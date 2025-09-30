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Female IT testing Splashtops Mirroring360 on an ipad PRO

Mirroring360 允许你以无线方式将你的iOS屏幕（iPad、iPhone、iPod）镜像到电脑上，不需要电缆或 电视。Apple

Splashtop Team
阅读时间：1分钟
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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亲爱的 Splashtop 用户，

现在，一个令人兴奋的新 Splashtop 产品来了！Mirroring360 允许您将 iOS 屏幕（iPad、iPhone、iPod）无线镜像到计算机，无需电缆或 Apple TV。只需在您的计算机上安装 Mirroring360，然后从 iPad 的 AirPlay 菜单中选择它并开始共享！当您的计算机连接到投影仪或互动白板时，现在每个人都可以看到您的工作和应用程序。或者将 Mirroring360 与 Splashtop Classroom 结合使用，您可以将 iOS 屏幕重定向到会议室内或通过互联网的任何设备，带有注释的脚本和任务！

立即免费试用

前往网站 https://www.mirroring360.com，立即开始7天免费试用

要去亚特兰大参加知名教育会议 ISTE 2014国际教育技术学会）？

来看看Mirroring360 和 Splashtop Classroom在这些摊位上。

AT&T - 3348号展位 - 参加Splashtop 会议，周日12:30 - 1:30听取Thomas Deng,Splashtop 联合创始人的发言。

HoverCam--1854号展位--请看Splashtop ，世界上第一台超高速USB 3.0文档相机SOLO 8的运行情况!

再次感谢大家的支持
-Splashtop 团队

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