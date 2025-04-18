Network Monitoring: Key Metrics, Benefits & Features

快速提问：你的网络怎么样？通常，人们不会在意他们的公司网络，直到出现问题，而那时已经在浪费时间、金钱和生产力。然而，通过网络监控，组织可以主动监视网络问题或可疑活动，帮助保持高生产力和强大安全性。
网络监控是确保网络操作可靠、安全和高效的关键工具，尤其是在当今互联的商业环境中。但什么是网络监控，它为何如此重要，又是如何运作的呢？让我们来探讨一下……
什么是网络监控？
网络监控是观察组织的计算机网络、评估和优化性能以及报告出现的任何问题的过程。这些问题可能是从连接速度慢到持续崩溃，因为任何中断都值得调查和修复。
最常见的网络监控形式是通过网络监控工具，这些工具会不断扫描网络，并在出现问题时通知管理员。许多网络监控解决方案还可以主动解决潜在问题，防止故障发生。
为什么网络监控对网络性能和安全至关重要？
网络监控对于确保网络的可靠性、安全性和性能至关重要。任何网络中断都可能显著降低生产力，因此在问题导致中断之前检测和缓解潜在问题有助于提高业务连续性。
想象一下，你在IT部门工作，你的服务器已经被推到极限。它开始变慢，因为用户需要更多资源，而你的网络却无法跟上。没有网络监控，你不会意识到有问题，直到为时已晚——服务器崩溃，所有连接的人都丢失了他们的工作，给公司造成了数小时的生产力损失。然而，通过网络监控，你可以快速识别问题，并在任何崩溃发生之前采取措施缓解。
同样，如果网络上的设备感染了恶意软件，你会希望在它访问敏感文件或程序之前知道。网络监控软件可以发现恶意软件，并在任何有价值的东西丢失之前提醒你。
网络监控的类型有哪些？
网络监控不是一个单一的整体。有几种不同类型的网络监控，每种都专注于企业网络的不同方面。这些包括：
网络性能监控：跟踪和监控延迟、流量、带宽和其他影响网络性能的元素，以减少停机时间并解决问题。
故障监控：识别计算机网络中的故障以减少停机时间并保持网络顺畅运行。
日志监控：分析来自网络资源（如服务器和应用程序）的日志，以获取活动和事件的见解。
配置监控：监控网络配置，包括网络中使用的软件，以监测不一致和漏洞。
可用性监控：监控IT基础设施以防止潜在的中断和计划外停机。
访问管理监控：监控用户访问，以防止潜在入侵者试图连接到网络资源。
应用程序和服务监控：监控用于维护网络完整性的设备，以确保其正常工作。
网络监控如何运作？
网络监控是一个旨在实时收集和分析网络数据的过程。通常，网络监控遵循以下步骤：
识别设备：第一步是确定应监控哪些设备和网络，以及需要关注的性能指标。
收集数据：使用网络监控工具，如简单网络管理协议（SNMP）和互联网控制消��息协议（ICMP），收集数据，包括需要跟踪的网络指标。
监控：一个集中的监控系统让管理员可以跟踪性能指标，并为潜在问题提供通知。
故障排除：如果网络监控系统识别出问题，它会通知管理员，以便他们在问题出现之前解决问题。
常见的网络设备监控
第一步提出了一个重要问题：你应该监控哪些设备？每个网络都有各种各样的设备和端点，所以了解哪些设备优先级较高是有帮助的。
关键的监控组件包括：
路由器
交换机
防火墙
负载均衡器
无线接入点
服务器
网络接口卡
监控这些可以让你识别潜在问题并在它们发生之前防止中断，从而确保网络性能、安全性和正常运行时间的最佳状态。
网络监控中的关键指标和协议
跟踪指标是网络监控的重要部分，但知道要跟踪哪些指标以及为什么也很重要。确定关键指标将有助于确保您获得准确的网络性能洞察，并能在出现异常时发现它们。
网络监控指标
考虑到这一点，您需要监控哪些网络指标？网络监控的关键指标包括：
带宽利用率：在给定时间内网络上传输了多少数据？如果数据使用超过带宽阈值，网络将开始受损。
正常运行时间和可用性：网络是否经常出现意外中断？有限的网络可用性会使员工难以高效工作，因为他们要应对频繁的断线。
吞吐量： 有多少数据包通过网络，又有多少需要重新传输？低吞吐量率表明网络连接性差，可能会显著减慢工作速度。
延迟：传输数据时是否有延迟？高延迟会减缓业务操作，干扰通信，甚至导致应用程序崩溃。
抖动：数据包在网络上传输需要多长时间？抖动是传输时间的变化，因为较小的数据包可能会遇到不同的问题影响其传输，减少抖动有助于实现平稳的数据传输和通信。
数据包丢失：数据包在传输过程中是否丢失或损坏？有缺陷的软件和拥挤的网络可能导致数据包丢失，数据在传输过程中受损，这对效率、通信和客户满意度有害。
跟踪这些指标有助于提供有关网络健康和性能的宝贵见解。如果任何一个开始波动或表现不佳，那就是出了问题的信号，必须在造成太大损害之前解决。
网络监控协议
当然，这些指标不会自行监控。幸运的是，有一些关键协议用于监控指标。这些可以帮助你跟踪和收集数据，以便监控网络设备和性能。
这些协议包括：
简单网络管理协议 (SNMP)：一种用于管理和监控连接到IP网络的设备的互联网标准协议。
互联网控制消息协议（ICMP）：一种用于报告错误和管理查询的互联网协议套件，通常由路由器等网络设备用于发送错误消息和操作信息。
NetFlow：一种从启用的路由器和交换机接口收集IP流量统计数据的协议。
Windows Management Instrumentation (WMI): 一个子系统，IT 管理员可以用来管理 Windows 操作系统上的数据和操作，包括自动化管理任务和为操作系统及产品提供数据管理。
这些协议中的每一个都对监控网络和设备有用，因为它们收集有关性能、错误和流量的数据，以提供有价值的见解。
网络性能监控的主要好处
考虑到所有不同的设备、指标和协议，人们可能会想知道网络监控是否值得付出努力。这些好处真的值得吗？
答案是一个明确的“是”。网络性能监控提供了许多好处，可以带来更好的整体性能和成本节约，因为它可以提高工作效率，减少停机时间，并保持业务顺利进行。
好处包括：
最小化停机时间：网络监控帮助IT团队识别可能导致网络崩溃的潜在中断和问题。这将停机时间降到最低，并确保业务连续性不受干扰。
提高的安全性：网络监控还帮助组织确保其网络安全。网络监控工具可以识别潜在威胁和可疑活动，帮助网络安全团队发现不良行为者并保护网络。
增强的网络效率：监控网络使IT团队能够发现和解决导致减速和崩溃的问题。这有助于创建一个更高效的网络环境，使员工能够无缝工作、协作，并访问所需的所有工具和信息而不受干扰。
在网络监控工具中寻找什么？
并非所有网络监控工具都提供相同的功能和用途，特别是考虑到各种类型的监控。考虑到这一点，你应该在网络监控工具中寻找什么？
考虑你的业务需求是有帮助的——你需要跟踪哪些特定指标以及需要注意哪些威胁？当然，虽然组织会有不同的业务需求，但有些功能是普遍有用的。这些功能将帮助组织有效管理其网络性能：
实时警报对于让IT团队知道何时需要解决问题至关重要。它们使团队能够主动而非被动地解决问题，在问题导致中断或攻击发生之前解决它们。
可扩展性对成长中的企业很重要。可扩展的网络监控解决方案将允许公司根据需要添加和删除用户，而无需费力。
易用性不容忽视。无论网络监控工具多么强大，如果太复杂而无法使用，它就不会有帮助。最有效的解决方案是那些以易用性为设计理念的，这样IT团队可以快速高效地监控网络并解决问题。
全面报告是任何网络监控解决方案的重要组成部分，因为它提供了详细的、可操作的网络环境洞察，使IT团队能够高效地解决问题、阻止威胁并确保正常运行时间。
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