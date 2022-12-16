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Mirroring360 允许你以无线方式将你的iOS屏幕（iPad、iPhone、iPod）镜像到电脑上，不需要电缆或 电视。Apple

作者：Splashtop Team
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亲爱的Splashtop 用户,现在，一个令人兴奋的新产品Splashtop 。 Mirroring360 允许你以无线方式将你的iOS屏幕（iPad、iPhone、iPod）镜像到电脑上，不需要电缆或 电视。Apple 只需在电脑上安装Mirroring360 ，然后从iPad上的AirPlay菜单中选择它，就可以开始分享了! 将你的电脑连接到投影仪或交互式白板上，现在每个人都可以看到你的工作和应用程序。 或将Mirroring360 与 Splashtop Classroom，你可以将iOS屏幕重定向到会议室内或互联网上的任何设备上，1对多的注释!

立即免费试用

今天就开始您的免费7天试用 https://www.mirroring360.com

要去参加在亚特兰大举行的领先教育会议ISTE 2014(国际教育技术协会)？

来看看Mirroring360 和 Splashtop Classroom在这些摊位上。

AT&T - 3348号展位 - 参加Splashtop 会议，周日12:30 - 1:30听取Thomas Deng,Splashtop 联合创始人的发言。

HoverCam--1854号展位--请看Splashtop ，世界上第一台超高速USB 3.0文档相机SOLO 8的运行情况!

再次感谢您的支持,-Splashtop 团队

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