Mirroring360 允许你以无线方式将你的iOS屏幕（iPad、iPhone、iPod）镜像到电脑上，不需要电缆或 电视。Apple

亲爱的 Splashtop 用户，
现在，一个令人兴奋的新 Splashtop 产品来了！Mirroring360 允许您将 iOS 屏幕（iPad、iPhone、iPod）无线镜像到计算机，无需电缆或 Apple TV。只需在您的计算机上安装 Mirroring360，然后从 iPad 的 AirPlay 菜单中选择它并开始共享！当您的计算机连接到投影仪或互动白板时，现在每个人都可以看到您的工作和应用程序。或者将 Mirroring360 与 Splashtop Classroom 结合使用，您可以将 iOS 屏幕重定向到会议室内或通过互联网的任何设备，带有注释的脚本和任务！
立即免费试用
前往网站 https://www.mirroring360.com，立即开始7天免费试用
要去亚特兰大参加知名教育会议 ISTE 2014（国际教育技术学会）？
来看看Mirroring360 和 Splashtop Classroom在这些摊位上。
AT&T - 3348号展位 - 参加Splashtop 会议，周日12:30 - 1:30听取Thomas Deng,Splashtop 联合创始人的发言。
HoverCam--1854号展位--请看Splashtop ，世界上第一台超高速USB 3.0文档相机SOLO 8的运行情况!
再次感谢大家的支持
-Splashtop 团队