作站的限制：专用 CAD/CAM 和 BIM 工作站的成本高达数千美元，并将用户束缚在单一的专用机器和物理位置上。 这严重限制了项目数据/协作的流动性和可访问性。 Designair 的解决方案使现有的 3D CAD 和 BIM 应用程序可以在任何地方的任何设备上使用，从而为用户带来灵活性。
桌面软件的自动配置： AutoCAD、SolidWorks、Revit 等三维设计平台与专用硬件驱动程序/GPU 之间存在复杂的相互依存和集成关系，因此向 SaaS 升级极为困难。 通过为cloud 对此类应用程序进行容器化和优化，Designair 为供应商消除了过渡的复杂性。
供应商软件许可： 领先的 ISV（如 Autodesk）已转而采用命名用户订阅模式。 允许最终用户在cloud 中运行 AutoCAD 等软件，为命名用户许可证的价值提供了强有力的论据，并极大地促进了对订阅许可证模式的接受。 Designair 通过软件cloud ，为不同 CAD 供应商提供了具有吸引力的应用部署选项，消除了采用障碍。
性能问题：图形/可视化繁重的 3D CAD 应用程序挑战硬件极限。 标准虚拟化解决方案缺乏专门的 GPU 访问或多编码器视频流，导致体验迟缓和滞后。 Designair 利用cloud 的强大功能，将高级可视化工作负载与高性能访问技术相结合，缩小了性能差距，提供流畅、身临其境的体验。
简化访问：流行的专业 3D 设计平台的高度利基附件/附加组件的可发现性和可访问性为主流用户的采用带来了挑战。
Designair 的平台提供量身定制的自助服务应用程序商店，简化了对定制三维设计环境的访问。
Designair 寻找安全、高性能的 VDI 远程访问解决方案
随着 Designair 开始通过其创新软件cloud 彻底改变 AED 软件的交付方式，他们在为用户确定正确的远程访问技术以访问虚拟桌面方面遇到了巨大的挑战。
Designair 知道，客户�不会接受延迟、糟糕的用户体验、缺乏定制能力或不适当的安全标准。 如果你是一名工程师，正在为复杂的机械设计建模，那么 "笨拙 "的体验会让你感到非常沮丧。
在对各种远程访问软件进行评估后，Designair 选择 Splashtop 作为实现 VDI 远程访问的解决方案。 Splashtop 不仅解决了他们的燃眉之急，还提供了克服 VPN/RDP 和其他远程访问解决方案局限性的解决方案：
优化性能： Splashtop 的高性能功能实现了 Designair 所追求的最佳平衡。 它可从任何设备、任何地方进行高性能访问，专为图形密集型 3D/CAD 应用程序量身定制，可满足设计专业人员的需求，同时确保流畅、无延迟和反应灵敏的用户体验。
灵活的自定义环境创建： Splashtop 的应用程序接口（API）和集成功能使 Designair 能够轻松构建一个自助服务软件cloud ，其中包含丰富的各种利基 ISV 和第三方应用程序目录。 这使得 Designair 能够专注于开发用户友好型商店，以实现无缝的应用程序发现和启动。
直观的用户体验： 通过 Splashtop，Designair 实现了在cloud 中配置和访问创意应用程序的无缝和用户友好体验。 这有助于 Designair 的客户在几秒钟内开始使用，无需入职培训或培训。
强大的安全性： Splashtop 先进的安全功能（如端到端加密、细粒度访问控制和现代身份验证灵活性）确保了敏感数据在传输和静止时的安全。 这为 Designair 的客户提供了一个安全的云环境，同时受益于性能和安全性的提升。
客户支持： Designair 发现 Splashtop 的支持团队反应迅速、知识渊博、积极主动，确保了顺利集成和持续协助。 这种积极的体验进一步增强了 Designair 对 Splashtop �的信心，将其视为彻底改变其虚拟创意工作空间的理想解决方案。
Designair 的联合创始人兼增长主管 Don Rekko 补充说："在对市场上的其他供应商进行评估后，Splashtop 显然是我们的赢家。我们对服务质量、支持和客户体验都非常满意。Splashtop 在我们公司的发展历程中发挥了不可估量的作用。我们只能推荐每一位 CAD/BIM 软件用户进行 免费试用 ，亲自体验一下。
结论
在现代建筑、工程和设计的动态环境中，远程访问解决方案的选择对软件云的效率和安全性起着至关重要的作用。 Designair 采用 Splashtop 展示了远程访问技术的战略选择如何克服传统流协议（RDP 和 VDI/DaaS 供应商提供的流协议）的局限性，使企业在数字时代蓬勃发展。 随着企业不断应对员工分散带来的挑战，Splashtop 等解决方案重新定义了远程访问的可能性，为创新者和最终用户提供了变革性的体验。