学校如何通过重复使用老旧计算机打造远程实验室

不要回收老旧实验室计算机！将其进行适当改造，帮助学生随时随地远程访问计算机、应用程序和数据。Splashtop 即可满足您的需求！
过去一年里，各地院校坚持通过远程实验室改善学生的学习体验，希望更大限度地发挥学生潜力。通过提供远程访问实验室计算机的机会，让学生随时使用已有的任何设备，在宿舍或家中继续完成实验室任务。
远程实验室对学生和学校都是巨大的成功，所以疫情期间实施远程实验室的学校在学生重返校园后依然坚持这一举措。
不过，学校要如何为学生提供充足的实验室计算机以供面对面和远程使用？
应对方法之一是，重复使用通常会捐赠或回收的老旧实验室计算机！与其处理掉这些计算机，不如将其改造然后用于学生远程访问。改造时，您只需将 Splashtop 等远程访问解决方案部署到这些计算机上，非常简单！
将老旧计算机用于远程实验室的好处是，您不必为这些计算机设置工作站和显示器。相反，您可以把这些计算机堆放在某个房间或壁橱中的闲置角落。
通过将老旧计算机用于远程实验室，同时尽量减少这些计算机的所占空间，您可以为学生创造更大价值，而且可以节省开支。
美国韦恩州立大学（Wayne State University）行为艺术学院（CFPCA）就采取了这一做法，如下图所示。
CFPCA 应用技术分析师 Chris Gilbert 说：“我们学院有个虚拟开放实验室，学生可以随时远程访问。学院大约有50个免费工作站，都是虚拟开放实验室。这些工作站会永远保留。”查看韦恩州立大学 CFPCA 学院如何充分利用 Splashtop，确保学生可以远程访问实验室计算机。
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计算机实验室是学生的重要资源，可以为学生提供教育所需的硬件和软件工具。通过启用远程实验室，您可以确保学生能够随时随地从任何设备访问实验室计算机。
对学校和教育组织而言，Splashtop 远程实验室是更好的解决方案，点击了解原因。Splashtop 快速高效、安全可靠，而且易于设置和管理。更多信息请联系我们。
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